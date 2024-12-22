Yazmanın anlamı yok

22 Aralık 2024 Pazar

Beşiktaş’ta ortalık toz duman. Her ağzını açan futbolcuları suçluyor, başkanlık koltuğunu bırakmayan şahıs her konuştuğunda kulüp daha fazla krize giriyor. Beşiktaşlı futbolcular günah keçisi ilan edilmiş. Seyirci futbolcuları yuhalıyor. Bu koşullarda futbol oynamak zor. Maç yorumu yapmak da. İlk yarı Alanya etkili fakat 2. yarı Beşiktaş daha etkili. Ama ilk dakikalarda atılan 2 gol ve 1-1’lik skor değişmiyor.

