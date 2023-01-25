Adaletin tepesine kürek indi!

25 Ocak 2023 Çarşamba

Tüm dünya bir cinayetin videosunu izledi. Başına cinayet aletiyle defalarca sert şekilde vurulan mağdur öldü. İkinci bir kişi, mağduru sürükleyerek çekti.

Cinayet, gündüz saatlerinde, etrafta başka insanların da olduğu bir ortamda gerçekleşti. Olayın geçtiği mekân, bir kamu kurumuna ait tesisin bahçesiydi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca çok büyük bir tepki oluştu; öfke yurtdışına taştı.

Cinayeti işleyen ve mağduru sürükleyen suç ortakları, olayın ardından tutuklansa da yargılandıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İkinci duruşma geçen hafta yapıldı. İki sanık hakkında önce birer yıl hapis cezası verildi, sonra ceza “nitelikli hal”den bir yıl altı aya çıkarıldı, sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle bir yıl üç aya indirildi.

Fakat herkesin gözü önünde bu suçu işleyenler hapse girmedi! Çünkü artık birçok davada suçluları kurtarma yolu olarak uygulanan yöntem devreye sokuldu ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

SKANDAL BİR DURUŞMA

Bu nasıl olur diye hayret ediyorsanız oldu. Çünkü kürekle katledilen bir sokak köpeğiydi. Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde bir köpek bu şekilde öldürüldü!

Günlerdir hayvan hakları savunucuları sosyal medyada seslerini duyurmak için çırpınıyor. “Adalet Bile Utandı”, “Derdimiz Adalet”, “Gereken Ceza Verilsin”, “Adalete Kürek İndi” etiketleriyle yetkililere ulaşmaya çalışan toplumun vicdanı sarsıldı.

Konya’daki duruşma sırasında hayvan hakları savunucularının yargılamayı izlemesine izin verilmemesi, farklı illerden gelen avukatların bile duruşma salonuna alınmaması, belediye yetkililerinin yargılanmaması ve üstelik davaya “zarar gören” olarak katılmaları gibi adil yargılamayı engelleyen bir dizi hukuksuzluk yaşandı.

Kararın açıklandığı gün Konya Adliyesi’nde “Hak Hukuk Adalet!” diye bağıran vatandaşlarla polisler arasında büyük bir arbede yaşandı.

Göz göre göre işlenen bir cinayetin sorumlularını bile serbest bırakıyorsanız, insanların bu adaletsizliği sineye çekip susmasını bekleyemezsiniz!

HAYVAN HAKLARI MÜCADELESİNE DARBE

Bu skandal karar sonrasında tepkiler savcıyı da rahatsız etmiş olacak ki Konya Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Murat Bacak ile Sefa Çakmak adlı suçlular hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) ve haklarında hükmün geri bırakılmaması gerektiğini belirterek karar aleyhine itiraz yoluna başvuruldu.

İtiraz kabul edilip sanıklar hakkındaki ceza artırılsa da yetmez; hükmün açıklanması geriye bırakılmayıp suçluların hapse girmesi gerekir. Ancak bu da yetmez!

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de mutlaka hesap vermelidir. Hem köpeğin kürekle katledilmesi hem de o bakımevinde kalan köpeklere yaşatılan dehşet verici zulümler için başta belediye başkanı olmak üzere yönetim kadrosundakiler hesap vermelidir.

Bu davada mahkemenin verdiği karar, Türkiye Barolar Birliği’nin vurguladığı gibi, hayvan hakları mücadelesine yönelik bir darbe niteliğindedir!