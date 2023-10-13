Sıfır otomobilde uygun fiyatlı modeller gelmiyor

13 Ekim 2023 Cuma

Otomobil sektörü seçimin ardından başlayan faiz artırım süreciyle köşeye sıkıştı ve süreç her geçen gün daha da kötüleşiyor. Kredi ile alınan otomobil sayısı yükselen faiz oranları ile düşmeye başladı. Sektör temsilcileri ise bu süreci kendi kredi kampanyaları ve indirimlerle aşmaya çalışıyor. Bu sürecin sonunda ise hızlı bir daralmaya girilebilir. Bu süreç ise ÖTV matrah değişimi ile ancak aşılabilir ama henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Beklenen süreçte firmaların uzun süredir değerlendirmedikleri bir fırsat ise masada duruyor. Bir neden bulmakta zorlanıyorum ancak mutlak suretle bir nedeni olduğuna inanmak isteyerek yalnızca iki modelden bahsedeceğim...

YÜZDE 90'LIK FARK!

Bilindiği üzere Türkiye'deki içten yanmalı motorlu binek otomobil modellerinde an itibarıyla ÖTV ve KDV toplam en az yüzde 116 olarak uygulanıyor. Ancak bu oran pick-up'larda yani Ford Ranger, Volkswagen Amarok ve Toyota Hilux gibi modellerde üstelik motor hacmine bakılmaksızın yüzde 24.8 olarak uygulanıyor. Arada tam 91.2'lik fark bulunuyor. Yani vergisiz fiyatı 500 bin TL olan 1.6 litre ya da altında motor hacmine sahip araçlar 1 milyon 80 bin liraya yine vergisiz 500 bin TL olan pick-up'lar ise 624 bin TL'ye geliyor. Böylece pick-up'lar 42.3 daha uygun fiyata satışa çıkmış oluyor. Bir başka deyişle binek modeller pick-up'lara oranla yüzde 73.3 daha pahalıya satılıyor.

Peki yalnızca bu nedenler pick-up'ları mantıklı yapmaya yetiyor mu?

Ülkemizde satılan pick-up'lar büyük motorları ile ortalama yakıt tüketimi konusunda düşük verilere sahip değiller ve şehiriçinde büyük cüsseleri sayesinde de kullanım kolaylığı sunamıyorlar. Ayrıca araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi de motor hacimleri nedeniyle 1.6 litre ve altındaki araçlara göre oldukça yüksek.

Peki bunlardan ayrılan modeller yok mu pek tabii ki var ancak Türkiye'de değil ve kesinlikle gelmeleri halinde çok fazla talep olacağına hiç şüphe yok. İşte o modellerden yalnızca ikisi bu yazının kahramanları.

Volkswagen Saverio

Bu modellerden birincisi Volkswagen'e ait olan Saverio. Bu model belki 4 kapılı bir versiyona sahip değil ancak 5 kişinin yolculuk yapmasına imkân tanıyor. Ayrıca kullanılan turbo beslemeli olmayan motoru ve manuel şanzımanıyla birlikte aracın oldukça uygun bir fiyata gelmesi mümkün.

Volkswagen'in 922 bin 800 Türk Lirası liste fiyatına sahip Polo modelinde aracın vergisiz fiyatı 425 bin 400 lirayken, 340 bin 320 TL ÖTV, 153 bin 144 TL de KDV alınıyor. MTV ve ruhsat işlem bedelleriyle de 3 bin 933 TL daha satış fiyatına ekleniyor.

Ancak Saverio'nun Polo ile aynı fiyata gelmesi durumunda ki oldukça yakın bir üretim maliyetine sahip olduğu kuşkusuz. ÖTV ve KDV ile 530 bin 899 liraya çıkacak fiyat, MTV ve ruhsat işlem bedelleri de eklenince 535 bin lira civarında Volkswagen fiyat listesine dahil olmasını mümkün kılacaktır.

Dacia Duster Oroch

Diğer örnek ise Türkiye'de hem arazi hem de şehiriçi kullanımında özellikle fiyat performans ölçekli olarak oldukça sevilen Dacia Duster. Duster'da da Polo ile benzer şekilde KDV ve ÖTV toplam oranı yüzde 116 olarak uygulanıyor ancak bu orandan muaf olmasını sağlayacak bir kardeşi var. Maalesef bu model de Türkiye'de satışa sunulmuyor. Modelin adı Dacia Duster Oroch ya da Renault Oroch olarak satışa sunulduğu pazara göre değişiklik gösteriyor. Şu anda Dacia Duster'ın başlangıç fiyatı resmi sitesinde 985 bin lira, dizel en uygun model ise 1 milyon 82 bin lira. Duster Oroch'un gelmesi durumunda ise nispeten düşük vergilerle dizel versiyonun ise 650 bin liranın altında bir fiyatla listeye girmesi mümkün gözüküyor.

Otomobil üzerinde alınan orantısız vergilerin üstesinden gelmek için en uygun seçenek pick-up kullanmak olarak gözüküyor. Tabii öncelikle otomobil sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu vergi oranlarındaki farklılığı değerlendirmesi gerekiyor.