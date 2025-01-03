AKP’nin rüyası

03 Ocak 2025 Cuma

Asgari ücrete yapılan zam kimsenin beklentisini karşılamadı. İşveren bile daha fazlasını vermeye hazırdı. AKP iktidarı sermayeden daha sermayeci davrandı. Sıra 2024 Aralık ayı enflasyon rakamlarının bugün belli olmasıyla memur ve SSK emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlarda. Hemen söyleyelim kimse umutlanmasın. SSK emeklileri için yapılacak zam yüzde 17’yi, memur emeklileri için yapılacak zam ise yüzde 13’ü geçmeyecek. Çünkü iktidarın isteği bu yönde. Peki refah payı? Yok, emeklilere ve emekçilere refah yok. Bütün Türkiye, AKP’nin nedeni olduğu enflasyonu düşürmek için acı çekecek.

Söz konusu büyük halk yığınları olunca çelişkiler hortluyor. Örneğin asgari ücrete 2025’te beklenen enflasyon oranında zam yapılıyor. Eviniz, arabanız varsa vergilerini geçen yılın enflasyon rakamlarına göre yapılan zamla ödeyeceksiniz. Maaşınıza yüzde 30, ev ve arabanızın vergisine yüzde 43.9 zam.

Bu çelişkilerin gölgesi topluma düşmüş durumda. İstanbul’da yapılan Filistin gösterisini izlediniz mi? Toplanan insanlar Galata Köprüsü’nü bile doldurmadı. Tüm Türkiye’de günler süren çağrılara karşın insanlar Filistin gibi duyarlı bir konuda bile tereddüt göstermeye başladı. Yalnızca Saadet Partisi düzenleseydi bu toplantıyı, daha fazla insanı İstanbul’a yığabilirdi. Ancak AKP’yi öven yorumcular sınır tanımıyor. İstanbul mitingine ilişkin televizyonda konuşurken hızını alamayanlar var. Polisin katılımcı rakamlarına bile kızdılar: “Polis 350 bin diyor ama 450 bin kişi vardı orada.”

Öyle görünüyor ki AKP, artık kendi tabanının da ilgisini çekmemeye başlamış durumda. Bunu en iyi hisseden de yine AKP yöneticileri. Bu yüzden anketlerdeki “kararsızlar” çubuğu epeyce büyük çıkmaya devam ediyor. Ekonomiyi getirdiği nokta, yine Erdoğan’a kıpırdama şansı vermiyor. KKM bile bu yıl sonlandırılacak. O da var gücüyle CHP’nin elini kolunu bağlamakla meşgul. AKP’lilere, “Sizce devlet tasarruf yapıyor mu?” diye sorunca verdikleri yanıt ilginç: Biz yumuşak iniş yapıyoruz.

Çok açık ki bu yumuşak iniş AKP’li kadrolar hariç kimsenin işine yaramıyor.

Yarım yüzyıldan fazladır Türkiye enflasyon sorununa çözüm bulamıyor. Önce Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit. Son 22 yıldır da Tayyip Erdoğan ve AKP enflasyona kalıcı çözüm üretemedi. Ekonomistler, Türkiye ve Arjantin’i enflasyon konusunda ayrı başlıkta inceliyor. İki ülke de kendine özgü. Ortak noktaları enflasyonla baş edemiyor olmaları. Türkiye’de büyük ideolojik iddialarla iktidara gelenler, yarattıkları ağır ekonomik bunalımın altında eziliyor. Bugün yaşanan tam da bu. İktidar kadroları, bunlar yetmezmiş gibi bir de “Suriye rüyası” görüyorlar. Kendilerince 22 yıldır yaşadıkları “Türkiye siyasal deneyimini” Suriye’ye aktarmak istiyorlar. Unutmamak lazım Suriye başka bir ülke ve kendine özgü koşulları var. Maceracılık bedel ödetir.