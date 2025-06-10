Her yıl yeni bir “mucize diyet” çıkıyor karşımıza. Sosyal medyada fenomenler, birkaç haftada incelen vücutlarını sergiliyor. Kimisi sabahları sadece kahve içip gün boyu tok kaldığını söylüyor, kimisi ekmeği hayatından çıkararak “fit” olduğunu iddia ediyor. Peki bu yöntemler gerçekten sağlıklı mı? Bilim bize ne söylüyor?





YANLIŞ BİR DİYET YAPSAM NOLUR Kİ?



Birçok kişi sosyal medyada bulduğu veya komşusundan aldığı diyet listesiyle beslenmeye başlıyor. Ancak bu listeler kişisel ihtiyaçları, metabolizmayı, hastalık geçmişini ya da hormonal durumu hesaba katmaz. Size özel yazılmamıştır. Fotokopi listeler ya uygulanmaz yada uygulamaya çalışırken sizi hasta edebilir. Listeniz size özel hazırlanmalıdır. Size uygun olmayan veya yanlış bir program sağlıksız sonuçlar doğurabilir:

Yetersiz enerji alımı: Halsizlik, baş dönmesi, odaklanma problemleri.





Kas kaybı: Vücut yağ yerine kasdaki depoları yakmaya başlar. Aslında kaslar bir yere kaybolmaz, ama zayıflar ve küçülür.





Hormon bozuklukları: Özellikle kadınlarda adet düzensizliği, tiroid yavaşlaması.





Bağışıklık düşüklüğü: Daha sık hastalanma, iyileşme süresinin uzaması.





EN SAĞLIKSIZ ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ





İşte bana çok sorulan ve asla önermediğim riskli listeler:





1. Tek Öğünle Beslenme (OMAD)

Günde tek öğün yemek, kısa vadede kilo kaybı yaratabilir ama uzun vadede metabolizmayı yavaşlatır, insülin dengesini bozar ve kas kaybına neden olur. Sonrasında hızlı yeme atakları, yeme bozukluklarına dönebilir.Hızlı verilen kilolar hızlı gelir.





2. Ketojenik Diyet

Bazı hastalıklar için terapötik etkisi olsa da; zayıflamak amacıyla uzun süreli uygulanması karaciğer ve böbrekleri zorlar, kabızlık, vitamin-mineral eksiklikleri gibi sorunlara yol açabilir. Kısa süre için tamam ama uzun vazdede sağlıksızdır.





3. Şok Diyetler / 3 Günde 5 Kilo Verdiren Listeler

Çoğu sadece su ve kas kaybına neden olur. Kilo kısa sürede geri alınır, metabolizma zarar görür. Tekrar tekrar uygulandığında yo-yo sendromu gelişebilir. İşe yaramaz ama her zaman deneme çabası olur. İlgi çekicidir.





4. Detoks Suları ile Günlerce Beslenmek

Sadece sıvıyla beslenmek, kan şekeri düşüklüğü, halsizlik ve baş ağrılarına neden olur. Kilo değil, su kaybı yaşanır.





5. Karbonhidratsız Diyetler

Ekmek, bulgur, meyve gibi sağlıklı karbonhidratları kesmek, beyni enerjisiz bırakır, kas kaybına ve tatlı krizlerine neden olur. Ayrıca lif eksikliğiyle sindirim sorunları yaşanabilir. Karbonhidrat grubundan aldığımız vitaminler de çok değerlidir.



GERÇEK NEDENİ BULMADAN YOL ALMAK ZOR





Sadece yemekleri kısmak, listeye uymak, kalori saymak... Bunlar kısa vadeli çözümler olabilir. Ama asıl mesele, neden kilo aldığını bilmektir.

Duygusal yeme mi var?

Hormon dengesizliği mi?

Uyku düzensizliği, stres, insülin direnci, tiroid sorunları?

Eğer bu nedenlerden biri (ya da birkaçı) göz ardı edilirse, dönüp dolaşıp aynı kiloya hatta daha fazlasına geri dönmek kaçınılmaz olur. Çünkü sorunun kökeni çözülmeden yapılan her diyet sadece geçici bir pansuman gibidir.





Bir yolculuğa çıkarken adresi bilmeden yola çıkılmaz. Sağlıklı kilo verme de tıpkı böyle: “Neden kilo aldım?” sorusunun cevabı olmadan verilen her kilo, bedenin geçici vedası olur.





PEKİ NE YAPILMALI?





Kişiye özel bir plan: Her bireyin ihtiyacı farklıdır. Uzman eşliğinde hazırlanmış bir beslenme programı, hem kilo vermenizi hem de sağlığınızı korumanızı sağlar.





Gerçekçi hedefler: 1 haftada 5 kilo yerine, 1 ayda 2-3 kilo daha sağlıklı ve kalıcı bir hedef olabilir.





Sağlıklı alışkanlıklar: Kısa süreli listeler yerine, uzun vadeli davranış değişiklikleri başarı getirir. Öğün atlamamak, yeterli su içmek, hareketli olmak gibi.





Unutmayın: Zayıflamak bir hedef olabilir ama sağlıklı olmak bir yaşam biçimidir. Bedeninize zarar verecek yöntemlere başvurmak, sizi geçici bir incelmeye değil, kalıcı bir hastalığa götürebilir.

İşin uzmanına danışın, bir diyetisyenle çalışın; sağlıklı bedenin anahtarı doğru rehberliktir.



