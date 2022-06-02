Yobazlık kalıntılarının önlenemez hortlamaları

02 Haziran 2022 Perşembe

“Münasebetsiz” anketler Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’nı artık net olarak solladığını bize gösteriyor. Zirvenin kimyasını bozan “Geliyor gelmekte olan” sloganı, artık en somut haliyle karşımızda. Ekonomik gidişatın önlenemeyen çöküntüsü, doların ateşinin tekrar çıkışı, benzin ve motorine artık neredeyse her gece yapıldığı için hiçbir anlamı kalmayan “son dakika zam haberleri”, pazar yerlerinde feryat-figan çaresizliklerini haykıran halk kesimleri... Artık acil değişim için alarm çanları çalıyor!

Bu nedenle, kraldan daha kralcı yobaz fraksiyonlar, kendilerini son anda bir güç gösterisi yapmaya itilmiş durumda hissediyorlar. Konserler gerici gerekçelerle iptal ediliyor, parkta yoga yapan kadınlar şikâyet konusu oluyor ve “bu ahlaksızlığa” son veriliyor, Kocaeli’nde şort giydiği için bir kızımız Cafeden atılıyor... Ayrıca devlet kademesinde çeşitli sıfatlar taşıyan mülki amirlerin, anayasal özgürlükleri hiçe sayan illegal kararların altına imza atmaları, iktidarın içine düştüğü çaresizliğin onları taşıdığı çok zavallı noktalardan biri.

Bildiğiniz gibi Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alacak Melek Mosso’nun yakın geçmişte “Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar...” beyanı üzerinden, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kaya ile İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı’nın hedef göstermesiyle, durumdan vazife çıkaran Isparta Valiliği harekete geçerek Mosso’nun konserini iptal ettirdi. Hemen ardından aynı “hassasiyetle” Kocaeli Valiliği de Mosso’nun da aralarında bulunduğu bir grup sanatçının sahne alacağı gençlik festivali FullFest’i de rafa kaldırdı.

Bunlar gerçekten evlere şenlik bir iktidar tıkanmasının yarattığı “ayıplı somut haberler”. İşin komik tarafı, herhalde iktidarın içinden “oyumuz zaten yerlerde, bizi yüzde 20’ye mi düşürmeye çalışıyorsunuz” diyen bazı danışmanlar bu gibi anlarda gecikmeli olarak devreye giriyor ve ortaya son anda servis edilen durumu kurtarma senaryoları atılıyor: Öğreniyoruz ki Kültür Bakanlığı konserleri iptal edilen Melek Mosso’yu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne davet etmiş!

Ama ne dedik bunların hepsi beyhude çabalar... Yobazlık kalıntıları DNA’larına o kadar sızmış ki gökten engellemeye çalışsan topraktan bünyeyi yine istila ediyorlar! “Geliyor gelmekte olan” yapılabilecek hiçbir şey yok! İlginç bir şekilde zannediyorlar ki sertleştikçe ellerinden kaçan iktidara sahip çıkmaya devam edebilecekler! Halbuki tam tersi oluyor ve halkın artık özgürlüklerine ve geleceğine kavuşma günü olarak gördüğü seçimi iple çekme heyecanı, tartışılmaz bir hızla artmaya devam ediyor. AKP iktidarı ise Gezi olaylarını cadılaştırmaktan tutun, sosyal medya ve medya hakkında çıkarmaya çalıştığı yeni Abdülhamit yasalarına kadar, bir dizi yeni çıkışla kendi kendini Z kuşağının gözünde daha da öcüleştirme peşinde!

Evvelsi gün TELE 1’de Bahçeli’nin heyecanla Erdoğan hakkında söylediği sözler 2015 arşivlerinden yayımlandı: “Erdoğan ya kaçacak ya da Yüce Divan’a gidecek”. İzlerken acı acı gülümsedim... Güler misin ağlar mısın, yoksa Demirel’i mi hatırlarsın? Ne derse desin, dünya tarihinin en hızlı 180 derece dönüşünü başarıyla yapmış kişidir Sayın Bahçeli. Nedenini bilen var mı? Ortada konuşulan rivayetler veya tahminler bir yana, gerçek yanıtın ne olduğunu bir tek kendisi biliyor ve umarım bir gün tarihe doğru not düşmek adına kamuoyunu da bilgilendirme yoluna gider... Ama biliyorsunuz beni ilgilendiren Bahçeli’nin tavrından çok onun döndüğü her istikamete düşünmeye gerek görmeden gözü kapalı koşabilen arkasındaki insan tipolojisi...