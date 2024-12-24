2036’ya son çıkış!

24 Aralık 2024 Salı

İstanbul, 2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’na aday. Artık saymayı unuttuğumuz sayıda adaylığımız vardı hüsranla sonuçlanan. Ve görünen o ki 2036 da riske girmiş durumda. İBB yönetimiyle Ekrem İmamoğlu, kendi yetkileri ve dar ekipleri çerçevesinde bir şeyler yapmak istiyor ama merkezi yönetimle olan ‘siyasi kavga’ İstanbul’un Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) seçicileri karşısına tek vücut çıkmasındaki en büyük engel.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu ve TMOK Başkanı Uğur Erdener, her türlü kavganın, dövüşün, bir ayağı kırık sandalye esprilerinin dışarıda bırakılacağı bir yuvarlak masa uzlaşısı yapmazsa Türkiye’nin 5 halka düşü 2040’ların (eskilerin deyişiyle Kaf Dağı’nın) arkasına kalır. Bize de 5 simit halkayla teselli olmak kalır.

Geçenlerde IOC’ye yakın kaynaklar, İstanbul, Doha, Budapeşte, Şili derken Tac Mahal, yani Agra’nın baskın bir erken seçimle 2025’teki IOC seçimleri haftasında adaylığının açıklanacağını söylüyor. Ki, IOC Başkanı Thomas Bach son 3 ayda kaç kez Hindistan’a gitmiş, hangi isimleri Tac Mahal’e taşımış bakmak gerek. Elbette IOC başkanlığı Zimbabweli üye Kirsty Coventry’ye gitmezse!

Ayrıca Yunanlı PR danışmanları niçin İstanbul değil de Hintlilerle temasta onu da izlemek gerek. Haydi geçtim bunları, birçok branşta etkinlik var önümüzdeki ay içinde. Avrupa, dünya şampiyonaları, OPEN yarışlar, grand prixlerin hangisine İstanbul 36 tanıtım masası açıp en azından broşürlerle kampanya başlatacağız merak ediyorum.

O yüzden İstanbul Olimpiyat düşünü gerçekleştirmek istiyorsak 3 bileşen acil olarak eylem planı başlatmalı. Bu plan da dostlar darılmasın, çoğu Olimpiyatın ne anlama geldiğini kavramamış sadece, “bizim kız, bizim oğlan, bizim reklamcı” anlayışıyla olmaz. Ancak Türkiye’deki Olimpiyat görmüş, yaşamış, ne kadar insan varsa hepsi bir çatı altında toplanır, herkes el ele verirse doğru adım atılır.