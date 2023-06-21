Arda, Messi’mizdir!
Israr etmem boşuna değildi. Endüstriyel futbol para hareketi istediği için Arda’yı genç futbolcu ve yetenek olarak pek önemsemedi. Arda, son olarak A Milli Takım’ın Galler’i 2-0 yendiği maçta oyuna girip galibiyette rol oynayınca bir kez daha kendini kabul ettirdi. Attığı akıl, teknik ve yaratıcılık dolu gol bizim için mutlu son oldu. Biz futbolda varız. Bizi zor durumda bırakan uygulama hataları ve bencilliğimiz. Sistemi uygularken düşünce önde gelir. Bunun yerlisi yabancısı olmaz. Her alanda tutuculuğumuz net!
Maçlar bitti biz hâlâ yerli yabancı tartışması yapıyoruz. Milli Takım’daki oyuncuların çoğu yabancı ekollerin eğitimiyle futbolcu oldu. Biz düne kadar çoğunu önemsemiyorduk! Geçmişte bunun örneği genç ve kurduğum gol yemeyen takımda yaşandı. Hatta başarılı sonuçlar beni A Milli Takım’a getirdi. Ne yapıldı? Federasyon yıkıldı. Yeni düzene geçişte farklı düşünce olur ama temeldeki lobicilik farkı dikkat çekti. Doğru futbol ve çağdaş eğitime uyanlarla çok önemli başarılar elde edildi. Tarihi anlatacak değilim. Şimdi futbolculuktan anında teknik adam olma sürecindeyiz. Her zaman bir yıldız çıkar kimi şampiyon kimi de küme düşer. Bu süreç endüstriyeldir. İyi iyidir. O kendini ambalajlar! Ben lüzumsuz çekişme ve rekabetten yana değilim. Doğru tektir ve gerçektir. Arda bizim Messi’mizdir. Ona sahip çıkan teknik adam da kim olursa olsun doğrudur!
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