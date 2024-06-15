Çocuklarımız Ümmetçilik Amacına Teslim

15 Haziran 2024 Cumartesi

Çocuklarımızın geleceğini karartacak; eğitimi bilimsel olmaktan çıkarıp mahalle mekteplerine döndüren “maarif programı”nı topluma dayatanların, çeşitli cemaat ve tarikat vakıfları ile dernekleri okullara “eğitim” gerekçesiyle soktuklarını biliyoruz.

Bu örgütlerden biri de imam okulundan başlayarak özel olarak yetiştirilmiş Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yakın geçmişte başkanlığını yaptığı Cihannüma Derneği.

Dernek, EDEP (Eğitime Destek Platformu) adı altında Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı İlim Yayma Cemiyeti ve çocuklara istismar olayları ile gündeme gelmiş Ensar Vakfı başta olmak üzere çeşitli dernek ve vakıflarla birlikte devlet okullarında “değerler eğitimi” adı altında toplantılar düzenliyor.

Derneğin amacı, Yusuf Tekin ve kadrosunun, ulusal eğitim alanında yaptıkları ve yapacaklarının ne olacağını açık seçik ortaya koyuyor. Dernek, “zihinsel kodları düzeltmek, Müslüman zihnini inşa etmeye katkıda bulunmak için çalışmayı” öngörüyor. Dahası, “ümmet bakışı ile düşünme, çalışma ve üretmeyi” hedefliyor.

Cihannüma Derneği, okullarla “eğitimde işbirliği protokolü” adı altında illerde, ilçelerde valiler, kaymakamlar, milli eğitim müdürleri aracılığıyla çocukların zihinsel kodlarını düzeltmeyi ve onları ümmet olmaya zorlamayı yeterli bulmamış olmalı ki şimdi tüm eğitim izlencesini değiştirmenin peşinde!

Devletin eğitim programı, anayasa ve yasalara karşı bir ümmetçi derneğin amaçlarına uyarlanıyor!

Anayasayı değiştirmek isteyenler, anayasanın dibini oyuyorlar.



SARAY'IN İFTİHARLIK ÇOCUKLARI

Saray’daki AKP’li, dört çocuğunun dördünün de imam hatip mezunu olduğuna değinerek dedi ki:

“Bunların içinde Harvard’ı bitiren var, London School of Economics’i bitiren var. Demek ki bak oluyor. İmam hatipten oralara geçtiler. Ben bu evlatlarımla iftihar ediyorum.”

Herkesin çocuğu onunkiler gibi şanslı değil.

Onların, yurtdışında eski MÜSİAD Başkanı Remzi Gür’ün verdiği burslarla okudukları biliniyor.

Kızı Esra Erdoğan’a (Türkiye ekonomisinin bugünkü durumundan sorumlu milli damat Berat Albayrak’ın eşidir) “mecburi hizmet” karşılığı burs verdiğini, bursun karşılığını kendisine çalışarak geri ödeyeceğini açıklamış olsa da kamuoyu böyle bir olaya tanıklık etmedi.

Esra Erdoğan, AKP’li belediyelerde, yandaş kuruluşlar olarak bildiğimiz TÜRGEV’de, Yeşilay’da ve kardeşleri ile ortak olduğu denizcilik şirketinde zaman geçiriyor.

Babası da onunla iftihar ediyor.



CHP’NİN KOŞULLARI

CHP lideri Özgür Özel’in, Saray’daki AKP’li ile yaptığı son görüşmede, onun dümen suyuna girmediğine ilişkin verilere, parti sözcüsü Deniz Yücel’in açıklamasındaki üç tümce ile ulaşıyoruz:

- Siz anayasa değişikliğini, biz sokaktaki vatandaşın ne konuştuğunu önemsiyoruz.

- Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi için önce toplumun belini büken bu sorunların çözümü için adım atılması gerekiyor.

- Öncelikle iktidarın mevcut anayasaya uyması ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanıyıp gereklerini yerine getirmesi gerekiyor.

