Bakalım kimler figüran olacak?

04 Ocak 2023 Çarşamba

TBMM’deki muhalefet, türban konusunda çok yanlış politikalar izleyince iş referandum tehdidine geldi dayandı. Sonunda TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, yazılı bir açıklama yapıp, “Görüşmelere katılmayın” dedi.

“244 milletvekiline sahip bütün muhalafet partilerini iktidarın laiklik ilkesinin çiğnenmesine yol açacak anayasa değişikliği senaryosunda figüran olmamak için kanun teklifinin görüşüleceği komisyonlarda ve Genel Kurul’da yapılacak toplantılarına katılmamaya çağırıyoruz” diyen Cindoruk, Millet İttifakı’ndaki partileri salon toplantılarından çıkarak ortak mitingler yapmaya da çağırdı.

CHP’nin başlattığı türban operasyonu, ne yazık ki AKP’nin seçim için kullanabileceği tehlikeli bir araç haline dönüştü.

2023 SEÇİMİ, LAİK CUMHURİYET İÇİN REJİM OYLAMASIDIR

Millet İttifakı, Cindoruk’a kulak verir mi bilinmez ama 2023 seçiminin laik Cumhuriyet için bir rejim oylaması olduğu açıktır. Siyasal İslamcıların hedefi şeriat devletidir. Ancak Millet İttifakı’ndaki partilerin temsilcileri, bunun farkında değilmiş gibi davranıp onların ekmeğine yağ sürecek şekilde davranmayı sürdürüyor.

AKP’nin anayasa teklifinin laikliğe vurulacak yıkıcı bir darbe olacağını da muhalefetin artık salonlardan çıkıp meydanları doldurması gerektiğini de defalarca yazdım. Millet İttifakı içinde yer alan eski AKP’li Davutoğlu’nun “AKP’nin anayasa değişikliği teklifine karşı çıkmak, Allah’ın emrini reddetmek olur” şeklindeki sözleri, medyada sansürlenirken ben köşemde bunu da duyurup uyardım.

Bir diğer eski AKP’li olan Ali Babacan ise önceki gün yaptığı açıklamada, “Din veya inanç topluluklarının, kendi din görevlilerini eğitmek üzere eğitim kurumları açmasının önündeki engelleri kaldıracağız. Yükseköğretim dahil, kendi din eğitimcilerini yetiştirebilme imkânı tanıyacağız” dedi. Bu, resmen medreseleri, tekke ve zaviyeleri açacağız demektir!

Peki buna itiraz etmesi beklenebilecek olan CHP ne diyor? Nedense medyada derin bir sessizlik ile karşılansa da vahim durumu defalarca yazdım. Bağımsız/muhalif medyada sürekli yer alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Tekke ve zaviyeleri kaldıran yasa kadük olmuştur” dedi ve partisinden herhangi bir tepki görmedi.

YAKLAŞAN TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Güçlendirilmiş parlamenter sisteminin vaat edilmesi elbette iyi ama siyaset biliminin ABC’sinden biri olan bir ilkeyi çöpe atarak bunu yapamazsınız: Laiklik olmadan hiçbir sistemde demokrasiyi yerleştiremezsiniz. Tarikatlara göz kırparak, onları kollayarak demokratik bir sistem kuramazsınız.

İstanbul’da yılbaşı gecesi yürüyüş yapan İsmailağa Cemaati ve Cemaat’in hatiplerinden Hüseyin Çevik’in yürüyüş ile ilgili olarak yaptığı paylaşım, yaklaşmakta olan tehlikenin habercilerinden biri ama muhalefetten herhangi bir tepki dile getirilmedi.

O gece kalabalık bir cemaat grubuyla yürüyenlerin görüntüsü mehter marşlarından “Ey Şanlı Ordu” eşliğinde sosyal medyada yayımlanırken “Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık. Sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin” notu düşüldü.

2023 seçimleri, işçi sınıfı ile patronlar arasında olduğu kadar, gericiler ile devrimciler, laikler ile şeriatçılar arasındadır. Bu gerçeği kabul edip ona göre önlemler alınmazsa, bu gidişin sonu iyi değildir.

Bakalım TBMM’deki muhalefet türban konusundaki anayasa değişikliği teklifi ile ilgili görüşmelere girmeyip laikliğe vurulacak yeni darbenin figüranı olmayı reddedecek mi?