Hilmi Türkay
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Futbolcular Jesus’u neden dinlemedi?

26 Mayıs 2023 Cuma

Fenerbahçe, Sivasspor’u net skorla yenerek adını finale yazdırdı. Yoğun Kadıköy trafiğine rağmen tribünlerde yaklaşık 30- 35 bin civarında taraftar vardı. SarıLacivertliler iyi diyebileceğimiz bir futbol ortaya koyamadı. Her zamanki gibi Ferdi, Arda yine ön plana çıkan ve galibiyette rol oynayan isimlerdi. Sakatlığı ve cezası bulunmayan Emre Mor’un maç kadrosunda olmayışı kafalarda soru işareti yarattı. Mor’la Jesus arasında sıkıntı yaşandığı duyumunu aldım. Emre sezon sonu yüksek olasılıkla ayrılacak. Bir diğer soru işareti de karşılaşma bittiğinde taraftarların, futbolcuları tribüne çağırma alışkanlığından vazgeçmiş olmasıydı. Sadece alkışladılar hepsi o. Oyuncuların da sahada kalmayıp Jesus’un ısrarına rağmen hemen soyunma odasına yönelmeleri enteresandı. Belli ki bir mutsuzluk söz konusu. Taraftarın takımına kırgın olmasının başlıca nedeni şampiyonluğun kaçması. Diğer bir neden ise Jesus’un taşlarla çok fazla oynaması, sezon biterken dahi 11’ini bulamaması, Arda başta olmak üzere bazı oyuncuları hazırken dahi kulübeye mahkûm etmesi. Öngörüm F.Bahçe kupayı kazansa dahi taraftarla hoca arasında barış kolay kolay sağlanmayacak gibi. Yolun sonu nereye varacak acaba?

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