O gençler, İBDA-C bağlantılı cihatçı olsaydı...

30 Mart 2025 Pazar

AKP’nin 23 yıldır laik Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla adım adım yok etme operasyonuna karşı toplumsal tepki yükseldiğinde hep benzer durumlar yaşanıyor. Birileri Gezi Parkı Direnişi’nde olduğu gibi polise çiçek verme, karşısında durup kitap okuma gibi romantik hareketlerle karşı tarafın sempatisini kazanabileceğini umuyor.

Bu kez de benzeri tavırlar görüldü. Son on gündür süren protestolarda simge görüntünün, polis karşısında gösteri yapan semazen ya da biber gazı sıkan polislerden kaçan Pokemon karakteri Pikaçu kostümlü eylemci olduğunu söyleyenler bile oldu.

“Ne zararı var ki bunun? Bu sayede dünyada eylemleri duymayanlar bile duydu” diyebilirsiniz. Komik ya da ilginç bulunan görüntüler üzerinden espri üretenler, kuşkusuz kötü niyetli değil ama sürekli bunlar öne çıkarılınca asıl mücadele gölgede kalıyor.

Çarşamba günkü yazımda anlattığım gibi, gelecekleri çalınan yurtsever gençler laik, tam bağımsız, kamucu ve emekten yana bir ülke istiyor ve ellerinde Atatürk’ün sözleri yazan pankartlarla Cumhuriyet Devrimi’ne sahip çıkıyor, faşizme direniyor. Bunu vurgulamak yerine semazenli ve Pikaçulu romantik paylaşımları yaymaksa medyada birilerinin işine geliyor.

PROTESTOCULARA DEHŞET VERİCİ ŞİDDET!

Oysa gerçekte olan, 23 Mart gecesi Saraçhane’deki mitingin ardından protestoculara uygulanan dehşet verici şiddettir. Her yerde yayılması gereken görüntü, Sol Haber Portalı’nın yayımladığı, foto muhabiri Kemal Aslan’ın kaydettiği görüntülerdir.

Sokak ortasında eylemcilere işkence uygulandığını, zaten yakalanmış olan gençlerin korkunç bir şiddetle karşılaştığını, bir kişinin üzerine onlarca polisin hücum ettiğini belgeleyen görüntüleri Türkiye’de olanları duymayan birine izletseniz, bir savaş filminden ya da bilgisayar oyununundan kurgulanmış sahneler sanır. Hiçbir insan o gece orada olanların gerçek olduğuna inanmak istemez ama yaşandı!

Savcılık ifadesinde gözaltına alınırken gördüğü şiddeti, tacizi, kötü muameleyi anlatanların söyledikleri kan donduracak kadar vahim. Dünyanın duyması gereken bunlardır. Türkiye’nin hâlâ bir “hukuk devleti” olduğuna ilişkin iddiasını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kemal Aslan’ın kaydettiği görüntüleri izledi mi? ABD’de Türk öğrencinin Filistin’i desteklediği için gözaltına alınmasını haklı olarak kınayan Tunç, Türkiye’de protesto hakkını kullanan gençlere şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma başlatılmasını sağladı mı?

Anayasanın “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlıklı 34. maddesine göre “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” Bu madde yürürlükte olduğuna göre, protesto hakkını barışçıl bir şekilde kullananlara uygulanan şiddet, biber gazı ile insanları nefes alamaz hale getirmek suçtur!

BU KARŞIDEVRİM SALDIRISI

Bütün bunlar yaşanırken “Bu çocuklar katil mi, hırsız mı, tecavüzcü mü ki tutukluyorsunuz?!” diyerek haklı bir isyanı dile getirenlere de lütfen artık uyanın diyorum. Tarikatlarda çocuklara tecavüz edenleri, vergi kaçıranları yargılamayanlara, Sivas katliamının sorumlularını serbest bırakanlara mı soruyorsunuz bunu? O soru, asgari ölçüde demokrasinin işlediği hukuk devletlerinde sorulur.

AKP iktidarı Cumhuriyet Devrimi’ne karşı ve onu savunanları susturmaya çalışıyor. Anayasadan kaynaklanan haklarını kullanan o pırıl pırıl yurtsever üniversitelilere düşmanlıkları bundandır!

O gençler, ülkenin kurucu ilkelerini ve hukuk devletini savunmak yerine Türkiye’nin terörist örgüt listesindeki İBDA-C ile bağlantılı cihatçılar olsa polislerle caminin içinde futbol oynar, AKP, MHP ve HÜDA PAR’dan alkış alırdı!