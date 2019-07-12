Uyuşturucular, Uyarıcılar... (8)

“Haşhaş (opiod)” ya da “kenevir (kannabinoid)”gibi bitkilerden üretilen narkotiklerin, artık günümüzde emniyet güçlerince kolaylıkla saptanması nedeniyle, uyuşturucu ticareti yapanlar, laboratuvarlarında yeni “maddeler!” üretiyorlar!

Avrupa Birliği (AB) “Erken Uyarı Sistemince” 2018’de, piyasaya yaklaşık olarak haftada bir, yeni “uyuşturucu - uyarıcı maddenin” çıktığını saptadı. 2018’de yeni “madde” sayısı, 55 adet olarak açıklandı!

2017’de Avrupa’da bildirilen 1.1 milyondan fazla yasadışı “maddenin” yakalanması, uyuşturucu pazarının genişlemesinin en önemli işaretidir.

Avrupa’da, 2017’de, esrar kullanıcılarından ilk kez tedaviye başlayanların yüzde 47’si her gün bu maddeyi kullandıklarını bildirmişler. Bu oran; Letonya, Macaristan ve Romanya’da yüzde 10 ya da daha az olup İspanya, Hollanda ve Türkiye’de yüzde 68 ya da daha fazladır.

AB’de, 15-64 yaş aralığında, yaklaşık 96 milyon kişinin yüzde 29’unun yaşamlarının bir noktasında, yasadışı “maddeleri” denediği belirlenmiştir.

Avrupa’da en sık denenen madde, (55.4 milyon erkek - 36.1 milyon kadın) “esrardır”. “Kokain” (12.4 milyon erkek - 5.7 milyon kadın), “MDMA - Ekstasy” (9.3 milyon erkek - 4.6 milyon kadın) ve “amfetaminler” (8.3 milyon erkek - 4.1 milyon kadın) olarak kayda geçmiştir.

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Yurtdışında “Spice”, “K2”, Türkiye’de ise genellikle “Bonzai” ya da “Jamaika” adıyla tanınan ve “bitkisel tütsü” de denilen bu maddeler “esrara” seçenek olarak 2004’ten beri piyasadadır!

Laboratuvarda üretilen bir “esrar” maddesidir! “Doğal esrardan” daha fazla bağımlılık yapıcı ve çok daha zararlıdır. Bu maddeler; renksiz, kokusuz sıvılar olarak hazırlanır ve “esrarı” andıracak biçimde, kurutulmuş bitki yaprakları üzerine sıkılıp satılır.

Çoğunlukla pipo, nargile ya da sigara kâğıdına sarılarak tüketiliyor ve daha çok bağımlılık yapıyor.

Satıcılar, çoğunlukla bu maddeleri saf olarak hazırlamazlar. “Eroin” ve türevleri ya da başka birçok madde ile karıştırırlar. Özellikle, gençlerde ölümlere neden oluyor.

Türkiye’de bu maddeyi kullananların yüzde 19’u hastanelere tedavi için başvurmuşlar...

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Türkiye’de, 2017’de ele geçirilen 8.6 milyon tablet “MDMA (Ekstasy)”, AB ülkelerindeki yakalanan toplamdan fazlaydı. Aynı yıl Türkiye’de “MDMA (Ekstasy)” ile bağlantılı 185 ölüm olayı saptandı.

Çeşitli yapay kenevir “kanabinoidlere” bağlı ölüm, 2015’te 137 iken 2017’de 563’e çıkmıştır. “Kanabinoidler”, uyuşturucuya bağlı tüm ölüm olaylarının yüzde 60’ıdır ve çoğunluğu yirmili yaşlarındaki genç erkeklerdir.

“MDMA (Ekstasy)” kullanıcıda rahatlık, doygunluk, zindelik ve mutluluk duyguları yaratsa da, etkisi 3-4 saat içinde kaybolur, sonra bağımlılık yaratır. Kalp düzeninde bozulma, tansiyon yüksekliği, uykusuzluk, bilinç kaybı, bayılma, panik atak, erkeklerde sertleşme sorunu da yaşanır.

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Birincil olarak “amfetamin” kullanıcıları Almanya, Letonya, Polonya ve Finlandiya’dadır. İlk kez tedavi almaya başlayan kişilerin oranı yüzde 15’i aşmaktadır.

Kadınlar, “amfetamin” kullanıcılarının yaklaşık dörtte biri (yüzde 26) olup cinsiyet farkında en düşük maddedir.

“Amfetamin’e” yakın bir “uyarıcı” olan “Metamfetamin” kullananlardan tedaviye başlayanlar, Çekya, Slovakya, Polonya ve Türkiye’de yoğunlaşmaktadır. Bu ülkeler ile birlikte, Avrupa’da özel tedaviye başvuran yaklaşık 5 bin “metamfetamin” kullanıcısı yüzde 88’dir.

Türkiye’de, 2017’de ele geçen “metamfetamin” 658 kilo olup AB’de toplamı olan 662 kiloya yakındır.

“Metamfetamin”, “kokain” gibi etkileri olan, bağımlılık yaratan, yasadışı bir madde olup “kokainin” aksine, daha uzun etki süresi vardır, daha ucuzdur ve yaygın olarak bulunur.

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AB’de, 2017’de 74 bin birime karşılık gelen 2 binin üzerinde “LSD (liserjik asit dietilamid)” ele geçirme olayı da rapor edilmiştir.

“LSD” ile ilgili bir anımı aktarayım. Nev York’ta görevliyken, bir genç gökdelenin 32. katında otururken kullandığı “LSD’den” sonra, kendisini 1. katta sanarak, pencereden dışarıya çıkmıştı! Sonrası mı?

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Kokain, Güney Afrika’da yetişen “coca” bitkisinin yapraklarından elde edilen bir maddedir. “Kokain”, keyif veren, duyguları harekete geçiren, beyinde etkinliğini artıran, hızlı bir biçimde “bağımlılık” yapan “uyarıcı” bir maddedir.

Batı dünyasında, özellikle “seks partilerinde uyarıcılığı hızlandırmak” amacıyla kullanılır.

“Crack kokain” ise kokainin bir biçimidir ve bağımlılık etkisi oldukça yüksektir. Sigara, nargile ile içilir. Çok kısa sürede akciğerlerden emilir, 5-10 dakika arasında etkisini yitirir.

Not: Sürecek...