Çarpılmayı başardık...

29 Haziran 2024 Cumartesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere elektrik tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için % 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için % 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için % 38 ve yüksek kademesi için % 20 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştur."

Elektrik tarifelerine bir önceki zam ise Eylül 2022'de yapılmıştı.

EPDK'den 2022 tarihinde yapılan açıklamada, ''Mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

2022 1 Eylül'den bu yana elektrik fiyatlarının artmamasının en büyük nedeni uygulanan sübvansiyonlardı. Öyle ki 2024 Mayıs'ta Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Barış Erdeniz, mayısta elektrikte ortalama piyasa fiyatının 2 bin 33 TL iken, meskenlerde bu rakamın 480 TL ve 1130 TL seviyelerinde bulunduğuna dikkat çekmişti.

Bu zamların ardından araç şarj istasyonlarında fiyatların hangi oranlarda artacağı merak ediliyor.

Şu anda güncel fiyatlar şu şekilde:

ZES

AC Tip 2 Soketler: 6.49 TL/kWh

60 kW DC CCS: 8.49 TL/kWh

60 kW üstü DC CCS: 9.99 TL/kWh

EŞARJ

22 kWa'a kadar AC soketler: 7.48 TL/kWh

60 kWh'a kadar DC soketler: 8.98 TL/kWh

60 kWh üstü DC soketler: 9.48 TL/kWh

TRUGO

22 kWa'a kadar AC soketler: 5.95 TL

180 kWa'a kadar DC soketler: 7.99 TL

180 kWa ile 300 kWa'a kadar soketler: 7.99 TL

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak zamların etkisi ile elektrikli otomobil şarj istasyonlarında fiyatların ortalama yüzde 20 artması bekleniyor.

Elektrikte yapılan bu zammın ardından sıra akaryakıta geldi. Türkiye Avrupa'da Rusya ve Belarus haricinde en uygun akaryakıt fiyatlarına sahip olan ülke. 2012 yılında dünyanın en pahalı benzininin satıldığı Türkiye'de Maliye Bakanı olarak görev alan Mehmet Şimşek bakalım bu alanda yeni bir başarıya imza atacak mı?