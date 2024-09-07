Askeri vesayet hortladı

07 Eylül 2024 Cumartesi

- Ne diyorsun gerçekten mi?

- Televizyon da mı izlemiyorsun mübarek? Teğmenler yemin töreninden sonra kılıçlarıyla bahçede koşuşturup “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırıp laik-demokratik anayasaya bağlılık yeminleri ettiler.

- İzlemedim ama duyduydum. Lakin küçük bir grup teğmen yapmış, dediler.

- Yok canım sonra bir video daha çıktı. Bir grup değil hepsi kılıçlarıyla koşturup aynı yemini ettiler.

- Kızmazsan bir şey diyeceğim. E bu yemini her sene cumhurbaşkanının önünde de yapmıyorlar mı?

- Yapıyorlar yapmasına da tören bittikten sonra bahçede kendi aralarında ayrıca kılıçlarını çekip böyle yemin etmeleri bence bir mesaj.

- Peki kime verdiler mesajı

- Kime olacak, en başta cumhurbaşkanına.

- İyi de cumhurbaşkanı da yemin ederken laik-demokratik anayasaya ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağına ant içiyor.

- O başka.

- Nasıl başka?

- Canım onunki bir zorunluluk.

- Okullarda andımızı nasıl kaldırdıysa onu da kaldırsın o zaman.

- Bak anlamıyorsun, askerlerin topluca “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demesi bir meydan okumadır. Muhalif tabanın kullandığı bir sloganı atmak alenen meydan okumadır.

- Ordunun kurucusu Mustafa Kemal olduğu için atmış olamazlar mı?

- Kurucusu Mustafa Kemal olabilir ama bu sloganı muhalifler kullanıyor. Askerler muhaliflerin sloganını kullanamaz.

- İktidarı destekleyenler de “Ezan susmaz, bayrak inmez” diyor. Şimdi muhalifler de bundan vazife çıkarıp ezanı ve bayrağı yok mu sayacaklar.

- Yok anlamıyorsun. Bu teğmenler 28 Şubat’ı anımsatıyorlar ve mesaj veriyorlar kardeşim. Yoksa sen 28 Şubat ruhunun hortlamasını mı istiyorsun anlamadım ki?

- Ne demek istediğini anlıyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Bu iktidar 28 Şubat’ı destekleyen FETÖ ile neden işbirliği yaptı ki?

- Askeri vesayeti yıkmak için.

- Askeri vesayeti yıkmak için 28 Şubat’ta askeri vesayeti destekleyen FETÖ ile işbirliği yapmak. Off kafam karıştı valla.

- Muhterem kafan karışmasın. O dönem FETÖ ile işbirliği yapmak zorundaydı. Çünkü orduda alnı secdeye değen bir tek onlar vardı. Biliyorsun orduya dindarları almıyorlardı. Mecburdu onlarla işbirliği yapmaya.

- Orduya dindarları, alnı secdeye değenleri almıyorlarsa FETÖ’cüler nasıl girmiş oraya?

- Sınav sorularını çaldıkları için.

- Hem dindar, alnı secdeye değiyor hem soruları çalıp başkalarının hakkını yiyor?

- Öyle ama işte onların desteğiyle askeri vesayet ortadan kaldırıldı fena mı?

- Askeri vesayet kalsaydı ondan daha iyiydi sanki.

- Olur mu canım. O Kemalistleri darma duman etmeseydik Allah muhafaza darbe yapabilirlerdi.

- Onları darma duman eden FETÖ darbe yapıyordu az daha.

- Orası öyle ama yapamadılar işte.

- Bir sürü insan öldü bu yüzden.

- Canım olacak o kadar.

- Kızmazsan bir sorum daha olacak. E hani iktidar FETÖ ve ABD koalisyonu bunların çanına ot tıkamıştı. Askeri öğrenci sınav komisyonuna SADAT yöneticilerini alıp adayları sıkı bir mülakattan geçirmişlerdi güya. Alınacak öğrenciler doğum yerlerine, isimlerine, ailelerine bakılarak alındı güya. Askeri liseler kapatıldı ama yine de bir işe yaramamış belli ki.

- Kavun değil ki koklayasın? Bitmiyorlar, kardeşim. Bir nesli biçiyorsun arkadan aynı kafada başka nesil geliyor.

- Eyvah eyvah öyleyse.