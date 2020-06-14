Yoklar varlar

14 Haziran 2020 Pazar

Doğrusu çok özlemiştik. Ama böylesini değil. Çünkü taraftarın olmadığı sessiz bir statta futbol izlemek de zevksiz. Neyse ki taraftarların gönderdiği fotoğraflar süslemiş tribünleri. Ve biraz olsun duygu katmış ortama. Gönüllerimizde yaşayan Süleyman Sebalar, Cenk Koraylar, Optik Başkanlar da unutulmamış. Onlar da fotoğraflarıyla yerlerini almış. Ama kafe, lokanta, AVM, cami gibi kapalı alanlar açıkken statlara seyirci alınmaması çelişkili değil mi?



Beşiktaş bu maçta genç oyuncularına şans vermiş. Altyapıdan Ersin ve Rıdvan’la birlikte Güven de ilk 11’deler. Oyun başlayınca anlıyoruz ki bu süreçte Güven, Diaby, Boyd yeteneklerini arttıramamış(!) Boateng ise bitkin. Yani Siyah-Beyazlıların hücum hattındaki yetersizliğe karşın Antalya Amilton, Jahovic gibi yaşlı ama tecrübeli atakçılarıyla daha etkili.

Değişim şart!

Nitekim Beşiktaş savunmasının dağıldığı bir anda Antalya ilk golünü atıyor. Zaten 3 ay futboldan uzaklaşınca fark yaratabilmek için ya iyi fizikli oyuncuların olacak ya da oyunu çevirebilecek kaliteli oyuncuların. Bu arada Antalya forvetlerinin baskısı Elneny’i de savunmanın içine sokuyor. Bu da Beşiktaş’ın hücum gücünü zayıflatan bir diğer etken. Ve Antalya topa az sahip olmasına rağmen geldiğinde iyi geliyor. İlk yarı bitmeden 2. golü de bulunca Beşiktaş’ın işini daha da zorlaştırıyor. 2. yarıya 2 değişiklikle giriyor ev sahibi. Ljajic, N’Koudou giriyor, Diaby, Güven çıkıyor. Ve Beşiktaş baskısı başlıyor, şiddetle. Fakat bu baskıdan sonuç çıkmıyor. Son 30 dakika için Sergen Hoca, Lens ve Umut’u da alıyor oyuna. Boateng ve Boyd’u çıkarıyor. Ve ilk yarı etkisiz olan tüm forvet hattı da değişmiş oluyor böylece. Ardından Kartal devam eden baskısıyla farkı 1’e indiriyor. Bu arada 2 penaltı pozisyonu da güme gidiyor. İncelenmiyor. Sonuçta Beşiktaş’ta nelerin değişmesi gerektiği de apaçık ortaya çıkıyor...