Aydınlanmanın amiral gemisi...

Yaz geldi, sıcaklar bastırıyor. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerden Ege ve Akdeniz kıyılarına akın yavaş yavaş başlıyor. Cumhuriyet ailesi bu yaz “yazı dizileriyle, özel haberleriyle ve tarihi günler için hazırlayacağı özel sayfalarla” okurun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte temmuz ayından sıcak başlıklar...

Balbay’dan Japonya dizisi...

Geçen hafta Dış Haberler Müdürümüz Mine Esen’in KKTC’de üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeler sonrası hazırladığı “Çekişmenin ortasında kalan ada” başlıklı yazı dizisini yayımladık. Esen’in dizisi hem KKTC’deki gerilimli siyasi havayı; hem de dünyanın gözünü diktiği Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri irdeledi. Bu hafta ise gezi yazıları okurlarımızda bir başka tat bırakan Mustafa Balbay, Japonya izlenimlerini yazacak. Dünkü köşe yazısında izlenimlerinin küçük bir kısmını okurla paylaşan Balbay’ın 10 günlük Japonya gezisinin ayrıntılarını ben de, okurlarımız gibi şimdiden merak ediyorum. Mustafa Balbay’ın yazı dizisi bu hafta sonu okurlarımızla buluşacak.

FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. 15 Temmuz için özel haber ve söyleşilerimizle üç yılın bilançosunu çıkaracağız...

Erzurum, Hatay ve Lozan’a özel sayfalar...

Şimdiden 23 Temmuz ve 24 Temmuz için çalışmaya başladık. Biliyorsunuz, Erzurum Kongresi’nin 100. yılına sayılı günler kaldı. Cumhuriyet 19 Mayıs ile Amasya Genelgesi’nin 100. yılında hazırladığı özel ek ve sayfalara bir yenisini daha ekliyor. 23 Temmuz’da okurun karşısına Erzurum Kongresi’nin 100. yılı için hazırlayacağımız özel sayfalarla çıkacağız. Bitmedi...

Aynı gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından bir başka önem taşıyor. Hatay’ın yeniden Türkiye’ye katılma süreci 5 Temmuz 1938’de başladı. Hatay Millet Meclisi, 29 Haziran 1939’da oybirliği ile Türkiye’ye katılma kararı aldı. Anavatana katılış töreni ise 23 Temmuz 1939’da pazar günü saat 11.40’ta Antakya’da yapıldı. Hatay’ın, Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma sürecinin işaret fişeğini Atatürk Adana’dan vermişti. 23 Temmuz’da Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 80. yıl kutlamalarına biz de özel sayfalarımızla eşlik edeceğiz...

Ve 24 Temmuz... Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan Barış Antlaşması’nın 96. yıldönümü. Cumhuriyet, Lozan Barış Antlaşması’nın 96. yılında özel bir sayıyla okurun karşısına çıkacak. Lozan’ı Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kaleminden okuyacaksınız. Yazıişleri Müdürümüz Serkan Ozan, Lozan’a gitti, antlaşmanın yapıldığı tarihi otelin havasını soludu. Özel sayfalarla Lozan Barış Konferansı’nı, bu tarihi günü yansıtacağız...

Hıfzı Topuz’un merhabası...

Cumhuriyet’in Olaylar ve Görüşler sayfası bu aydan itibaren Türk basınının en değerli isimlerinden Hıfzı Topuz’u konuk etmeye başlıyor. Dün arkadaşımız Gamze Akdemir’e bir röportaj veren ağabeyimiz Hıfzı Topuz, 95 yıllık çınarımız gazetemizi, “Cumhuriyet, Türkiye’nin aydınlanma alanında amiral gemisidir” sözleriyle özetledi. Topuz’un demecini verdiği gün, Cumhuriyet yine farkını ortaya koydu. Bir dönem FETÖ’ye şimdi AKP’ye yakınlığıyla bilinen SETA’nın gazetecileri fişlediği raporu manşetinden kamuoyuna duyuran tek gazete Cumhuriyet oldu. Meslek örgütleri, yazarlarımız Ergin Yıldızoğlu ve Zafer Aparkirli’nin hedef alındığı SETA raporuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Geçen hafta yazarımız Işıl Özgentürk, 13 Ocak 2019 tarihli yazısı gerekçe gösterilerek bir buçuk yıl hapse mahkûm edildi. Işıl Abla, cesur yazılarına devam ediyor. Dünkü köşesinde, “İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nepal’e karayoluyla gittiğimde, Pakistan’a karanlık, kadınsız ‘köy’ yerinde Mustafa Kemal Atatürk’e genç bir kadın olarak teşekkür ettiğim için edepsizim!” diye yazıyordu. Cumhuriyet, Atatürk’ün aydınlanma çizgisinden taviz vermeden yoluna devam ediyor...