‘Dininin ve kininin davacısı gençlik’ yetiştirme planı

19 Temmuz 2023 Çarşamba

1972-1975 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi’nde okuyan emekli Binbaşı Rifat Yeniay’ın “Dindar Nesil Yetiştirme Projesi” adlı kapsamlı bir kitabı yayımlandı.

15 Temmuz 2016’da yaşanan FETÖ’cü darbe girişimi sonrasında bütün askeri okulları kapatan AKP iktidarının sadece askeri liseleri açmadığını belirten Yeniay, siyasal İslamcı ideoloji ve dini eğitim uygulamalarının rasgele yapılan faaliyetler değil, son derece bilinçli ve gelen tepkilere de bağlı olarak ilerlediğini fark ettiğini belirterek bunun kanıtlarını ortaya koymuş.

Son günlerde gündemde yer alan ÇEDES (“Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum”) protokolü gibi, AKP iktidarında eğitim alanında yavaş yavaş ilerleyen dincileşmeyi belgelerle kanıtlamış. 562 sayfalık kitabın 221-276. sayfaları arasındaki bölümü, 4-6 yaş arasındaki çocuklara verilen Kuran kursu ile ilgili gelişmelere ayrılmış. Köşemin olanakları çerçevesinde özetleyeyim.

4-6 yaşa Kuran kursu programındaki toplam çocuk sayısı 10 yılda 370 katına ulaştı

17 Eylül 2011 tarih ve 653 sayılı KHK ile Kuran kurslarına devam etmede yaş sınırı kaldırıldı. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Kuran Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)” hazırladı.

Programa katılmak isteğe bağlı olup öğrenci velisinin dilekçe ile başvurması gerekiyor ama uygulamada tersi oldu; okul, öğrenci velilerine “Katılmak istiyorum/istemiyorum” şeklinde yazı gönderdi.

Bu uygulama 2013-2014 döneminde on ilde pilot uygulama ile başladı, 2014-2015’ten itibaren de tüm yurda yayıldı.

2018’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu programı 2013’te 3 bin öğrenci ile başlattıklarını, beş yıl sonrasında 150 bine ulaştıklarını ancak öğretmen ihtiyacını karşılayamadıklarını, bu nedenle MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 360 saatlik sertifika programı açtıklarını açıkladı. Böylece pedagojik formasyonu olmayanlarla bu eğitim başlatılmış oldu...

Erbaş, 2019’da ülke genelinde 4-6 yaş grubunda 200 bin Kuran kursu öğrencisi bulunduğunu, hem ilahiyat hem de eğitim fakültelerinden din eğitimi formasyonu alarak mezun olacak öğrencilere ihtiyaç olduğunu söyledi. 2020’de üniversitelerde okulöncesi din eğitimi veren öğretmenlerin yetişeceği bölümler açılmasını istedi, bu talebi YÖK’e ilettiklerini bildirdi.

Bu planlı aşamalar sonucunda Kuran kurslarındaki öğrenci sayısı büyük bir hızla arttı. 2013’te 3 bin öğrenci olan bu sayı, 2023’te 1 milyon 109 bin 95 çocuk oldu. Yani on yılda yaklaşık 370 katı büyüklüğe ulaştı! Erbaş’ın cami yapmaktan daha önemli olarak gördüğü 4-6 yaşa Kuran kursu projesi böyle ilerledi.

Yeniay’ın kitabındaki verilere göre Ocak 2022 ayı itibarıyla 4-6 yaş grubuna okulöncesi çocuk gelişimi eğitimi sertifika eğitimi veren yedi özel firma, altı üniversite var.

Karma eğitime saldırılar da yeni aşama

Bütün bu gelişmeler sonunda, erken yaşta dini eğitimin psikososyal etkilerine dair haberler gündeme düşmeye başladı. Henüz birçok kavramı idrak edemeyen çocukların, dünyevi olanın ötesinde kutsal bir güç ile tanıştırılmasının birçok soruna yol açtığı, bazı çocukların “günah” diye halasına sarılmadığı, kâbuslar gördüğü, tabuttan bahsettiği, türban takmayan çocuğun “Ben kötü müyüm” diye sorduğu medyaya yansıdı.

AKP iktidarı, 2021’de 20. Milli Eğitim Şûrası’nı toplayarak bütün okulöncesi eğitim kurumlarında “Din, Ahlak ve Değerler Eğitimi” verilmesi kararını aldı. Aynı yıl DİB’in 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda 4-6 yaş grubu Kuran kurslarının okulöncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik bir plan ortaya çıktı.

Erdoğan’ın Necip Fazıl Kısakürek’ten ilham alarak dile getirdiği “dininin ve kininin davacısı bir gençlik” yaratma planı, yıllar içinde böyle hayata geçirildi. Kız ve erkek ayrı okulları ilkokula taşıyıp karma eğitime darbe indirmeyi hedefleyen gelişmeler de bu planın yeni aşamasıdır!

