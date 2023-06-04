04 Haziran 2023 Pazar

Federal Almanya’nın en önemli devlet nişanı, Bundesverdienstkreuz 1. Klasse madalyası sahibi gazeteci yazar Rudolph Maximilian Chimelli’yi tanımak onuruna 1994 yılında eriştim. Dostluğumuz, sonsuzluğa uğurlandığı 2016 yılına kadar sürdü. Ortadoğu, İran ve Rusya uzmanı olup İran Devrimi’ni yakından izlemişti; zaten zarif eşi Pervin de İranlıydı.

Bana “canummm” derdi ve torunumun adı Can’ın, binlerce yıllık bir sözcük olup Farsça ile Zend dili Avestacada yaşam anlamına geldiğini ilk o söylemişti. Sohbetlerimizden birinde, İran Devrimi’ni izleyen yirmi yılda 12 milyona yakın İranlının ülkeyi kademeli olarak terk ettiğini bunlardan yarıya yakınının zaman içinde ya göçtükleri ülkeye uyum sağlayamadıkları için ya da İran hükümetinin verdiği güvence ve vaatlerle geri döndüklerini anlatmıştı.

Bana İran’ı anlatırken ne Rudolph biliyordu bugün Türkiye’den başlayacak göçü ne de ben onun saptamasından yola çıkıp “Türkiye’den kovulan Türklerin dünyaya dağılıp asimile oldukları” bir bilimkurgu romanı yazacağımı...

Destina’nın* ilk baskısı 2006 yılında yayımlandı. Romanın zamanı 2026 yılı, mekânı artık birleşmiş olan Kıbrıs’tı:

KARA TANRI

Land Rover’ın farları, Birles¸ik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eskiden “Girne” yazan mütevazı levhanın yerine diktigˆi tabelayı aydınlattıgˆında gece yarısını geçiyordu.

Üstte Yunan, altta Latin alfabesiyle “Kyrenia” yazılı ve kös¸esine AB yıldızlı s¸erit çekilen fosforlu tabela, gecenin karanlıgˆında bir zafer is¸areti gibi patlayıp söndü Daryal’ın gözlerinde.

Gündüz el ayak çekilen kent merkezinde kahveler tıklım tıklım, trafik sıkıs¸ıktı. Ögˆleleri 45 dereceye vuran adada, insanlar gecenin serin bile degˆil, yas¸anır sıcagˆına çıkıyorlardı.

Daryal, kalabalıgˆın arasındaki üniformalı asker sayısına s¸as¸tı, sonra hatırladı: NATO, Türk ordusunun terk ettigˆi üsleri bos¸ bırakmamıs¸, adadaki kontenjanını son iki yılda üçe katlamıs¸tı.

NATO’nun Kıbrıs’a yaptıgˆı askeri yıgˆınagˆın resmi gerekçesi, Müslüman halkla Ortodokslar arasındaki tarihsel kan davasının yeniden bas¸lamasını önlemek olarak gösteriliyordu. Oysa dogˆru gerekçe, birkaç yıl önce Kıbrıs karasularında bulunan petrol rezerviydi.

Hilale kars¸ı güya ittifak kuran Haçlılar arasındaki gizli rekabet, “Kıbrıs petrolüyle daha da önem kazanan Dogˆu Akdeniz hangi haçın kontrolüne girecek, Ortodoks Rusya’nın mı, yoksa Hıristiyan Batı’nın mı?” bilmecesinde uyukluyordu.

DİN SOFRASINDA YEMEK KAVGASI

Haçlı ittifakında gerçek müttefikler, Katoligˆi, Protestanı, Ortodoksuyla AB ve ABD’li Hıristiyanlardı.

NATO’nun Kıbrıs’ta aldıgˆı tertibat, iki basamaklı bir kazıktan olus¸an Rus haçını, adaya girmeye kalkarsa kırmaya yönelikti.

Türkiye’nin is¸ini birlikte bitirmis¸, parçalamıs¸, paylas¸mıs¸lardı.

Ama Ortadogˆu ve Asya’daki I·slam cephesi çökertilince Haçlı ittifakının varlık nedeni de ortadan kalkacak, ortak düs¸man yoklugˆunda en bas¸ta petrol için birbirlerine düs¸eceklerdi.

Bunu bütün müttefikler biliyor ve gafil avlanmamak için Ortodoks Rusya ve Hıristiyan Batı olarak s¸imdiden ayrışıyorlardı.

Devasa imparatorluktan yadigâr, el kadar Türkiye’yi, önce “ılık I·slamcı” diye destekledikleri s¸eriatçılar eliyle bogˆazına kadar borçlandırdıktan sonra “çok I·slamlas¸tı” diye borç tahsiline giris¸ip paylas¸mak kolay olmuştu.

Asıl savas¸, biten degˆil, bas¸layacak olandı ve ilk tohumları, depremden sonra I·stanbul Türklerden geri alınırken, ganimet bogˆazlarda NATO ve Rus donanmaları kars¸ı kars¸ıya geldigˆinde atılmıs¸tı.

Kutsal gidis¸at belliydi.

DİRİLEN ORTAÇAĞ

Modern zamanların ortaçagˆ savas¸larında, kimin galip gelecegˆi, artık hiç ilgilendirmiyordu Daryal’ı.

Efendilerden hiçbirinin inanmadıgˆı ve köle ruhlu halk yıgˆınlarını oraya buraya güdebilmek için salladıgˆı üç kitaptan da tüm kutsallıklardan da nefret ediyordu.

Ezelden ebede para kokusu sinmis¸ti kutsal kitaplara. Para da birinin mutlaka ötekini ezecegˆi iktidar demekti.

I·nsanogˆlunun asla kendi efendisi olamayacagˆını, dünya nimetlerini daha es¸it paylas¸mak ve paylas¸tırmak isteyenlerin, ölümden sonra tatlı hayat vaat edenlere kars¸ı daima kaybedeceklerini çoktan anlamıs¸tı.

Özgür, es¸it ve kardes¸ bir insanlıgˆa, hakkaniyet ve merhamete dair tüm ülkülerini, I·stanbul düs¸erken yitirmis¸ti.

Artık yas¸amına yön veren tek enerji kaynagˆı merak, yakıtı da heyecandı. I·nsan yıgˆınlarının, hâlâ daha bes¸ binyıllık yalanlar ugˆruna ölmeye ve öldürmeye nasıl olup da kos¸ullanabildigˆini merak ediyordu. Ne zekâ gelis¸mesi durdurabiliyordu ne bilimsel gerçekler doldurabiliyordu kutsala aç, dolayısıyla manipülasyona açık zihinleri.

Daryal taraf degˆil, tanıktı artık...

Koyun petrolün yerine doğalgazı, tam 17 yıl önce bugün olan ve olacak her şeyi yazmışım. Daha ne diyebilirim, değerli okurlarım?

* DESTİNA/roman, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2021.