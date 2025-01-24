24 Ocak 2025 Cuma

Bugüne kadar Sinan Ateş dosyasına dair çok yazı kaleme aldım, haber verdim, açıklama yaptım. Gelinen noktada, dosyada uzun zamandır şüpheli olan isimler hakkında takipsizlik kararı verildi. Ailenin avukatları kuşkusuz karara itiraz edecek ama ret ile karşılaşacaklar. Sonra da dosya Anayasa Mahkemesi’ne, belki de AİHM’ye taşınacak. Lakin bu cinayet dosyasına dair genel bir Z raporuna ihtiyacımız var.

Sahi, son karar bize ne anlatıyor? İşte 10 maddede öne çıkanlar...

1- Bu ülkenin iktidar ortağının hedefindeki eski dostları bir akademisyen, bu ülkenin görevdeki polisinin, istihbaratçısının ve milletvekilinin desteğiyle bu ülkenin başkentinde öldürülebilir. Cinayet mahalli; siyasetçilerin, güvenlik bürokratlarının ve istihbaratçıların başkentteki en fazla uğrak yeri de olabilir. Gelin görün ki neden öldürüldüğü de kimlerin emriyle öldürüldüğü de öldürülmesinin dosyasını kapatmak isteyenler de bu ülkenin devleti tarafından sorgulanmaz.

2- Sanki İstanbul’daki birileri ile Ankara’daki birileri birbirini tanımadan ve birbirinden haberi olmadan Sinan Ateş’i öldürmek konusunda nasıl olmuşsa anlaşmışlar. Sanki aralarında ilişkiyi sağlayan başka birileri yokmuş.

3- Bu devletin görevlileri sizin öldürülmenizde devletin imkânlarını da kullanıp rol alabilir. Arkanızda büyük toplumsal destek olsa dahi cinayet dosyanız ancak tetikçiye ve birkaç aracıya uzanabilir. Asıl azmettiricileriniz korunur.

4- “Bazı MHP kurmaylarının da Sinan Ateş dosyasında şüpheli olduğu” iddiası çöktü. Onlar hiçbir zaman o dosyaya sokulmadı.

5- Yeni Öcalan açılımı da Ümit Özdağ’ın tutuklanması da Sinan Ateş dosyasının genişletilmemesi de bir mutabakatın ortak eseri.

6- Recep Tayyip Erdoğan için öne sürülen “Sinan Ateş dosyası, Devlet Bahçeli’ye karşı elde koz olarak tutuluyor” tezinin doğruluk payı vardı. Lakin artık yeni bir paradigma ve onun yeni kuralları var, oyun planı değişti.

7- Emniyet ve yargı bürokrasisindeki tepişmeye Ateş dosyasının kapanmasıyla ara verilmek istendi. Bu ateşkes ne kadar sürer bilinmez lakin iç cepheye “Sulh imajı verin” mesajı gönderildi.

8- Dışarıdaki şüphelilere olduğu gibi içerideki sanıklara da bir “söz” verildiği muhakkak. O sözün zamanına göre “susmaya” devam edecekler.

9- Kuşku yok ki politik davaların akıbetini de politik atmosfer belirliyor. Yani yarın ülkede politika yapanlar ya da politika değişirse bugün kapanan dosya yeniden açılır.

10- Ülkede herkesi yakından ilgilendiren, iktidar destekli sert bir süreç maalesef ki başladı.