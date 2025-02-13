Türk futbolu nereye?

13 Şubat 2025 Perşembe

TFF kötü yönetiliyor. Aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi; anımsayın 2024 yazındaki genel kurulu... Adana Demirspor gibi köklü bir camiayı sahadan çeken, BMC ve Adapazarı tank palet fabrikası sahiplerinden (aile şirketi diyelim) Murat Sancak Divan Başkanı adayıydı; ön adında Türkiye olan TFF Genel Kurulu'nu az bir farkla Mehmet Baykan'a kaybetmişti yanlış anımsamıyorsam.

Ve Divanı kaybeden muhalefet seçimi kazanacak, İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı olacaktı sonrasında.

Şimdi kusura bakmayın da Divan Başkanı adayı Murat Sancak başkanı da İbrahim Hacıosmanoğlu olan bir TFF'den Türk futbolunu iyi yönetmesini beklemek büyük şanssızlık.

Demirspor geçen hafta tartışmalı (kimi TV görüntülerine göre Mertens kendini attı yere, kimi görüntülere göre de Mertens'e darbe var. Ayrıca VAR'da da şimdiki MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun icadı yabancı hakem görevliydi) bir penaltı nedeniyle sahadan çekildi. Bu kararı başkan olup olmadığı belli olmayan Murat Sancak verdi; kulübün kâğıt üzerindeki başkanı istifa etti, istifası kabul görmedi, Adana Demirspor camiasının özellikle özgür-hür iradesiyle tanınan kesimi bu sahadan çekilmeye tepki gösterdi.

Çünkü on yıllardır bu ülkede yüzler, binlerce saçma sapan - olmayan - penaltı, gol veriliyor, ama kimse sahadan çekilmiyor.

Kimse derken geçen yıl İstanbulspor gibi köklü bir camiayı da sahadan çekmişti Ecmel Faik Sarıalioğlu. Sonradan Hacıosmanoğlu'na destek verdi. Ve kendisi ile aynı safta duran Murat Sancak da Demirspor'u sahadan çekti.

Kusura bakmayın Süper Lig değerli bir markadır; yemeği fazla kaçırıp üzerine soda içen ve midesi ağrıyan her başkan takımı sahadan çekmeye kalksa Türkiye'de futbol biter, su kayağına başlarız cümleten.

Beyler, başkanlar İstanbulspor gibi Demirspor gibi şanlı tarihleri bulunan camialar sizin keyfinize bırakılamaz.

Ne yazık ki kulüplerin çoğu şirket gibi yönetildiği için adını kâğıda zor yazan karakterler, Türk futbolunun akil isimleri oldu Türkiye'de.

Ve tekrar söyleyeyim, bu satırların yazarı spora siyasetin karışmasına karşıdır; ama artık iş keyfiyete döndüğü için Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, duruma el koymak zorundadır.

Ne yazık ki ülkede kadın spor kulübü başkanı yok üst liglerde. Sporda kadın çok az, ayrıca Demirspor'un önceki genel kurullarından birinde öz Adanalı Nilay Ateşoğulları başkanlığa aday olmuş, garipsenmişti. Şu kadar söyleyeyim, Murat Sancak'ın yerine Nilay Hanım Demirspor Başkanı olsaydı, Demirspor sahadan çekilmez, hakkı yenmişse gider TFF'yi, MHK'yi kafalarına yıkardı Gündoğdu-Hacıosmanoğlu ikilisinin.