Bağ-Kur’lulara verilecek bir hak memurlar için emsal olur mu?
Nergis Şimşek
17.10.2025 04:00
Güncellenme:
Soru: 1997 SGK girişliyim, 2008’den sonra memur oldum ve EYT yasası çıkınca bütün hizmetlerimi Emekli Sandığı’nda birleştirdim. 9 bin gün sayısını tamamlamam gerekiyor. BağKur’luların prim gün sayısını 7200 güne indirecek yasa çıkarsa ben de bundan emsal olarak yararlanabilir miyim? Mustafa S.

1997 SGK girişiniz ve devlet memurluğu kapsamında emekli olacağınız göz önüne alındığında, EYT kapsamında olduğunuzdan emeklilikte yaş haddi aranmaksızın 9 bin gün prim ödemek kaydıyla emekli olabileceksiniz. İktidar tarafından açıklandığı üzere, BağKur sigortalıları için emeklilikte aranan prim ödeme gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesine ilişkin yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, kapsama sadece BağKur sigortalıları dahil olacağından, bu düzenlemenin devlet memurları için uygulanmasına imkân bulunmayacaktır.

DUL AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTLARI NEDİR?

Soru: Erkek eş hem Emekli Sandığı hem de yurtdışından, kadın eş ise hem SSK hem de yurtdışından emekli aylığı almaktadır. Erkek eşin ölümü halinde, kadın eşe kocasından dolayı Emekli Sandığı’ndan maaş bağlanır mı? Muzaffer T.

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu’nda, ölenin dul kalan eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde iştirakçi ile Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak evlilik birliğinin bulunması ve eşin aylık bağlanması için müracaat etmesi gerekmekte olup kanunda eş için malullük veya muhtaçlık gibi özel şartlar öngörülmemiştir.

Dul eşin, 5434 sayılı kanun kapsamında iştirakçi olması ya da kanuna veya 5510 sayılı kanunun 4/1-(c) bendine göre emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alması, aylık almasına engel teşkil etmemektedir. Bu durumlar sadece bağlanacak aylığın oranını etkileyecektir. Ayrıca, dul eşin yurtdışından yurtdışı mevzuatına göre aldığı aylık da dul aylığı almasına engel teşkil etmemektedir.

Bu durumda, SSK’den ve yurtdışından aylık alan dul eşe, devlet memuru emeklisi iken ölen eşinden dolayı da dul aylığı bağlanacak olup SSK’den emekli olması nedeniyle hissesi yüzde 75 olarak uygulanacaktır. Eğer Emekli Sandığı’ndan emekli olsaydı hissesi 50 olacak idi.

30 GÜNDEN EKSİK SÜRELERİMİ NASIL TAMAMLAYABİLİRİM?

Soru: Emeklilik için prim gün sayımı doldurmaya çalışan bir kişiyim. İşyerinde ayda 18 gün part-time çalışıyorum. Ama bir an önce emekli olmak için 30 günden eksik sürelerimi tamamlamak istiyorum. Ne yapabilirim? Semahat K.

4857 sayılı İş Kanunu gereği, bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak tanımlanması için ayda 30 gün üzerinden 20 ve daha az gün çalışılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı kanunun 41. maddesine 2011 yılında eklenen fıkrayla, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara, 1/3/2011 sonrası kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanma hakkı verilmiştir. Borçlanılacak bu sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, borçlanma tutarı yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Mevcut durumda 5510/41. maddeye göre yapılan borçlanmalarda prim oranı yüzde 32’dir. Borçlanılan süreler SSK kapsamında hizmet olarak değerlendirilmektedir.

Yine, 5510 sayılı kanunun isteğe bağlı sigortalılığın düzenlendiği 51. maddesinin üçüncü fıkrasında; ay içerisinde 30 günden az çalışan veya kanunun 80. maddesi uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların, aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenmekte ve eklenen bu süreler, SSK kapsamında hizmet süresi olarak kabul edilmektedir.

Belirtilen mevzuat çerçevesinde, 4857 sayılı kanun kapsamında 30 günden az kısmi süreli çalışmalarınızı 5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre borçlanma yoluyla 30 güne tamamlayabileceğiniz gibi, yine kanunun 51. maddesi gereğince isteğe bağlı sigortaya prim ödemek suretiyle de 30 güne tamamlama imkânınız bulunmaktadır. 

