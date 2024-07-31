Olimpiyat Oyunları’nın düşündürdükleri

31 Temmuz 2024 Çarşamba

Paris Olimpiyat Oyunları’nda günün spor anlayışına özellikle kadın sporcularımızın fazla olduğu kafilemizle katılmamız çok dikkat çekici olmuştur. Sporu sadece futbolla sürdüren yapı, geç de olsa dünya sporunda boks, güreş ve okçulukla birlikte voleybol dışında çıkış yakaladığımızı gösterdi. Ayrıca Paris’te zamanında okçulukta Yücel Cavkaytar, bisiklette Rıfat Çalışkan, güreşte Yaşar Doğu ve Celal Atik gibi geçmişin şampiyonları, kadınlarda Gül Çiray ve erkekler atletizmde Ekrem Koçak’la yüksek atlamada Çetin Şahiner, Berlin panterimiz Turgay Şeren’i de hatırlatan dönüşüm ile olimpik ruh çok güzel oldu. Buna neden olanları ve sporcularımızı kutlarım.

Şahsen spor denilince bu aralar aklıma futbol gelmiyor desem yalan söylemiş olmam. Kim bilir geçmişte verdiğim hizmet ve etkisi olabilir belki de! Ekrem Koçak, Gül Çıray ve Çetin Şahiner atletizm dalında aklıma gelse de özellikle serbest güreşteki başarımız Celal Atik, Yaşar Doğu gibi klas isimleri bize hatırlatıyor. Paris Olimpiyatları’nda yapılan mücadelelerde aşağı yukarı her dalda sporcularımızın katılımı beni mutlu etti. Bu aktarım kitle iletişim kanallarıyla bize ulaşıyor ve izlerken özellikle bisiklette Rıfat Çalışkan, Erol Küçükbakırcı isimlerinin hatırlanması bende mutluluk yarattı. Bugünkü jenerasyona emanettir. Okçulukta Yücel Cavkaytar uluslararası başarılar kazanırken, saymış olduğumuz sporcularımızı ve diğerlerini unutmuş değiliz.

Ancak günün koşullarıyla yarışmak insan aklının çabukluğu, karar verme yeteneği ve teknolojinin sağladığı imkânlarla mücadele etmek, bunları kullanarak yarışmak çok önemlidir.

Geçmiş dönemde bizleri küçük görenler ve bu başarıları bilmeyenler olabilir. Ancak gerçek şu ki o dönemde sporcularımız ve benzeri şampiyonlar çok dikkat çekici işlere imza atarken Berlin Olimpiyatları’nda Turgay Şeren’in Almanya’yı 2-1 yendiğimiz futbol karşılaşmasındaki kurtarışları hâlâ konuşuluyorsa bunun adına nostalji değil rekor diyebiliriz.

Türk sporunun kadınlarla daha fazla temsil edilmesi gerektiğini savunmama karşı çıkanlar şimdilerde pek ses etmiyor! Günümüzün müsabakalarında kadınların güreş, boks ve futbol gibi zor ama erkek sporu zannedilen koşullarındaki başarılarıyla, aklımın ileri görüşlülüğümün beklentisini bugün yaşıyorum. Hatta daha da ileri giderek gelecek Olimpiyatlarda madalyaların sayısının artması beklentisindeyim. Dünya ekonomisi çökmüşken Fransa’nın şu anda Paris Olimpiyatları’nı öne çıkaracak bir kararlılık içerisindeki davranışı gelecek nesillere örnek olacaktır.

Sporda mühim olan katılmaktır! Türkiye’nin sadece futbol olarak verdiği mücadele eksiktir. Bu anlamda duruma bakarsak gençlere yapacağımız en iyi yatırım spor alanında kendilerini ortaya koyacak gerçek mücadeledir. Aldığımız sonuçlar ne olursa olsun katılım açısından bugünkü yönetimi kutluyorum. Ter akıtarak kendi gücünü ortaya koyan uluslar konuşulan ve dünyanın bugünkü ortamından uzaklaşmalarına, kendilerini kürsüde başarıyla ispat etmelerine neden olmaktadır. En iyi motivasyon budur. Kadın Voleybol Milli Takımımızın üstün başarısını da alkışlamamak mümkün değildir. Ulus olarak bu değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere örnek olmasını sağlamamız ve gücümüzü kabul ettirmemiz gerekmektedir.