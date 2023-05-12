Birdenbire!
Meydanlarda bağırarak şiir okuyan
çığırtkan söz cambazlarına
aldanmayın. Derin anlamlar taşıyan
şiir bir okunuşta gizini ele vermez. İçki
masalarının mezesi de değildir. Şiir vardır
tek dizesiyle içe işler, sayfalar dolusudur
ama şiir sayılabilecek tek dizesi yoktur.
İki gün sonra seçim sandıklarının
başında olacağız. Ertesi günün sabahı
öyle bir sonuçla karşılaşılacak ki her yanda
bahar çiçekleri açacak, kendi irademizle
varlığımızı duyurmuş olmanın mutluluğunu
yaşayacağız.
Tıpkı Orhan Veli Kanık’ın duygudan
duygu yaratarak gerçeğe vardığı
“Birdenbire” şiirindeki gibi...
HOŞ GELDİN ORHAN VELİ!
“Her şey birdenbire oldu./ Birdenbire vurdu gün ışığı yere;/ Gökyüzü birdenbire oldu;/ Mavi birdenbire./ Her şey birdenbire oldu;/ Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan;/ Filiz birdenbire oldu,/ Tomurcuk birdenbire./ Yemiş birdenbire oldu. Her şey birdenbire oldu./ Kız birdenbire, oğlan birdenbire;/ Yollar, kırlar, kediler, insanlar.../ Aşk birdenbire oldu,/ Sevinç birdenbire...”
Temel kurallarıyla olur değişim. “Birdenbire”lik, doğanın varoluş nedenidir. Ucunu göstermeye görsün bahar, soğukların kuruttuğu ağaçlar bir en yeşille donanır.
Kışı yeraltında uykuyla geçiren börtü böcek uyanır, toprağı kazıyarak taş aralıklarından çıkıp doğadaki günlük güneşlik yerini alır.
Behçet Necatigil’in “Bir âlem bu toprakların üstü” diye betimlediği doğa budur.
Yerin üstündeki “âlem” gözümüzün önündedir. Toprağın, denizin dibinde oluşan petrol, gaz, kömür, maden hangi âlemin ürünüdür?...
SEVGİ ŞİİRİ
Seçim öncesinde herkes düşüncesini açıklamakta özgürdür. Emekli savcı İbrahim Can Demircioğlu da şiiriyle sevgiye duyduğu özlemi dile getiriyor:
“Bu nasıl sevmek/ Vicdanınız yok olmuş/ Kasalarınız dolmuş/ Hırslarınız uğruna/ Memleket telef olmuş/ Adalet mi dediniz/ Güldürmeyin insanı/ Koca koca cüceler/ Bir kötüye kul olmuş/ Bir kum tanesi bile/ Sevgiye hasret kalmış...”
Toplumları sevgi, ahlak, erdem gibi insancıl değerler ayakta tutar. Baskı kuranlar, yardakçılar, bu değerlerin düşmanıdır. Onlar sevgiden, ahlaktan, erdemden yoksun toplumların çöküntüye uğrayacağını düşünemeyecek denli akıl yoksunudur. İnsan baskıyla eylemsiz kılınabilir ama çağlar boyunca düşünceyi söküp atmaya hiçbir hükümetin gücü yetmemiştir.
SEÇİM ORTAMI
Seçime üç gün kala, sevgi yoksunu yardakçılar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Erzurum’da düzenlediği mitingde taşa tuttular. Suçu işleyenlerin tutuklandığını yazan gazeteleri okurken, birçok suçlu gibi, onların da bir iki gün içinde salınacakları geçti içimden. Çok geçmedi, suçluların tümünün salındığını yazdı gazeteler.
Sevginin, ahlakın, erdemin yaşama geçirilmediği toplumlarda bu böyle sürüp gitmiştir.
Halkımız pazartesi sabahı gözünü bahar
ışıltılı bir güne açacaktır...
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