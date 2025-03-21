Barış Pehlivan
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İşte o davalar

21 Mart 2025 Cuma

Dava dava özetliyorum:

Malvarlığı Beyandaki milyarlarca lira nedeniyle hakkında haksız mal edinimi gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dört yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi sonrası malvarlığında 256 milyar 138 milyon 421 bin lira artış olduğu öne sürülüyordu. Hakkında 5 yıl 10 aya kadar hapis istenen iddianamede, haksız edindiği iddia edilen malların zor alımına ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı tutulmasına karar verilmesi talep ediliyordu.

Billboard Reklam ve ilanların asıldığı billboardlarla ilgili ihalelerde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede suç konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufundaki 30 adet ışıklı mega billboard, 350 adet direkler arası ışıklı mega billboard ile 1000 adet tek yüzlü ışıksız billboard için yapılan ihalelerdi. “İhaleye fesat karıştırmak” suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Servis Belediye ve bağlı şirketlerinin personelinin işe gidiş gelişini sağlamak üzere yapılan servis ihalelerindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle dava açıldı. İhaleye fesat karıştırmaktan açılan davanın iddianamesi İstanbul 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Elektronik bilet İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında kullanılan ve akıllı bilet diye de nitelenen “elektronik entegre bilet sistemi”ne ilişkin usulsüzlük iddialarından ötürü Üsküdar 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 37 sanık zimmet suçundan yargılandı.

İGDAŞ İstanbul’un doğalgaz dağıtımını yapan İGDAŞ’taki şebeke inşaatları, sayaç okuma ve reklam işleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle görülen dava Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı.

İSKİ Altyapı inşaatları, araç kiralama, personel taşıma ve personel kıyafet temini gibi ihalelere ilişkin yolsuzluk iddiaları vardı. Bu iddialarla açılan dava İstanbul 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürerken bir yandan da İçişleri Bakanlığı’nın soruşturması devam ediyordu.

Metro Kurumun ihalesine ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle bazı belediye bürokratları hakkında açılan dava İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyordu.

Çamur Haliç’in temizlenmesi projesi kapsamında çıkarılan çamurun baraj sahasına taşınması sırasında yapılan İBB işlemlerine ilişkin yolsuzluk iddiaları için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sinek ilacı Karasinek ve sivrisinek ile mücadele amaçlı ilaç alım ihalelerine ilişkin yolsuzluk iddiaları nedeniyle ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Şimdi...

Tüm bu okuduğunuz davaların sanıklarından biri Recep Tayyip Erdoğan’dı. İddiaları dönemin gazetelerinden alıntıladım. Hep “şiir” davası hatırlanırken bunların unutulduğunu gördüm.

Bu davaların kimi dokunulmazlıktan dolayı ayrıldı, kimisinde beraat çıktı, kimisinin nereye evrildiğine dair yeni bir bilgi hiç yok. Bildiğimiz şu ki bu davalar sırasında Erdoğan gözaltına da alınmadı şafak operasyonuna da uğramadı. Ya kendisi ya da avukatı adliyeye gidip savunma yaptı. Yani olması gereken oldu.

Churchill’in sözüdür: “Ne kadar geriye bakabilirsen o kadar ileriyi görürsün.”


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