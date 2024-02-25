Penaltı tartışılır

25 Şubat 2024 Pazar

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezona 4 kupayı hedefleyerek girdiler. Cim- Bom farklı Sparta Prag yenilgisiyle elendi, Avrupa’ya veda etti. Erken oldu sanki. Bu kadrosuyla çeyrek- yarı final görür diye düşünüyordum. Fenerbahçe Avrupa arenasına önümüzdeki ay çıkacak. Rakibi Union Saint-Gilloise. (Belçika) İlk maç deplasmanda. Ligimizde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin zirvedeki yürüyüşleri devam ediyor. Bu iki ezeli rakip yoğun takvim programı içine sıkıştırılan 7 Nisan günü Suudi Arabistan’da oynanmayan Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı Şanlıurfa kent halkı için büyük şans oldu. 11 Nisan Stadyumu 28 bin 965 koltuk kapasitesine sahip. Zemini mükemmel. Tribünlerin üzeri kapalı. Ancak bazı eksiklerin olduğu bilgisi geldi. Kapılar çalışmıyormuş, basın tribünü 40 kişilikmiş. Stat müdürünün ifadesiyle olumsuzluklar hızlı şekilde çözümlenecekmiş.

Haftalardır iyi futbol oynamayan eski gücünden çok şey kaybetmiş F.Bahce’yi dün gece hiç tanıyamadım. Böyle maçlarda iki kat fazla kendinizi göstermeniz gerekirken bakıyorum takımın yürüyecek hali yok. Her şey kopuk kopuk. Bir de gol yiyorlar. Ani çöküşün nedeni olmalı. Tribünler İsmail Hoca’ya oyuncu değiştirmedigi için tepki göstermeye başlıyor. Son derece haklılar. Hamle için illa ki 60-65’i beklemek zorunda değilsin hocam. Mert Hakan’dan şık bir gol izliyoruz. Ortam duruluyor ama sahada Fenerbahçe adına işler iyi gitmiyordu. Penaltı kararı olmasa yanmıştılar. Karar tartışılır. Batshuayi ilkinde değil ama kaleciden dönen ikinci vuruşu gol yaptı. Varsın olsun. Kötüyken 3 puan almak önemli.