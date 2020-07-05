Altay ve Ferdi

05 Temmuz 2020 Pazar

F.Bahçe’de yeni teknik direktör ve yeni futbolcularla tanışmak için lig sonunu bekleyeceğiz. Başkan Ali Koç, gelecekle ilgili planlarını sıralarken her şeyin güzel olacağından söz etti. Umarım Koç’un düşlediği F.Bahçe, bu kez gerçekleşir. Yıllardır taraftar hüsran yaşamaktan bıktı. Basketbolda koç, tepkiler nedeniyle en hızlı şekilde bulundu. Obradovic’in yerine bir başka Sırp Igor Kokoskov geldi. İlk etapta Jasikevicius bekleniyordu. Ancak Litvanyalı, tercihini Barcelona’dan yana kullandı. Bunun üzerine 2004 ve 2005’te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı’nda Obradovic’in yardımcısı olan Kokoskov’da karar kılındı. Igor, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda namağlup altın madalya kazanan Slovenya’nın başında yer almıştı. Son olarak da NBA’de Sacramento Kings’te yardımcı antrenör görevinde bulunuyordu. Yeni koç artık F.Bahçe’nin başarısı için ter dökecek. Igor’un Obradovic gibi bir efsaneden sonra takımın başına geçmesi dezavantajlı durum. Ama bakarsınız işler yolunda gidebilir. Takımda yaprak dökümü başladı. Gidenlerin yerleri elbette dolacak. Yeter ki paralar boşa akıtılmasın, akıllı kullanılsın. Yeni koçla yeni takım oluşacak, F.Bahçe taraftarına bir kez daha kombine alma görevi düşüyor. Bırakın küskünlüğü, yeni bir beyaz sayfa açın. Geçmiş geçmişte kalsın, destek vermeye devam edin. Evet, Obradovic bir efsane. Onu unutmak tabii ki de mümkün değil. Sizler kadar bizler de sevdik Obra’yı... Bakarsınız birgün bu kulübün kapısından yine içeriye girer.

F.Bahçe’nin futbol maçlarında fazla teferruata girmek istemiyorum. Kötü futbol ve kaçan puanlar olmasa bu takım bugün çok farklı yerde olabilirdi. Kötü yönetildi. Ersun Yanal’lı ilk sezonda takım, düşmekten son anda kurtuldu. Yine bu yıl Ersun’lu, Ersun’suz hovardaca puanlar kaybedildi, hüsran kaçınılmaz oldu. Ama bakıyorum; kötü oynamayı alışkanlık haline getiren, zirvenin çok gerisinde kalan bu F.Bahçe’nin hâlâ UEFA Avrupa Ligi’ne gitme umudu var. Sesimizi nihayet duyurduk. 4 genç maç kadrosundaydı. Gençler geleceğimiz. Ferdi, 2 güzel gole imza attı. Hep söylüyorum, Ferdi Kadıoğlu iyi kumaş. Ama anlayana!.. Ersun Hoca, uzun süre keşfedememişti bu Ferdi’yi. Son sözüm kaleci Altay’a... Harikasın çocuk. Alnından öpüyorum. Sen olmasaydın F.Bahçe, bu maçı kaybedebilirdi. 3 puan Ferdi’yle beraber senin eserin.