Zengin programıyla CRR konserleri

22 Eylül 2021 Çarşamba

Geçen hafta Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde şef Cem Mansur’un yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’ndan “Masallar” başlıklı konseri izledik. Solist ise halen Avrupa’da pek çok başarıya imza atan sopranomuz Hale Soner Kekeç’ti. Cem Mansur, dünyanın çeşitli müzik merkezleriyle bağlantısı olan bir sanatçı. Aynı zamanda iki yıldır Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun sanat yönetmeni ve program koordinatörü. Bence onun en önemli etkinliği “Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası”nı kurmasıdır. Bu topluluk, dünya çapında nice solist ve orkestracı yetiştirdi. İkinci önemli özelliği her konserine yaratıcı temalar bulması ve onları sahnede dinleyiciyle paylaşması. Bizim dinleyicimizin açıklamalı, hikâyeli konserlere çok gereksinimi var. Cem’in konserleri de bu özellikle uzun yıllardır kendine özgü bir ekol oluşturdu. Her yapıtın tarihçesini anlatması, bu anlatılara yerleştirdiği anekdotlar konser izleyicisi ile müzik arasında yakınlık kuruyor. Ayrıca topluluğun içinde özel bir solo varsa, o çalgının da tarihçesine değiniyor; böylece orkestra bilgisi de vermiş oluyor. Geçen haftaki “Masallar”dan esinli programda izleyici kulağına tanıdık gelen nice ezginin perde arkasını öğrendi.

Bu yıl izlediğim bütün açık hava konserlerinde olduğu gibi geçen haftaki açık hava konserinde de birçok kişiyi rahatsız eden iki şey vardı: Biri görüntü kaydı yapan alıcının oradan oraya savrulması, diğeri ses yükselticilerin çok yüksek olmasıydı. Bu konserde de aynı rahatsızlığı yaşadık. Neyse ki konser sonunda Cem Mansur bundan sonra programlarının İBB-CRR Konser Salonu’nda yer alacağını müjdeledi. Salon içinde etkinliklerde pandemiden korunmak için bir koltuk aralık bırakılacak. Ve İstanbul’un en güzel akustik donanımı olan Cemal Reşit Rey Salonu’nda müzik doğal olarak tınlayacak.

EKİMDE CRR SALONUNDA NELER DİNLEYECEĞİZ?

Türkiye’nin nice senfonik orkestrası ve oda müziği topluluğu, çocuklara seslenen dinletiler, Türk sanat müziği, dini müzik, halk müziği, oda müziği ve caz gibi her zevke, her kültüre göre bir dinleti bulabileceksiniz. Devlet Senfoni, Filarmoni İstanbul, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası gibi büyük topluluklar yer alacak.

İlk konserin solisti, dünyanın en ünlü yarışmalarından biri olan, Poznan-Polonya’daki son Wieniawski Keman Yarışması’nın birincisi, Türkiye doğumlu Veriko Çumburidze. Sibelius’ün ünlü keman konçertosunu şef Raoul Grüneis ile IDSO eşliğinde çalacak. Borusan Quartet’e ünlü çellistimiz Nil Kocamangil katılacak. İstanbul Uluslararası Müzik Festivali’nin “Akademi Festival İstanbul” olarak düzenlediği konserde dünyaca ünlü iki solistimizi dinleme şansını bulacağız: Bas-bariton Burak Bilgili ve piyanist Gökhan Aybulus. İDSO’nun İbrahim Yazıcı yönetimindeki konserinde solist kornocu Mustafa Kaplan, R. Strauss’ın harika Korno Konçertosu’nu çalacak. Cem Mansur yönetimindeki CRR Senfoni’ye Gülsin Onay, Grieg’in Piyano Konçertosu ile katılıyor. Ünlü kemancımız Cihat Aşkın’ı yeni kurulan İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası’nın şefi olarak görüyoruz. Carles ve Sofia piyano ikilisine eşlik ediyor.

Concertgebouw Oda Orkestrası’nın solisti Nil Kocamangil, Schumann’ın Çello Konçertosu’nu; Can Okan’ın yönettiği İDSO konserinde Poyraz Baltacıgil, Haydn’ın Re Majör Çello Konçertosu’nu çalıyor. Jordi Savall’ın Hesperion XXI “İbn Battuta Zaman Yolcusu” kaçırılmayacak bir dinleti. Cumhuriyet Bayramı konserinde şef Hasan N. Tura ve bas-bariton Burak Bilgili, Saygun, Rey ve Yalçın Tura’yı seslendirecek. Bir başka Cumhuriyet Bayramı konserinde Naci Özgüç yönetimindeki Filarmonia İstanbul topluluğuna ünlü piyanistimiz Özgür Aydın, Beethoven’in 3. Piyano Konçertosu’yla katılacak.

Bunlar sadece ekimde, bir ay içindeki klasik müzik konserleri. CRR Salonu’nun sayfasına girip diğer etkinlikleri izlerseniz, ekim ayının her gecesini o salonda geçirebilirsiniz. Hatta CRR’nin arka bahçesine bir çadır bile kurabilirsiniz!