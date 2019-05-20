Dün, emperyalist işgale karşı 1919’da kurtuluşa, bağımsızlığa atılan ilk adımın 100. yıldönümünü büyük bir gururla kutladık. Atatürk’ün “doğum günüm” dediği 19 Mayıs 1919’un 100. yılında Türkiye’nin kalbi özgürlük ateşinin yakıldığı Samsun’da attı. Halk başkent Ankara’dan Anıtbakir’e aktı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurtta binler yürüyüşlere, etkinliklere katılarak sonsuza dek “bağımsız, demokratik, laik Cumhuriyet” mesajı verdi. Fotoğraflar gösteriyor ki 100. yıl gururuyla birleşen “hiç sönmeyecek 19 Mayıs ruhu meşalesi” gençlerin elindeydi...

Okurlarımıza içten teşekkürler...

7 Mayıs 2019’da 95. yılını kutlayan gazetemiz Cumhuriyet dün okurunun karşısına “19 Mayıs’ın 100. yılında tarihi bir sayıyla” çıktı. 100. yıl için 100 sayfalık özel gazete hazırladık. Arkadaşlarım bir aylık özverili çalışmayla “evlerde, kütüphanelerde saklanası bir eser” ortaya koydu. Kâğıtbaskı maliyetlerine karşın baskı adetimizi artırdık. Yine de gazetemiz dün sabah birkaç saat içinde tükendi. Okurlarımızın gösterdiği bu büyük ilgiye teşekkür ediyoruz. Bir kez daha anladık ki Cumhuriyet’in gerçek sahibi onu her daim ayakta tutan okurlarıdır...

Cumhuriyet’in dünkü tarihi sayısına ulaşamayan okurlarımız gazetemizin santralını kitledi. Bayilerde gazete bulamayan yüzlerce okurumuz sosyal medyadan “bu sayıyı yeniden basın, bizim de evimizde olsun” mesajını iletti. Okurlarımızın bu çağrısına en kısa sürede çözüm bulmaya, yanıt vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili duyuruyu da gazetemizden ve internet sitemizden yapacağız.

Adını bağımsızlığa atılan ilk adımın sahibi Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet özel haberciliğiyle, araştırma dosyalarıyla, yazı dizileriyle her gün gündemi belirlemeye devam edecek...

İstanbul seçimi Cumhuriyet’ten izlenir

23 Haziran’da İstanbul bir kez daha seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun tarihe “demokrasi ayıbı” olarak geçecek kararıyla yenilenen İstanbul seçimlerinde 10 milyonu aşkın seçmen bir kez daha sandığa gidecek.

Cumhuriyet bir ay boyunca iki sayfasını İstanbul seçimlerine ayırıyor. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbulluya mesajlarını, seçim çalışmalarını tüm ayrıntılarıyla okurlarımıza yansıtmaya çalışacağız. İmamoğlu’nun rakibi Cumhur İttifakı’nın adayı Binalı Yıldırım’ın seçim çalışmaları da sayfalarımızda yer bulacak.

Diğer siyasi partilerin seçimdeki yol haritasını, söylemlerini yakından takip edeceğiz, seçimin nabzını tutacağız.

Kısacası, 23 Mayıs’tan itibaren “İstanbul’un seçimi Cumhuriyet’ten izlenir” diyoruz...

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