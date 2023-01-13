Hukuksuz yol haritalarına hayır!

13 Ocak 2023 Cuma

Türkiye’de iktidar temsilcileri, son 20 yılda özellikle bir alanda uzmanlaştı. Hukuksuz yol haritası çıkarma konusunda onlardan daha iyisi yok!

Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de buna uyum gösterdiğini duyurmak için medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve dedi ki:

“Türkiye genelinde bu konuya katkı sağlayabilecek paydaşları davet ederek 29-30 Kasım’da Bolu’da bir çalıştay düzenledik. Ortaya çıkan son durum ile ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Paydaşlarımızın da katkılarını alıp son şeklini vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz.”

Ancak doğruyu söylemedi. Sokak hayvanlarını haritada işaretleyerek hedef gösteren yasaya aykırı Havrita oluşumunun sözcüsünün de davet edildiği çalıştayda, hayvan hakları mücadelesine yıllarını vermiş demokratik toplum örgütlerinin temsilcileri ve aktivistler yoktu. Böyle bir ortamda, hayvanları hapsetmekten başka bir yol bulunmadı elbette.

Bakanın son şeklini vereceğiz dediği çalışma, geçen ay bu köşede yazdığım gibi, “yaşam alanı” adı altında orman içinde devasa hayvan hapishaneleri inşa etmek. Böylece ihalelerle yeni bir rant kapısı açılırken, sokak hayvanları binalara hapsedilecek; AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örnek diye gösterdiği Konya Belediyesi hayvan bakımevindeki gibi yeni katliamlar olacak.

Medyadaki haberlere göre Kirişci, hayvan barınaklarının artırılması gerektiğini belirterek “62 noktada 120 bin hektar alanı bu işe tahsis etmiş durumdayız. Elbette yeter değil ama bu kanunun da gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorum. ABD ve AB sokaklarda sahipsiz hayvan görebiliyor musunuz? Hiçbir hayvan yok bu şekilde” demiş.

Defalarca yazdım, bir daha kere açıklayayım!

1- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası yürürlükte. O yasanın 6. maddesi, belediyeler sokak hayvanlarını aşılatıp kısırlaştırdıktan sonra bulduğu yere bırakır diyor.

2- Yasa 2021’de TBMM’de yeniden düzenlenirken 6. maddenin değiştirilmesi denendi ama hayvan hakları savunucularının muazzam direnişi sonucunda engellendi. Görülüyor ki Erdoğan’ın 23 Aralık 2021 tarihli yasaya aykırı talimatıyla başlayan operasyon, sonunda 6. maddenin açıkça hedeflenmesine vardı. Bu madde, sokak hayvanları açısından hayati önemdedir. Ona dokundurtmayız.

3- İşinize gelmediğinde, mesela İstanbul Sözleşmesi konusunda örnek almadığınız Avrupa ve ABD’yi, işinize geldiğinde yani köpekleri hapsetmek konusunda örnek gösteremezsiniz. O ülkelerde sokaklarda hayvan bulunmamasının nedeni, kısırlaştırmanın etkin bir şekilde uygulanması ve yuvalandırma oranının çok yüksek olmasıdır.

4- Yapılması gereken yasanın uygulanması ve 18 yıldır üzerlerine düşen sorumlulukları görmezden gelen belediyelerin görevlerini yerine getirmelerinin sağlanmasıdır. Belediyelere yaptırım uygulamayan iktidar, ortaya çıkan sorun nedeniyle hayvanları cezalandırmak istiyor.

5- Belediyelerin acilen kısırlaştırma kampanyası başlatması gerekir. Özel sektörde köpeklerin kısırlaştırılması çok masraflı. Bu kadar çok sayıda köpeğin kısırlaştırılmasına derneklerin ve gönüllülerin yetişmesi olanaksız. Hayvanlar kısırlaştırılmadığı sürece, dev barınaklara kapatsanız bile orada üremeye devam edecekleri için sorun çözülmez.

6- Yerel hayvan koruma görevlileriyle belediyelerin eşgüdüm sağlayarak hayvanların beslenme ve bakımının takibi yapılırsa merdiven altı hayvan üretimi ve satışı yasaklanıp etkili şekilde denetlenirse sorunlar hızla çözüm bulunabilir.

Bunların hiçbirini yapmayan iktidar, son bir yıldır hayvan hakları savunucularını, aktivistleri hedef gösterme operasyonu uygulayan trol çetelerini destekledi.

Hayvan hakları savunucuları, bir kez daha bu gerçekleri haykırmak için 15 Ocak’ta Ankara’da olacak. Türkiye genelinde 100’den fazla demokratik toplum örgütü, 50 üniversite grubu, Anıt Park’ta toplanacak. Bu sese kulak vermek zorundasınız.

Hukuksuz yol haritalarına hayır!