Atatürk’ün değil nefsinin askeri teğmen

13 Ağustos 2022 Cumartesi

Kumpas davalarında Hasdal’da yatarken her biri Türk ordusunun yüz akı komutanlarla cezaevi avlusunda poz verirken o temiz yüzlü teğmene ne de kanımız kaynamıştı. Hele Silivri’de savunmasını yaparken o dik duruşu, bu kumpasın hâkimliğini üstlenen FETÖ’ye ve savcılık görevini ifa eden AKP’ye meydan okuyan o gür sesini kısması istendiğinde “Ben Atatürk’ün askeriyim sesim gür çıkar” yanıtını vermesi o karanlık günlerde milyonların gönlüne su serpmişti.

Hapiste iken nikâhlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikâh şahitliğini yaptı ve “Özgürlüğüne kavuşunca düğününü de ben yapacağım” sözünü verdi. O sözü tuttu Kılıçdaroğlu. Düğün hazırlıkları için görevlendirmeler yaptı. Düğün hazırlıkları sırasında bitmeyen istekleri ve kaprisleriyle görevlilere saç baş yoldurtan Teğmen Çelebi, egosantrik kişiliğinin işaretlerini vermişti aslında. Düğün organizasyonunda görev alanlardan biri “Keşke bu kadar yakından tanımasaydım. O hep Silivri’de meydan okuyan teğmen olarak kalsaydı belleğimde” demişti bize.

Kılıçdaroğlu, nikâh şahitliği ve düğününü yapmakla kalmayıp bir de milletvekili yaptı teğmeni. Bu baş döndürücü şöhret ve yükseliş genç teğmene belli ki taşıyamayacağı kadar ağır geldi.

Milletvekili seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ konusunda “yanıltıldık” sözüne karşı şunları söylemişti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yanıltıldık’ sözünü duyunca aklıma ilk gelen cezaevinde beraber kaldığım silah arkadaşlarım Murat Özenalp ve Ali Tatar oldu. Devlet makamı aldatılma makamı değildir. Ben teğmen olarak savcı Zekeriya Öz terör örgütü pişmanlık yasasını bana önerdiğinde, subay olarak aldanmadım. Bu davaların arkasında siyasi irade olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Aldatılmayla ilgili eğer samimi olsalardı CHP’nin askerlere iadei itibar teklifini kabul ederlerdi.”

Silivri’deki savunmasında “Ben ıslah olmadım. Beni ıslah edemezsiniz. Siz ne sandınız Türk subayını? Harbiyeli aldanmaz” diyen Teğmen Çelebi, muvazzaf subayken gerçekten de aldanmadı. Ancak siyasete girince hem aldandı hem de kendini çok zeki milleti de ahmak sanıp herkesi aldatmaya kalktı.

Önceki gün bizim de katıldığımız programa bağlanmak için Millet İttifakı’nın yanıtlaması istemiyle sıraladığı 20 soruluk açıklamasının verilmesini şart koşan Çelebi, bu şartı yerine getirildikten sonra yayına bağlanmasına rağmen programı sabote etti. Kendisini 20 soru sorarken bizlerin sorduğu tek bir soruya dahi yanıt vermek yerine yine muhalefete sorduğu soruları sıralamaya başladı.

Kendisine sorulan soru gayet açık ve netti: “AKP grup başkanvekillerinden biri ile görüştünüz mü”

Bu soruya her defasında net bir yanıt yerine “Ben 11 parti ile görüştüm. Hepsi de kendisi gelip görüştü” diyerek soruyu sulandırdı. Oysa görüşmüştü. AKP’ye geçmek istiyordu. Ancak hem kamuoyunda oluşan tepki hem de AKP kanadından henüz olumlu sinyal gelmemesi nedeniyle “Ben bağımsız milletvekiliyim” derken de “şu an” eklemesini yaparak kapıyı açık bırakıyor.

BEKLEDİĞİN SİNYAL GELMEYECEK

O kapıyı kapatsan iyi olur teğmen. Zira o beklediğin sinyal gelmeyecek. Reis sana kapıyı çoktan kapatmış haberin olsun. Aldığım bilgilere göre AKP’ye geçme arzunu iletmişler reise ama vize çıkmamış. “Sizin milletvekiline ihtiyacınız mı var ki onunla temas kuruyorsunuz” diye terslemiş aracıları. Daha başka söyledikleri de var ama yazmak istemiyoruz.

İstersen bir de MHP’nin kapısını tıklatıver. Belki kapıyı açan olur.

AKP’ye transferin konuşulduğunda iki gün sessiz kalıp anca üçüncü gün “Ben bağımsız milletvekili olarak görevimi sürdüreceğim” demenin ardından bir de “Cumhur İttifakı muhalefetten daha tutarlı” diye tweet attın. Seni eleştirenlere de ne ilgisi varsa durmadan Millet İttifakı’na sorduğun soruları sıralayıp durdun.

Hele sen şu bizim sorulara bir yanıt ver de sonra hangi ittifakın daha tutarlı olduğuna biz karar verelim:

- Silivri’deki savunmanda “Mensubu olduğum Türk ordusu devşirme bir ordu değildir. Sermayenin, iktidarın ordusu değildir, Türk milletinin ordusudur” demiştin. SADAT yöneticilerinin terfilerde etkili olduğu, tarikatçı subayların en yüksek komuta makamlarına atandığı ordu için hâlâ devşirme ordu değil diyebiliyor musun?

- Üniformasının üstüne cüppe giyip dergâha gidip namaz kılan subaya ceza verilmezken Montrö Antlaşması’nın önemine dikkat çeken amirallere ceza veren Cumhur İttfakı’nın tutarlı bir davranış sergilediğine mi inanıyorsun?

- Mavi Vatan projesini rafa kaldıran, FETÖ mensubu hâkim ve savcıların hazırladığı sahte delillerle suçlanıp cezaevine atılan komutanlarının bu suçu hak ettikleri görüşünde misin?

- Atatürk’e ve Lozan kahramanı İnönü’ye “Ayyaş” diyen cumhurbaşkanı ile aynı fikirde misin?