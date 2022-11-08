08 Kasım 2022 Salı

Faullerin, sert futbolun, kartların, hakem Hüseyin Göçek’in düdüklerinin ön plana çıktığı bir maç izledik. İlk yarıda F.Bahçe’nin alışkın olduğumuz temposu yoktu. Sarı-Lacivertliler pozisyon üretmekte zorlandı. Saha içinde kopukluk vardı. Rıza Çalımbay, F.Bahçe’yi iyi analiz etmiş. Yiğidolar baskıyı iyi uyguladı, rakibine fazla alan vermedi, orta saha-savunma hattını bozmayıp Sarı-Lacivertlileri karşıladı. Öyle ki F.Bahçe’nin hücumcuları ilk yarıda Sivas ceza sahasında çok az topla buluştu. Birinci devre topla oynamada yüzde 65’e yüzde 35 ev sahibi üstünlüğü olsa da bu durum oyuna yansımadı. Sivasspor fizik olarak diri bir takım. F.Bahçe’yi yoğun maç takviminde ilk kez yorgun gözlemledim. İkinci yarıya Batshuayi’nin kırmızı kart görmesiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, 55’te kazandığı penaltıyı Valencia ile gole çevirip 1-0’ı bulup biraz rahatladı. Ancak kalan süreyi 10 kişi oynamak zordu. Bu anlarda da Jesus’un değişiklikleri F.Bahçe’nin direncini biraz olsun artırdı. Çok kritik maçta önemli 3 puan; Sarı-Lacivertliler durmuyor, kazanmaya devam ediyor, zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor.