Hilmi Türkay
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‘Çizgi enteresan geldi’

21 Mart 2023 Salı

Avrupa defterini kapattıktan sonra Süper Lig’e sarılan Fenerbahçe’de, Alanyaspor galibiyeti sevinçle karşılandı. Teknik direktör Jorge Jesus hem oyundan hem de farklı skordan çok memnun. Portekizli hoca, lider Galatasaray’la aralarındaki 6 puanlık fark için “Biz sendeledik, şimdi sendeleme sırası G.Saray’da. Aramızdaki 6 puan o kadar çok fazla büyütülmemeli” dedi. Jesus, hakemlerle ilgili bir soruya ise “Hakem hataları son zamanlarda abartılı olmaya başladı. Daha dikkatli davranmaları lazım. Rossi’nin golü temizdi. VAR’ın çizmiş olduğu çizgi ve ofsayt kararı enteresan geldi” yanıtını verdi. F.Bahçe, milli arada 23 Mart saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Rus ekibi Zenit’le özel maç yapacak. Karşılaşmanın geliri depremzedelere bağışlanacak. Jesus, bu maçtan sonra takıma 3 gün izin verecek, kendisi de ekibiyle birlikte Portekiz’e gidecek. Bu sezon ikinci kez kırmızı kart gören Jesus Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak. 

3 İSİMDEN KÖTÜ HABER 

F.Bahçe’de Alanyaspor maçında sakatlanan 3 isimden kötü haber geldi. Valencia’da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildi. Golcü oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek. King’de kas yaralanması, Oosterwolde’de aşil tendinopatisi belirlendi.

'SEMBOL OLMAYA DEVAM EDECEK’

Sözleşmesi 4 yıl uzatılan kaptan Altay Bayındır için başkan Ali Koç’un katılımıyla imza töreni düzenlendi. Ali Koç, “Altay’ın F.Bahçe’de sembol olmaya, Türk futbolunda örnek bir sporcu, kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok” dedi. Altay, “4 yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum” diye konuştu.

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Hilmi Türkay
Hilmi Türkay ‘Çizgi enteresan geldi’

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