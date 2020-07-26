Allahınız belanızı versin!

26 Temmuz 2020 Pazar

“Bizim I·slami usullere uyması için bir peygamber donu diye bir s¸ey var. Bu don gece yatarken giymemiz için hepimize verilmis¸ti. Kursta peygamber donuyla yatılıyordu. Ama içine kimse bir s¸ey giymiyordu. Ben yatakları toplarken hocanın da yatagˆının yanından geçerken bile hiç dikkatimi çekmezdi normalde. Hiç kimseye bakmazdım. Ama belli bir vakitten sonra hoca ile Mehmet Emin Ö.’nün çok samimiyeti vardı. Emin abi kursa geldigˆi zaman hoca ona, ‘adamım’ diyordu. Mehmet Emin Ö.’ye çok farklı bir ilgisi vardı. Ben diyordum ki is¸te Emin abi çok güzel ezber yapıyor. Ben de onun vesilesiyle onun gibi ezber yapacagˆım. Tabii bazı s¸eyleri samimiyeti görünce fark etmeye bas¸ladım. Hoca çok rahat yatardı. Bizden çekinmezdi. Bizim yanımızda üzerini bile çıkarırdı.

Pedagog: Üzerini çıkarmak derken?

Yusuf Yahya Ç.: Yani üstündeki kıyafetini. Alt kısmı degˆil, üst kısmı. Sadece peygamber donu var. Peygamber donu da ince bir don. Diz kapagˆının altına kadar uzanan bir don. Ama ince bayagˆı bir ince. Mehmet Emin abiye sarılarak yan yattıgˆı için, agˆ kısmını görmüs¸tüm. Agˆ bölgesinde bir delik vardı. Hani küçük bir delik de degˆil. Hani bir parmak boyunda diyebilirim. Ben orada cinsel organını görünce bir garipsedim. Ben bu kurstayım insanlık hali olabilir, unutulmus¸tur. Ya da ne bileyim olur ya gece yırtılmıs¸tır. Ama bununla birkaç gün boyunca kars¸ılas¸tım. Bu konuyu hocaya da soramıyorsun. Orada bu durumu soracak kis¸i ya Tarık Hoca’dır ya da Hacı Serkan Bektas¸’tır.

Hani benim abim de benden çok önce o kursa yatılı kalmaya bas¸lamıs¸tı. Durum böyle olunca hocanın bizim üzerimizde belirli bir algısı vardı. ‘I·s¸te hocadır, hocanın dedikleri dogˆrudur. Annene kars¸ı bir durum olursa bile hoca hakkı daha önemlidir. Hoca ne derse onu yaparsın. Çünkü hoca senin hem ahiretini hem de dünyanı kurtarır. Ama anne baba sadece senin dünyanı kurtarır’ diye düs¸ünüyorduk.

Kurstan Çıkarsan Dinden Çıkarsın

Ömer Hoca’nın Mehmet Emin abiye de farklı bir ilgisi vardı. Benim aklıma s¸u gelmis¸ti. Ya dedim ki bu peygamber donu çok ince. Mehmet Emin abi rahatsız olmuyor mu? Bunu çok fazla dile getirmedim. S¸imdi o dönemler ne oldugˆunu bilmiyorsun. Ki ben ezberleri o dönem zorla yapıyordum. I·s¸te sabah 8’de bas¸lıyordum, gece yarısına kadar ezberleyemedigˆim oluyordu. Ezberi veremedigˆimde de çok fazla azar yedigˆim oluyordu. O dönemlerde bilgisayar oynuyordum. Tabii çocukluk aklı. O nedenle ezberimi veremiyordum. Bilgisayar yasaklanmıs¸tı. Ben arada unutup bilgisayar oynuyordum. Onun için bile agˆır dayaklar söz konusuydu. O kursta dayak bizim için ahiretlik bir s¸eydi. Hocaya kars¸ı gelinmez. Hata yapmıs¸san hoca sana vurabilir. Dayak yedikçe cennette daha iyi bir yer kazanırsın. Kurstan çıkarsan dinden çıkarsın gibi bir algı vardı.

Pedagog: Ömer Is¸ıktekin masaj yaptırıyor muydu?

Yusuf Yahya Ç.: Bizim yanımızda yaptırıyordu. Mesela 5. katta hocaların yattıgˆı bir yerde gizli olarak Mehmet Emin Ö.’yü çagˆırırdı. Hacı Serkan Bektas¸’ın da hocaya masaj yaptıgˆına birebir s¸ahit oldum.

Hoca bazen ‘Ben dinlenmeye gidiyorum, siz ders yapın.’ diyordu. Is¸ığı kapatıyordu. Bazen Mehmet Emin Ö.’yü ya da H.R.Ö.’yü çagˆırıyordu. Biz hocaya bir s¸ey sormak için yanına gittigˆimizde, kapıyı açmaya çalıs¸tıgˆımızda kapı kilitliydi. Hoca çıkardı, namaz için safa dizilirdik. En son Mehmet Emin Ö. ya da H.R.Ö. çıkardı. Hoca dus¸ alırdı. Hacı Serkan Bektas¸ ise elinde havlu ile kapının önünde beklerdi.”*

Cinsellikten ibaret bir dinsellik

Cumhuriyet gazetesinin gurur duyduğu genç muhabirlerinden Seyhan Avşar’ın yukarıda kısa bir alıntı yayımladığım Rezilsiniz başlıklı inceleme kitabı, siyasal İslamın cinsel açlığı çocuk istismarı üzerinden ahlaksızlığa dönüştürdüğü örümcek ağının sadece ve tesadüfen yargıya yansıyan küçük bir ilmeği.

Her din, her kutsal kitap, cinsel sapkınlığın en iyi gizlendiği, çünkü öğretisi sorgulanamayan din adamı kisvesine bürünen ahlaksızlar tarafından istismar edilmiştir. Ama Hıristiyan, Yahudi ve diğer din adamları arasındaki sapkınlar yüz binlerceyse; İslamiyeti cinsel emellerine alet edenler ne yazık ki milyonlar...

Beslenmek gibi bir temel içgüdü olan cinselliğin yasaklı, zaten üreme aracından ibaret kadının insandan sayılmadığı baskı ortamında çoğalan cinsel sapkınlık, elbette en kolay kurbanlara, çocuklara yöneldi Türkiye’de. Çocukların en savunmasız kaldığı yerler de elbetteki dindar ailelerin din öğrensin diye onları adeta “eti senin kemiği benim” diye gönderdikleri, birçoğu sadist ve pedofil hacı hocaların insafına terk ettikleri tarikat yuvaları.

Seyhan Avşar’ın incelemesini okurken, tarikatlarla koalisyon yapan, çocuk beyin ve bedenleriyle beslediği onlardan beslenen siyasal İslamın en korkunç yüzünü; tefessüh etmiş suretini göreceksiniz.

* Seyhan Avşar, Rezilsiniz / A7 Kitap Yayıncılık, 2020