Defterleri karıştırdıkça

20 Ağustos 2024 Salı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergileri emeklinin, asgari ücretlinin, sabit maaşlının üzerine yıkarak ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor.

Zenginlere ve zenginleştirdiklerine karşı korkaklığı, AKP iktidarının sonunu getirecek de olsa asla sermayeden vergi kazancı elde etmenin yoluna gidilmiyor.

Çünkü bunların tüm inançları sermayenin kutsallığına adanmış durumda.

Buna sıcak bir örnek arıyorsanız Adana’ya yeni açılan havalimanı ile ilgili bir önceki yazımı okuyabilirsiniz.

Ama bu yazım için çalışırken çok ilginç bir durum fark ettim. Konu nereden nereye geldi halen şaşkınım. Gaziantep’te bir ilçe belediyesinin birkaç yıl içerisinde bugünkü değeriyle neredeyse 1.5 milyar lira harcama yaptığını fark ettim.

Bakın ilçe belediyesi diyorum. Adını vereceğim. Gelin anlatayım.

Çanakkale Havalimanı… 1995 yılında hizmete açıldı. 2008 yılında “yeni terminal binası ve yeni apron” inşaatı yapıldı ve var olan havalimanı genişletildi. 2010 tarihinde ARFF binası inşaatı yapıldı. 2012 tarihinde pist uzatıldı ve PAT sahaların bakımı yapıldı. 2015’te Çanakkale “Yeni Terminal Binası ve Mütemmimleri” projesi başladı, 2017 yılında bitti. Terminal alanı 11 bin 400 metrekare ve kapasitesi 1 milyon yolcu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) açıkladığı verilere göre Çanakkale Havalimanı 2023’te 156 bin 360 yolcu, 5 bin 773 uçuş ve 684 ton yük taşıdı.

Bu bilgileri neden veriyorum?

Çanakkale Havalimanı için bir ihale yapıldı.

İhale Kayıt no: 2024/228596

İşin Adı: Çanakkale Havalimanı Garaj Binası ve Mütemmim İşler İnşaatı

İhale yaklaşık maliyeti 248 milyon 564 bin Türk Lirası. İhaleyi Mürsel Metin İnşaat ve Yasin Demirel Antik İnşaat, aşırı düşük teklif sınırının hemen üstü rakama 194 milyon 717 bin Türk Lirası bedel ile kazanmış.

Çanakkale’den Ankara’ya günde bir sefer var ve sadece Ajet uçuyor. Mevcut terminal ve garaj binası yıkılıp yerine yenisi yapılıyor. Ancak söz konusu Adana Şakirpaşa Havalimanı olunca kapasite bahanesiyle tercih havalimanını kapatmak oluyor! Neyse devam edelim. Çanakkale havalimanı ile ilgili araştırma yaparken karşıma ilginç bir haber çıktı.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) 17 Ağustos 2024 tarihli haberine göre Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ecdadımız ile genç nesillerimiz arasındaki gönül bağını güçlendirmek ve vatan evlatlarına Çanakkale ruhunu yerinde yaşatmak için ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarı’na projemizi başlattık. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılında 2015’te başlattığımız projemizle 200 bin öğrenci ve vatandaşımızı uçakla Gaziantep’ten Çanakkale’ye gönderdik. Hedefimiz 218 bin 327 öğrencimizi ecdat toprakları ile buluşturmak” diyor.

200 bin öğrenci ve vatandaş uçakla Çanakkale’ye gelmiş yani! Üşenmedim açtım baktım rakamlara…

Çanakkale havalimanı iç hatları 2018 yılında 218 bin, 2019 yılında 127 bin, 2020 yılında 95 bin, 2021 yılında 79 bin, 2022 yılında 150 bin, 2023 yılında 156 bin yolcu tarafından kullanılmış. Yani toplamda 825 bin kişi kullanmış.

Peki, Şahinbey Belediyesi, Çanakkale’ye ne kadar öğrenci ve vatandaş taşımış: 218 bin… Sanki Çanakkale Havalimanı sadece Şahinbey Belediyesi için yapılmış.

İhalelere baktım. 2015-2016-2020-2021- 2022-2024 yıllarında 9 ihale yapılmış.

Gerçekten ihale şartnamelerine göre toplam 233 bin kişi Çanakkale’ye götürülmüş gözüküyor.

Bunun karşılığında da 102 milyon Türk lirası ödenmiş. İhale tarihlerindeki ortalama kur ile hesapladığımızda 16 milyon 822 bin Dolar harcanmış. Bugünkü kurla çarparsak 568 milyon TL yapıyor.

Garip garip rakamları görünce Şahinbey Belediyesi’nin ihalelerini araştırayım dedim.

Belediye çocuklara durmadan bisiklet dağıtmış. Bunda ne var ne güzel diyeceksiniz ama bir tuhaflık var.

Şöyle ki Şahinbey Belediyesi, 2019-2024 yılları arasında başarılı öğrencilere 100 binden fazla bisiklet dağıtmış. Bunun için 5 ihale yapmış ve 5 yılda 209 milyon Türk Lirası ödemiş. O günkü kur ile hesapladığımızda 10 milyon 782 bin Dolar ödemiş. Bugünkü parayla 360 milyon liradan fazla...

İlginçtir, Gaziantep Belediyesi de bisiklet dağıtmış. 2019-2021 ve 2022 yıllarında ihale düzenlemiş ve 100 binin üzerinde bisiklet dağıtmış. Toplamda 165 milyon Türk lirası ödemiş. O günkü kur ile 10 milyon 267 bin Dolar yapıyor. Yine 350 milyon lira civarı para harcanmış.

Gaziantep ve Şahinbey Belediyesi’nin açtığı ihaleleri de tek firma kazanmış: “Ümit İki tekerlekli Araçlar Ltd.”

Şahinbey Belediyesi çocukları çok seviyor. Spor ayakkabı da dağıtmış.

2017-2024 tarihleri arasında 1 milyon 180 bin çift ayakkabı dağıtmış. 11 ihale yapmış ve 196 milyon Türk Lirası ödenmiş. İhale tarihindeki kurlar ile hesaplarsak 15 milyon dolardan fazla yapıyor. Türk Lirası’nı hesaplamaktan yoruldum ama bu da bugünkü değerle 505 milyon TL yapıyor. İhaleyi Gençeller Ayakkabı ve Flo Ayakkabı firmaları almış.

Şahinbey Belediyesi Türkiye’nin en büyük ikinci İlçesi. Nüfusu 936 bin kişi. Yani belediye 7 yılda tüm Şahinbey’de yaşayan herkese ayakkabı hediye etmiş olması gerekiyor.

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verilerine göre ilçede 504 okul, 299 bin öğrenci var.

Belediye, bisikletleri ve ayakkabıları kimlere dağıttığına dair mutlaka tutanak tutmuştur. Sayıştay memurları da mutlaka incelemiştir. Belediye yetkilileri bu tutanakları bizlerle de paylaşır mı?

Çocuklara bisiklet ve ayakkabı dağıtılmasına karşı değilim ancak bu rakamlar normal değil.