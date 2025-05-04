Otomobil piyasası altüst olacak! O modeller Türkiye'ye geldi...

04 Mayıs 2025 Pazar

Otomobil satışlarında yüksek seyir yüksek faizlere rağmen devam ediyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 42.5'ten yüzde 46'ya çıkarmasının ardından krediye erişim bankalarda daha da zorlaştı.

Fakat faiz artışının üzerinde henüz birkaç gün geçti ki Tesla'nın yeni Model Y'yi Türkiye'de satışa sunacağı duyuruldu.

İnternet sitesi üzerinden yapılan satışta markanın normalde 220 kW motor gücüne sahip olan modelini 159 kW'a düşürüp tabi olduğu ÖTV oranının yüzde 60'tan yüzde 10'a inmesi ile rekor geldi.

Tesla Model Y

Arkadan itişli 500 km ortalama menzile sahip Tesla Model Y SR 1 milyon 909 bin 166 TL'lik fiyatı ile 6 dakikada tükendi.

İnternet sitesi üzerinden yetişen sipariş olabildi. Kısa sürede tükenen modellerin ardından yeni araçların geleceği duyuruldu.

Tesla Model Y'yi bu kadar çekici yapan otomobilin özellikleri olmasından daha çok uygulanan vergi oldu.

Tesla Model Y'nin vergisiz fiyatı 1 milyon 408 bin 790 TL olarak açıklanıp vergilerle satışlar 1 milyon 909 bin 166 TL'ye yapıldı.

Model benzer özelliklerde bir fosil yakıtlı olsaydı 1.6 litre'nin altında silindir hacmine sahip olması durumunda 3 milyon 42 bin 986; 1.6 litre ile 2 litre arasında silindir hacmine sahip olduğunda ise 4 milyon 226 bin 370 TL'ye satılacaktı.

Aradaki bu uçurum ile 6 dakikada tüm modeller tükendi.

VERGİ FARKI İLE REKOR SATIŞ

Elektrikli otomobil satışlarında Türkiye'de şu ana kadar yapılan satışlarda fırsat olarak görülüp ağırlık olarak satılan modeller yüzde 10'luk dilime baz fiyatı ile zar zor girebilenler ile 2 litrenin üzerinde silindir hacmine sahip olup yüzde 284'lük vergi alınan lüks segmenttekilere ikame edilen yüzde 60 ÖTV'ye tabi olan modellerdi.

Şu anda Türkiye'de en uygun fiyata satılan elektrikli otomobiller şöyle:

BYD Dolphin - 1 milyon 295 bin TL

Opel Corsa-e - 1 milyon 353 bin 900 TL

Fiat 600e - 1 milyon 579 bin 900 TL (2024 model 1 milyon 405 bin 900TL)

Togg T10X - 1 milyon 440 bin TL

Kia EV3 - 1 milyon 600 bin TL (2024 model 1 milyon 534 bin TL)

Citroen e-C4 - 1 milyon 565 bin TL

Citroen e-C4 X - 1 milyon 585 bin TL

Tesla Model Y'de olduğu gibi 3, 4 milyon TL'lik fosil yakıtlı otomobillerin yerine ikame edebilecek modellerden farklı olarak Türkiye'de en yüksek satışa sahip Fiat Egea, Renault Clio gibi otomobillerle rekabet edecek elektrikli modellerinse yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.

YAZ BİTMEDEN SATIŞA SUNULACAK MODELLER

Bu modellerde fiyatı ile en makul olması düşünülenler Hyundai Inster, Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda olacakken Togg'un sedan modeli T10F, Renault 5 E-Tech ve elektrikli Opel Frontera da yine bu listede yer alıp yüksek satış adetlerine ulaşabilmesi beklenen modeller olacak.

Citroen e-C3

Citroen e-C3 '25 bin Euro altındaki en iyi otomobil' kategorisinde altın direksiyon ödülü kazanırken 113 beygirlik motor ve 44 kWsa LFP batarya ile ortalama 324 kilometre menzil kat edebiliyor. Citroen e-C3 4.01 metre uzunluk ve 1.76 metre genişliğe sahip.

Fiat Grande Panda

Stellantis çatısı altında yer alan Fiat Grande Panda da Citroen e-C3 gibi 113 beygir güç ve 44 kWh batarya ile tasarlandı.

Hyundai Inster

Hyundai'nin yine fiyatıyla ve özgün tasarımı ile dikkat çeken elektrikli modeli Inster'in çok kısa bir süre sonra satışa sunulması bekleniyor.

A ve B segmenti arasında yer alan model 3.82 metre uzunluk 1.61 metre genişlik ve 1.57 metre yüksekliğe sahip.

Hyundai Inster 95 beygir ve 42 kWsa ile 113 beygir ve 49 kWsa olmak üzere iki farklı versiyona sahip olduğu da biliniyor. Açıklanan maksimum ortalama menzil ise 377 kilometre.

Togg T10F

Fastback yapısı ile dikkat çeken sedan model Togg T10F'in T10X'teki ile benzer şekilde aynı güçte ve aynı batarya paketleri çıkması beklenirken, daha hafif olacak model tasarımı nedeniyle de Togg T10X'ten hem daha kısa sürede benzer hızlara çıkacak hem de daha yüksek menzile sahip olacak.

Togg T10F için bu ay ön talebin açılması bekleniyor.

ÜÇ MODEL TÜRKİYE'DE

Renault 5 E-Tech ve Opel Frontera ile Hyundai Inster modeli henüz satışa sunulmamış olsa da Türkiye'ye getirildi. Özellikle bu 3 model her an satışa sunulabilir.

Renault 5 E-Tech

Avrupa'da yılın otomobili seçilen Renault 5 E-Tech ikonik tasarım, 150 beygir güç, 52 kWh batarya ve ortalama 410 kilometre menzil ile dikkat çekiyor.

Opel Frontera

Opel Frontera'nın ise 113 beygir güç ve ortalama 305 kilometre menzile sahipken modelin en güçlü tarafı ise özellikle büyük boyutları ve geniş yaşam alanı olacak.