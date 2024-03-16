Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Öncesi var, sonrası var, ortası karar!

16 Mart 2024 Cumartesi

Mikronezya İmaniyet İşleri Reisi Alyoşa Ersaltz, müstebit Ulu Çoban’ın değişmez yozdaşı; Muktedir Makropiç tak deyince şak yapan en güvenilir yoldaşıydı.

Nitekim adada “özgür seks” ilanıyla istibdadın soyduktan sonra soğan bile bulamaz hale getirdiği halkı, hiç olmazsa cinselliğe doyuran olmuştu.

Alyoşa Ersaltz’ın fantezileri vardı. Tinsellikle iştigal ettiği zamanlar, elinde kılıç sırtında pelerin, şövalyecilik oynardı. Yoldaş yozdaşlık rantıyla öyle zengin olmuştu ki cinsellikle oyalandığı zamanlar elbette parasız halk gibi uçana kaçana, şişeye damacanaya musallat olmazdı. Ama iki ayaklılarla sekse epeyce düşkündü ve zevk ortağının hemcins ya da ters cinsten olması fark etmez, sarışınları severdi.

Tanrı Ol’un gayri meşru oğlu ve tabii ki yeryüzündeki sureti Ulu Çoban’a adanan yortu gecesi, ayini bizzat yöneten Alyoşa kilisede daha önce hiç görmediği bir sarışın fark etti.

Şahane sarışın “Ol dedin olduk, yol dedin yaptık...” ayetini huşuyla okuyor, İmaniyet Reisi’nin temel içgüdüsünü gıdıklıyordu.

Ayin bitiminde sarışının evine gittiler. Tenlerini yakan ateşli bir sevişmeden sonra dinleniyorlardı ki... Alyoşa’nın gözüne komodinin üstünde bir çerçeve, içinde yakışıklı bir erkek fotoğrafı çarptı. Haliyle merak edip sordu:

Kim bu?”

Şahane sarışın esnedi: “Amaaan boş ver, önemli değil...

Alyoşa üsteledi: “Önemli değil tabii de kocan falan mı?”

Tabii ki değil canikom, merak etme!”

Kardeşin mi peki?”

Hayır, ilgisi yok. Unut onu tatlım, sen gel sarıl bana!”

Alyoşa Ersaltz, sinirlenmişti. “Yahu kim, söyle bitsin gitsin işte!”

Sarışın yüzünü ekşitti: “Ay tamam, o benim ben! Ameliyattan önce...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Öncesi var, sonrası var, ortası karar! 16 Mart 2024
Sağlık Cumhuriyeti 10 Mart 2024
Yapay zekâ, başa bela 9 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Özgür Özel’in Dikkatine!
Olaylar Ve Görüşler
Erol Tuncer - Seçmenin sorumluluğu
Olaylar Ve Görüşler
İbrahim Türkeş - Hangi şeriat?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (10) Seçim hile sanatıdır!
Şükran Soner
Şükran Soner Göle maya çalan çalana...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Öncesi var, sonrası var, ortası karar!
Murat Ağırel
Murat Ağırel 5 bin yıllık antik kenti rahat bırakın
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi AKP döneminde seçimler
Miyase İlknur
Miyase İlknur Siyasetin finansmanı
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Tek savunma, tek planlama
Eren Aysan
Eren Aysan Hekimlik ödevi
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Şeffaflığa kuvvetli bir alkış

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi

Sosyal medyada yankı uyandıran sözler: HÜDA PAR adayı ve ‘Çarşaf’ espirisi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen canlı yayında açıkladı! İktidarın masasındaki son anketler ortaya çıktı...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen canlı yayında açıkladı! İktidarın masasındaki son anketler ortaya çıktı...
UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!

UEFA’dan Fenerbahçe’ye flaş ceza!
Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor

Hayranlarına müjdeli haber… Netflix tarih verdi: ‘Kuş Uçuşu’nun final sezonu geliyor
Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'

Şarkıcı Işın Karaca'dan oğlu ABD'ye kaçan ünlü estetikçi Timur Cihantimur'a suçlama: 'Verdiği ilaçtan dolayı annemin kalbi durdu'
Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’

Mansur Yavaş açıkladı: ‘SMA testini yaptırmayana nikâh yok’