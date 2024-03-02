Biz şimdi neyin seçimini yapıyoruz?

02 Mart 2024 Cumartesi

Murat Kurum İstanbul seçimini kaybederse eğer, o gün Saray’da neler olacağını düşünsenize bir. Reis’in hışmından en çok Murat Kurum payını alacaktır kuşkusuz. Ondan sonra da onu refere edenler.

Eğer duyduklarım doğruysa Murat Kurum’un aday olması için Erdoğan’ı ikna edenlerin başta First Lady Emine Erdoğan ve özel kalem müdürü Hasan Doğan geliyormuş. Hasan Doğan’ı hadi anladık; Murat Kurum’la kuzenler. Peki Emine Erdoğan ve aile efradı Kurum’da bizlerin göremediği ne gibi bir cevher görmüş olabilirler ki?

Erdoğan’dan sonrası için İstanbul’u yeniden fethetmiş bir ismin AKP içinde sivrilmesinden korktukları için mi iddiasız ve itaatkâr Murat Kurum’u tercih ettiler acaba desem olmuyor. Zira önce İstanbul’u kazanmaları gerekir ki bu hesaplar devreye girsin. Yoksa Saray’da gizli Ekremciler mi var?

Olmaz olmaz, demeyin. Sonuçta bu bir belediye seçiminden ibaret değil. Sonuçta 31 Mart’ta yapılacak olan salt bir yerel seçim değil. 2028’de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ön elemesi de denebilir. O nedenle Erdoğansız bir Türkiye isteyenler, Saray halkını da çeşitli lobiler aracılığıyla etkilemiş olabilir.

AKP İstanbul Büyükşehir adayını belirlemeden önce olmasına ihtimal verilen en zayıf adaydı Murat Kurum. İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Selçuk Bayraktar’a, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a kadar pek çok ismin adı geçti. Ama içlerinden en zayıf halka olarak görülen Kurum adaylaştırıldı.

İmamoğlu cephesinin en olmasını istemediği aday Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Ali Yerlikaya’nın olduğu söyleniyordu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İmamoğlu gibi Trabzonlu olmasının yanında icraatlarıyla da ilçe belediye başkanları arasında öne çıkan bir isimdi. Tevfik Göksu gibi polemikçi değil, icracı bir başkan profili çiziyordu. Ama olmadı.

İMAMOĞLU ŞÜKÜR NAMAZI KILSIN

Ekrem İmamoğlu karşısına Murat Kurum gibi hem acemi hem şaşkın hem de düşük profilli biri çıktığı için Eyüp Sultan’da şükür namazı kılsın. Eğer Kurum karşısında da seçimi kaybederse oturup ağlasın.

Kurum’un yumuşak karnı sadece acemiliği değil kuşkusuz. Çevre Bakanlığı’ndaki icraatları nedeniyle muhalefetin antrenman yapacağı kum torbası bir nevi. Bir de İliç’te dokuz canımızı yutan toprak kaymasından sonra ÇED raporuna ilişkin sözleri evlere şenlik.

Fatih’teki metro açılışına davet edilmesini çok iyi kullanan İmamoğlu’na, “Buyur gel kardeşim seni girişte ben karşılayacağım. İBB başkanı olarak zaten protokol gereği orada olman lazım” demek yerine “Sen davet edilmedin ki?” demesine ne buyurulur?

Bence Reis’in korkusundan, kendini fazla kastığından bütün bunlar. Öyle korkuyor ki hata yapmaktan; bu kez akım derken başka bir şey anlaşılıyor.

Geçen seçimin en bomba repliği AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu” sözleriydi. Bu seçimin bombası da Murat Kurum’un önceki gün Üsküdar STK Akademisi açılış töreninde sarf ettiği, “Biz şimdi neyin açılışını yapıyoruz” sözleri olacak galiba. AKP çevrelerine göre Kurum, bu sözleri espri olsun diye söylemiş. Kendisinden başka kimsenin gülmediği, gülemediği bu espri sanırım zekâsının da sorgulanmasına yol açacak türden.

Umarım Kurum, 31 Mart’ta oyunu kullanırken de “Biz şimdi neyin seçimini yapıyoruz” demez.

