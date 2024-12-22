Gülengül Altınsay
Yazmanın anlamı yok
Beşiktaş’ta ortalık toz duman. Her ağzını açan futbolcuları suçluyor, başkanlık koltuğunu bırakmayan şahıs her konuştuğunda kulüp daha fazla krize giriyor. Beşiktaşlı futbolcular günah keçisi ilan edilmiş. Seyirci futbolcuları yuhalıyor. Bu koşullarda futbol oynamak zor. Maç yorumu yapmak da. İlk yarı Alanya etkili fakat 2. yarı Beşiktaş daha etkili. Ama ilk dakikalarda atılan 2 gol ve 1-1’lik skor değişmiyor.
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