Futbolcular Jesus’u neden dinlemedi?
Fenerbahçe, Sivasspor’u net
skorla yenerek adını finale
yazdırdı. Yoğun Kadıköy trafiğine
rağmen tribünlerde yaklaşık 30-
35 bin civarında taraftar vardı. SarıLacivertliler iyi diyebileceğimiz bir
futbol ortaya koyamadı. Her zamanki
gibi Ferdi, Arda yine ön plana çıkan
ve galibiyette rol oynayan isimlerdi.
Sakatlığı ve cezası bulunmayan Emre
Mor’un maç kadrosunda olmayışı
kafalarda soru işareti yarattı. Mor’la
Jesus arasında sıkıntı yaşandığı
duyumunu aldım. Emre sezon sonu
yüksek olasılıkla ayrılacak. Bir diğer
soru işareti de karşılaşma bittiğinde
taraftarların, futbolcuları tribüne çağırma
alışkanlığından vazgeçmiş olmasıydı.
Sadece alkışladılar hepsi o. Oyuncuların
da sahada kalmayıp Jesus’un ısrarına
rağmen hemen soyunma odasına
yönelmeleri enteresandı. Belli ki bir
mutsuzluk söz konusu. Taraftarın
takımına kırgın olmasının başlıca
nedeni şampiyonluğun kaçması. Diğer
bir neden ise Jesus’un taşlarla çok
fazla oynaması, sezon biterken dahi
11’ini bulamaması, Arda başta olmak
üzere bazı oyuncuları hazırken dahi
kulübeye mahkûm etmesi. Öngörüm
F.Bahçe kupayı kazansa dahi taraftarla
hoca arasında barış kolay kolay
sağlanmayacak gibi. Yolun sonu nereye
varacak acaba?
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