Zam sağanağının kazananları

07 Ocak 2022 Cuma

Yeni yıla henüz girmemiştik, tatil başlamış, başkent sokaklarında eve varma telaşı yaşanıyordu. Peşpeşe Resmi Gazete’nin “mükerrer” baskıları yayımlanmaya başladı. Önceleri rutin zannettik. Çünkü her yılbaşında birtakım yeni düzenlemeler olur, bunlar Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyurulurdu.

Bu sefer önceki yıllardan farklı olduğunu yeni yıla zam sağanağı ile girdiğimizi ilerleyen saatlerde anlamaya başladık. “Yeni yıl kutlamalarının Hıristiyan geleneği olduğu, Müslümanların kutlamasının günah olduğu” tartışmaları arasında herkes eve çekilmişti, belki güzel bir yemek yenecek, televizyon izlenecekti. Zam oranları belli oldukça dinsel tartışma bir yana insanların yedikleri boğazlarına dizilmeye başladı. Doğalgaza, motorine, benzine, yağa, tuza zam zam zam… Bir de elektriğe… Elektriğe gelmişken biraz duralım. Öyle zam oranları açıklandı ki, ilk faturalar geldiğinde herkes çarpılacak gibi. Örneğin yoksulun tarifesine bile yüzde 50 zam yapıldı. Yani bir fatura döneminde, buraya dikkat bir ay değil, 150 kilovatsaat ve altında elektrik tükettisyeniz faturanızı artık yüzde 50 zamlı ödeyeceksiniz. “Bakın, halinize dua edin, sizin canınızı yüzde 50 yaktık” savunmaları hemen zamların peşi sıra geldi. Diğer tarifeler mi? Onları hiç sormayın… Şu kadarını söyleyelim, “teğet geç”medi. Önce zam gerekçeleri açıklandı: Maliyetler çok arttı, uzun süredir yapmadığımız zamları yapmalıydık. Ardından tehditler geldi: Sokağa çıkan olursa gideceği yere kadar kovalarız. O zaman soralım; maliyetleri kim artırıyor, elektrik aboneleri mi? Canı yanan insan inler, geçmezse doktora başvurur. İktidarın bakış açısıyla bakarsak, inlemek de doktora gitmek de yasak… kovalarız…

Elektriğe öyle zamlar yapıldı ki, halk da kaybediyor, devlet de… Örneğin sanayi elektriğine zam yüzde 125. Bir örnek verelim. Diyelim ki zam nedeniyle faturanızı 100 TL fazla ödeyeceğiniz netleşti. Peki bu paranın ne kadarını devlet alacak? 34 TL’sini. Geri kalan ne olacak? işte burası iç karartıcı. Geriye kalan tamı tamına 66 TL’yi elektrik dağıtım şirketleri alacak. Yani yoksullarımız dahil, devlet-millet el ele verdik, dağıtım firmalarına çalışacağız, ne mutlu bize. Hedef onların kâr etmesi. Hani millet efendi, iktidar hizmetkardı? İşte AKP döneminden başarılı bir özelleştirme öyküsü… Devlet de millet de zarar ediyor.

BİR AYDA YÜZDE 133 ZAM

Geçen yılın son gününde okurlarımızın yeni yılını kutlamıştık. Yaşamımızın ayrılmaz parçası olan anlık mesajlaşma uygulamalarından bir bakkal arkadaşımız yeni yılımızı üç gün sonra kutladı: “Bu etiketleri senin için biriktiriyorum, bak fiyatlar böyle düşüyor” diye yazıyordu. Gençlerin çok tükettiği enerji içeceklerinin 4 Aralık 2021-3 Ocak 2022 arasındaki fiyat değişimlerini içeriyor. Fotoğraflara bakın “fiyat indirimlerini” siz de görün. Yüzde 133....



SAVUNMA SANAYİMİZİN MOTORU

Savunma/Havacılık işkolundaki dış satışımız artmış. Buna sevinmemek elde değil. Çünkü ne yazık ki günümüzde teknolojinin gelişmesi savunma sanayisinden başlıyor. Bunu biliyoruz. Ama dikkatimizi çeken bir şey var. Ürünlerimizin her şeyi yerli, motorları yabancı. Bu motor çıkmazı yüzünden Atak helikopterleri almak için kardeş Pakistan bile daha fazla bekleyemedi. Türkiye de iyi bilir ki savunma ihtiyacı beklemez. Bakalım diğer kardeş Azerbaycan ne kadar bekleyebilecek.

