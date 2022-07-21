Hilmi Türkay
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Geçer not aldı

21 Temmuz 2022 Perşembe

Jesus’lu F.Bahçe, Kiev karşısında maça ön alan baskısıyla başladı. Sarı-Lacivertliler topa daha fazla hükmederken bekler Osayi ile Ferdi gayet iyiydi. Onlara hücumda Rossi de eşlik etti. Yeni transfer Arao dengeli oynadı, pasları yerinde, takımın rakip sahaya yerleşmesine büyük katkısı var. Hazırlık sürecinin formda ismi İsmail Yüksek yine 11’de çıkarken mücadelesiyle alkışı hak etti. King ve İrfan Can oyun içinde etkisiz kaldı. Valencia istekliydi, 14. dakikadaki kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı. 33’te Ferdi’nin, 37’de İrfan Can’ın pozisyonları F.Bahçe’nin gole yaklaştığı anlardı. 

Ancak Sarı-Lacivertliler, presi doğru zamanda yapamayınca Lucescu’nun öğrencileri 2-3 kritik pozisyon yarattı. İkinci yarı temposu düşen F.Bahçe’nin kalesindeki tehlikeler arttı. Arda Güler’in oyuna girişi takımı ateşledi, hücuma canlılık geldi, pozisyonlar oluştu. Sarı-Lacivertliler eksiklerine rağmen Jesus’la çıktığı ilk resmi maçında geçer not aldı diyebilirim. Rövanşta Kadıköy’deki atmosferde tur F.Bahçe’ye yakın.

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