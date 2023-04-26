Jesus niye öfkelendi?
Fenerbahçe yönetimi, İstanbulspor maçının hakemlerine tepki gösterip VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. F.Bahçe, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK Başkanı Lale Orta’ya yönelik “Adana Demir, Alanya, Karagümrük, Başakşehir ve İstanbul maçlarında sonuca etki eden kararların, bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin, hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin İstanbulspor’la 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra konuşan teknik direktör Jorge Jesus, “Değişen bir şey yok” dedi. Hocanın, Galatasaray puan kaybetmişken eline geçen fırsatı değerlendirememesi ve bu sözleri tepki çekti. F.Bahçe’nin kalan haftalarda maçlarının hepsini kazanması gerekiyor. Sarı-Lacivertliler diğer yandan da G.Saray’ın puan kaybetmesini bekleyecek. İstanbulspor beraberliğinin ardından F.Bahçe’de gündem yine darmadağın. Tribünler bir kez daha takımını ıslıkladı, yuhaladı. Jesus ise öfkelenip taraftarlarıyla söz düellosuna girip el kol hareketinde bulundu. İşin perde arkasına Cumhuriyet ulaştı. Jesus maç sonu orta sahada toplayıp konuşma yaptığı oyuncularına “Taraftarlarınıza gidin alkışlayın” dedi. Tribünlerden alkışa yuhalayarak tepki gelince hoca da karşılık verdi. Bu olayla birlikte Jesus’la tribünler arasında son zamanlarda yaşanan olumsuz tablo günden güne büyüyor.
PORTEKİZ’DE GÜNDEM OLDU
Portekiz basını, Jorge Jesus’un Sarı-Lacivertli taraftarlarla olan tartışmasına geniş yer ayırdı. İşte bazı başlıklar ve yorumlar:
Record: Fenerbahçe taraftarlarından gelen ıslıklar Jesus’u kızdırdı.
A Bola: Beraberliğin ardından taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jesus bundan hoşlanmadı.
Mais Futebol: F.Bahçe bu sonuçla birlikte şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jesus, oyunculardan taraftarları alkışlamalarını istedi, ancak seyirciler ıslıklarla karşılık verdi. Portekizli teknik adam sinirlerine hâkim olamadı.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- 'Gerçek Gezi Davası katiller yargılandığında olacak'
- Cumhuriyet TV' de sokak röportajında bu hafta
- Türkiye genelindeki barolar seçim güvenliği için hazır!
- İlkbaharın müjdecisi 'ters laleler' çiçek açtı
- Emel Seçen 'in sunduğu Kültür Sanat'a bu hafta
- Atatürk'ün özel fotoğrafçısının mirası
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Cumhuriyet esnafa sordu 10 gram yemiş bir adet baklava
- Elindeki kayıtları mahkemeye teslim etmelidir
- Finans merkezi açıldı yurttaş açlık sınırının altında
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaybetmeye hazır mısınız' sorusuna yanıt
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- AKP'de çatlak yarattı: 'Yapsın da görelim'
- Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka...
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar
- Sandık yaklaşırken akılalmaz Kılıçdaroğlu çıkışı
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- Erdoğan'dan engelli öğretmene skandal sözler