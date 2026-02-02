Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘İmamoğlu’nu kutlama davası’ böyle bitti
Barış Terkoğlu
Son Köşe Yazıları

‘İmamoğlu’nu kutlama davası’ böyle bitti

02.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Hayat geç de olsa mahkeme kararlarından daha gerçek bir hüküm verir.

Tam 6 yıl sürdü.

Emniyet eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’un davasından söz ediyorum. Bilmeyenler için hatırlatayım. 45 yıllık polislik yaşamının 28 yılı istihbaratta geçti. Üç kez istihbarat daire başkanı olarak atandı. 1999 yılında Emniyet’teki Fethullahçılara karşı rapor hazırlanması talimatını veren isimdi. 14 Haziran 2001’de masasına FETÖ bağlantılı polis müdürü Recep Güven tarafından ilk kez Ergenekon kumpası şeması konduğunda reddetmişti. 2006 yılında aynı şema bir kez daha operasyon için geldiğinde yine kabul etmedi. Bir ay sonra tasfiye edildi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerine 20 Eylül 2010 tarihinde verdiği ifadede, tasfiyesini şöyle anlattı: “Ben bu cemaatin (FETÖ) bir komutanla ilgili yaptığı yasadışı işi bizzat tespit edip ilgili bir makama, kişiye özel yazıyla bildirdim.” Kastettiği komutan Büyükanıt’tı.

Kısacası resmi olarak 1999’dan itibaren Uzun ile FETÖ karşı karşıya geldi. Nitekim Uzun, Ergenekon davası sürecinde de hedef alındı. Hakkında hazırlanan kumpas belgeleri dosyanın içerisine kondu. Süreç devam etse tutuklanacaktı.

Sonrasında da FETÖ mensupları tarafından hakkında tam 34 dava açıldı. 2015 yılı başında yayınlanan İN kitabı ile yapılanmayı deşifre etti. Örgütün hedefi olması nedeniyle hakkında koruma kararı vardı.

TUTUKLAYAN HÂKİM AKP’Lİ ÇIKTI

Ancak Uzun’un iktidarla da yıldızı barışık değildi. 17 Nisan 2019’da, İmamoğlu İBB seçimlerini kazandıktan sonra, şu mesajı paylaştı: “Sayın İmamoğlu, İBB başkanlığı görevin hayırlı olsun. İnşallah ‘Oğlum sıfırla’ demezsin. 750 milyon liralık saat takmazsın. 7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz. Allah şaşırtmasın. Terbiyeni hiç bozma. Annenizi ve eşinizi kutluyorum.”

Mesaj, İmamoğlu’na tavsiye niteliğindeydi. Belli ki bir gönderme de yapıyordu. “İma, kinaye, dolaylama suç değil ya” diyebilirsiniz. Ancak burası Türkiye! 34 kelimeden oluşan bu mesaj nedeniyle “terör örgütüne yardım etmek, terör örgütü propagandası yapmak ve cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Uzun gözaltına alındı.

“Bir tweetle bunca suç olur mu” diye düşünülmüş olacak... Uzun’un karşısına eski bir ifade çıkarıldı. İfadenin sahibi eski bir Fethullahçı olan komiser Tamer Topsakal’dı. Örgütle ters düşmüş, 2004’te Emniyet’ten ihraç edilmişti. 25 Kasım 2014’te “müşteki” olarak ifade vermişti. Güya Uzun’un da adını söylemişti. O ifade 5 yıl rafta beklemiş, Uzun mesaj paylaşınca tutuklanmasına gerekçe yapılmıştı.

Sabri Uzun, sorgusunda şöyle konuştu: “Tamer Topsakal diye birini tanımıyorum. Böyle bir ifade varsa benim bu şahısla o tarihte yüzleştirilmem lazımdı.”

26 Nisan 2019’da tutuklandı. Tutuklayan hâkim, AKP’nin eski yöneticilerinden biri çıktı. Tarafsız olması gereken hâkimlik mesleğinde, partisinin genel başkanı aleyhinde konuşanlara cezayı kesiyordu!

MİLAT 17- 25 ARALIK DEĞİLMİŞ!

Uzun’un mesajına açılan davalar ikiye ayrıldı. Terörle ilgili olanlardan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, cumhurbaşkanına hakaret kısmından ise Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

FETÖ davası, FETÖ ile Emniyet’te kavga etmiş Uzun’un suçlanmasının saçma olduğunu söyleyen delillerle geçti. Nitekim Tamer Topsakal da tanık olarak çağrıldığı davaya gelip şunları söyledi: “İfademde bize kumpas kuranların Sabri Uzun döneminde görev yapan isimler olduğunu söylemiştim. Bu ifadem yanlış aktarılmış olabilir. Şu anki beyanlarım doğrudur.”

Kimileri için “milat” 17- 25 Aralık ilan edilirken Sabri Uzun’un 1990’lı, 2000’li yıllarda FETÖ ile yeterince mücadele edip etmediği davada sorgulandı. Sanki o dönem FETÖ’ye operasyon yapsa AKP ona destek verecekmiş gibi!

GEÇEN PERŞEMBE KARAR ÇIKTI

Sonuçta...

Sabri Uzun, FETÖ davasından beraat etti. Gelgelelim... Cumhurbaşkanına hakaretten açılan diğer dava vardı. 15 Şubat 2021’de, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, Uzun’un söz konusu paylaşımıyla Erdoğan’a hakaret ettiğine karar vererek 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. İstinaf da onadı. Dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay, Uzun’un İmamoğlu’na yazdığı tweet üzerinden kullandığı ifadelerde cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına karar verdi. Cezayı bozdu.

Son olarak...

Geçen perşembe günü mahkeme yeniden açıldı. Türkiye’de siyasi tablo tamamen değişmişti. 6 yıl önce söz konusu mesajda kutlanan İmamoğlu bugün tutukluydu. Gerekçesi; yıllar önce Erdoğan’ın suçlandığı, Uzun’un da gönderme yaptığı, ancak Erdoğan’ın “kumpas” dediği yolsuzluk suçlamasıydı. İmamoğlu da cumhurbaşkanlığının önünün kesilmesi için kendisine kumpas kurulduğunu söylüyordu. Uzun davası iyice ironik hale gelmişti. Duruşma 5 dakika sürdü. Mahkeme Sabri Uzun hakkında beraat kararı verdi. Böylece 6 yıl önce başlayan, “İmamoğlu’nu kutlama mesajı” davası beraatla bitti. Mahkeme, devletin Sabri Uzun’a tazminat ödemesine de karar verdi.

RÜTBELERİNİ DE ALMIŞLARDI

Geçen 6 yılda, Soylu’nun içişleri bakanlığı döneminde, sosyal medya mesajları nedeniyle Sabri Uzun’un rütbeleri söküldü. Silahına el kondu. Polis evlerine girişi yasaklandı. Buna dair açtığı davaları da kazandı. Rütbesi, silahı, hakları iade edildi.

Bu arada, bunlar olurken...

Uzun, geçen yıl başında, bu kez Türkiye’nin İsrail ile ticaretini eleştiren mesajı nedeniyle bir kez daha “cumhurbaşkanına hakaret”ten gözaltına alınıp adli kontrolle bırakıldı. Yeni dava macerası 17 Şubat’ta başlayacak.

Neredeyse 30 yıldır çeşitli gerekçelerle üstü çizilen, gerekçeleri de hep tersine çeviren Sabri Uzun’un kısa öyküsü böyle. Mahkemelerin hükmü yaşamın gerçeğine apaçık yetişemiyorsa adalet diye dağıtılanı sorgulamak gerekmez mi?

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #mahkeme

Yazarın Son Yazıları

‘İmamoğlu’nu kutlama davası’ böyle bitti

Hayat geç de olsa mahkeme kararlarından daha gerçek bir hüküm verir.

Devamını Oku
02.02.2026
Görüş gününe yetişen yazı

Hepimiz aynı zamanın içinde yaşarız ama zaman hepimize yüzünü aynı biçimde göstermez.

Devamını Oku
29.01.2026
Toz dumandan görünmeyen değişim

Bir şey değişmese de her şey değişiyor.

Devamını Oku
26.01.2026
Bayrağın üstünü örten ‘süreç’

Niyetler hassasiyetlerin üstünü bahaneyle örter.

Devamını Oku
22.01.2026
Kafamı karıştıran fotoğraf

Kapının kapalı olmasını bekliyoruz da nasıl açıldığını hiç konuşmuyoruz.

Devamını Oku
19.01.2026
Masonik FETÖ’cü Marksist cephe!

Buzu sobanın üstüne bırakıyor, erimesini izliyorsun.

Devamını Oku
15.01.2026
Hedef uyuşturucu mu eğlence mi?

Endişe içimize gökten düşmez, açıklanabilir bir nedeni vardır.

Devamını Oku
12.01.2026
Hakimi öldüresiye dövenler 'hatırlı' kişiler çıktı!

Dünyanın nasıl göründüğü baktığınız yere göre değişir.

Devamını Oku
08.01.2026
Venezüella meselesi anlattıkları gibi değil

Gerçek, ona ulaşmak istemeyen için inanılmaz görünür.

Devamını Oku
05.01.2026
Adliyenin ön kapısı

Yeni yıl, henüz yazılmamış bir tarihtir.

Devamını Oku
01.01.2026
Çıksalar ne olur çıkmasalar ne olur

Konuşmak neden aramaz, sessizliğinse anlaşılır bir nedeni vardır.

Devamını Oku
29.12.2025
Yarının kavgasına bugünden bakalım

Hareket bilinirse doğa öngörülebilir hale gelir.

Devamını Oku
25.12.2025
175 milyonluk cevap

Cevap verilemeyen her soru yeni sorulara gebedir.

Devamını Oku
22.12.2025
İddianame aşamasında bir anda dosyadan çıkan fezleke!

İnsan ne anlatırsa anlatsın ancak eylemiyle anlaşılır.

Devamını Oku
18.12.2025
Askerlerin 175 milyonu nereye gitti

“Senin” dediklerinin akıbetini sorunca senin sandığının senden ne kadar uzakta olduğunu görürsün.

Devamını Oku
15.12.2025
Ne olduğunu görmüyor musunuz?

Her “Bak” dediğimizde gözler kapanıyorsa işaret ettiğimizi gösterebilir miyiz?

Devamını Oku
11.12.2025
Ya su kirliyse?

Değişmez görünen gerçekten kaçmak yerine dokunmaya karar verdiğimizde, ona şekil verebildiğimizi de görürüz.

Devamını Oku
04.12.2025
200 günlük burun sürtme davası

Burnumuzla sadece nefes alsaydık en çok kötü kokuların sahipleri mutlu olurdu.

Devamını Oku
01.12.2025
Bir garip ölüm hikâyesi

Yaşamda birikmiş servet, bazen ölümün üzerinde perde olur.

Devamını Oku
27.11.2025
‘Kurucu önderlik’ ve kurucu irade

Küçük niyetler büyük sözlerin arkasına gizlenir.

Devamını Oku
24.11.2025
Yaşamından renkleri çalınan kadın

Koca çınardan nimetini esirgeyen toprak yokluğunu önce çimende gösterir

Devamını Oku
20.11.2025
38 çocuğun duyulmayan çığlığı

Adalet davası uzaktaki bir çığlığı duymakla başlar.

Devamını Oku
17.11.2025
CHP’yi ‘gayrımeşrulaştırma’ operasyonu

Doğa insana kendi sınırlarını çizeceği imkanı sunarken cömerttir.

Devamını Oku
13.11.2025
Eğitimsiz okullar bakanlığı

İnsan ancak eğitilirse özgür olur.

Devamını Oku
10.11.2025
Aman çocuklar duymasın!

Bakmayın gazetecilik yaptığıma.

Devamını Oku
06.11.2025
‘Pardon’ diyen karar

Bir kez olursa hata, iki kez olursa yanlış, tekrar olursa kasıt denir.

Devamını Oku
03.11.2025
Bakanlıktaki ‘koruma kalkanı’

Çoğu zaman sözün çıktığı yere bakarız.

Devamını Oku
30.10.2025
Aranan casus sonunda bulundu!

O kadar çok söz söyleriz ki bazen gerçek kalabalıkta kaybolur.

Devamını Oku
27.10.2025
Boğaziçi’ni nasıl çökerttiler?

Kime söylendiği belirsizse en ağır sözler bile havada kalır. En son Yargıtay başkanı konuştu.

Devamını Oku
23.10.2025
‘PKK yasası’na neden karşıyım

Kapıyı açan anahtar değil, kilidinin bilgisidir.

Devamını Oku
20.10.2025
Öcalan serbest bırakılacak mı

Sözcükler her zaman anlatmak için kullanılmaz.

Devamını Oku
16.10.2025
Apo ve Bahçeli’nin susturduğu asker

Çıkarlar suç ortaklıklarının kaynağıdır.

Devamını Oku
13.10.2025
‘Fatihli Müslümanlar’ rahatsız

“Bizi cehennemle korkutuyorlar ki dünyada onlara boyun eğelim.”

Devamını Oku
09.10.2025
Çocuk tecavüzünde çocuğu yargılayanlar

Çelişki dünyanın kendisinde sanırız, oysa ona sebep olan da insandır.

Devamını Oku
06.10.2025
Tarihin arka duruşması

Eğip bükersin, sarar paketlersin. Her şeye rağmen gerçek olduğu yerde durmaya devam eder.

Devamını Oku
02.10.2025
İŞKUR’u bile soydular

Kapı içeriden açıldı mı soygun normalleşir.

Devamını Oku
29.09.2025
‘Size miras kaldı’ sürprizinden çıkan örgüt

Koca ağaca bakıp dalındaki eksiği görüyorsan haksız değilsin.

Devamını Oku
25.09.2025
İçeridekilerin aileleri neler yaşıyor

Kendi gülünün dikenini çıkarmak kolaydır. Başkalarının acılarını anlamak ise uğraş ister.

Devamını Oku
22.09.2025
Netanyahu’nun Erdoğan’a salladığı parmak

Tek kişide hastalık dedikleri, milyonlarda ideoloji oluyor.

Devamını Oku
18.09.2025
Dananın kuyruğu kopacak derken...

Siz bu yazıyı okurken belki bütün kelimeleri eskimiş olacak.

Devamını Oku
15.09.2025