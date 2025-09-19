Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (3)
Nergis Şimşek
Son Köşe Yazıları

Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (3)

19.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim sonrası çalışırken veya 2008/Ekim öncesi sigortalı olup bu tarihten sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar:

5510 sayılı kanunun 55. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu kanuna göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82’nci maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait ocak ayı itibarıyla 29’uncu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın yüzde 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa yüzde 40’ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları; hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının yüzde 80’inden, hak sahibi iki kişi ise yüzde 90’ından az olamaz...” şeklinde düzenlenmiş, ayrıca maddenin dördüncü ve 33. maddesinin ikinci fıkrasında ölüm aylıkları için dosya bazında her yıl bağlanan malullük ve ölüm aylıklarının ocak ayı itibarıyla değerlerinin, bir önceki yılın son ödeme ayında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamayacağı öngörülmüştür.

Öte yandan, 2008/Ekim öncesi sigortalı olup bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanların aylıkları;

- 2000 öncesi ile 2000-2008/Eylül dönemi ve 2008/Ekim sonrası hizmet sürelerinin bulunması halinde üçlü karma sisteme (Gösterge+4447+5510),

- 2000-2008/Eylül ve 2008/Ekim sonrası hizmet sürelerinin bulunması halinde ikili karma sisteme (4447+5510),

- 2008/Ekim sonrası hizmetlerinin bulunması halinde 5510 sayılı kanuna, göre hesaplanmaktadır.

5510 sayılı kanunda karma sisteme (ikili veya üçlü) göre bağlanan ölüm aylıklarında hak sahipleri için herhangi bir alt sınır aylığı öngörülmemekle birlikte Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesinin beşinci fıkrasında düzenleme yapılmıştır. Anılan fıkrada; 4/1-(a) kapsamındaki sigortalılar için kanunun geçici 2. maddesine göre karma sistemde bağlanan ölüm aylıklarında; aynı maddenin (a) bendinde belirtilen aylığın hesabında sigortalıların;

- 2000 yılından önce hizmetlerin bulunması halinde, hak sahiplerine bağlanacak aylıklar mülga 506 sayılı kanunun 4447 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki,

- Sadece 2000 yılından sonra hizmetlerin bulunması halinde ise hak sahiplerine bağlanacak aylıklar mülga 506 sayılı kanunun 4447 sayılı kanunla değiştirilen,

96. maddesinin birinci fıkrasındaki alt sınır aylığının, hak sahibi bir kişi ise yüzde 80’inden, hak sahibi iki kişi ise yüzde 90’ından az olamayacağı öngörülmüştür.

Emekli ve hak sahiplerine 2008/Ekim öncesi aylıklarla birlikte ödenmekte olan sosyal yardım zamları (SYZ), bu tarihte tamamı paylaştırılacak şekilde hisseleri oranında hak sahiplerinin aylıklarına ilave edilmiştir. Bu durumda, birden fazla dosyadan aylık almakta olanlar için SYZ’ler tek dosyadan ödendiğinden, SYZ ekli veya ekli olmayanlar için iki tane alt sınır aylığı oluşmuştur. 2008/Ekim sonrası ölen sigortalıların hak sahiplerine uygulanacak alt sınır aylıkları sosyal yardım zammı ilavesi yapılmamış olan miktar üzerinden devam ettirilmiştir.

Yapılan düzenlemelerden sonra 2008/ Ekim sonrası ölen sigortalıların hak sahiplerine ödenen en düşük emekli aylık miktarları şöyle olmuştur.

Ölen sigortalının aylıkları 3’lü (506+4447+5510) karma sisteme göre bağlanmış ise,

Image

Yukarıdaki tablolarda belirtilen alt sınır aylıkları; 2019 yılında 5510 sayılı kanuna eklenen ek 19. madde gereği sigortalı için ek ödeme dahil 16 bin 881 TL’den, hak sahipleri için yine ek ödeme dahil 16 bin 881 TL üzerinden hesaplanan hisse karşılıklarından daha az olamamaktadır. 

İlgili Konular: #SGK #kanun #aylık

Yazarın Son Yazıları

Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (3)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması-II

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (1)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.09.2025
Bağ-Kur’luların hizmet kayıtları nasıl okunmalı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
29.08.2025
Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Devamını Oku
26.08.2025
Askerlik hizmetimi borçlanırsam EYT kapsamına girer miyim?

Sosyal güvenlik uzmanı...

Devamını Oku
22.08.2025
Yetim aylığı bağlanmasına ilişkin haklarım nelerdir?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
15.08.2025
Prim iademe kanuni faiz uygulanır mı

Soru: 35 yıllık çalışması olan pratisyen hekim olup halen devlette çalışmaya devam ediyorum...

Devamını Oku
08.08.2025
Ölen annemin alamadığı aylıklar bize ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
01.08.2025
Memurlara 9 yıl gecikmeli olarak verilen yarım zamanlı çalışma hakkı

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.07.2025
İkinci yükseköğrenimde yetim aylığım ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
25.07.2025
İki aylığı da alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
18.07.2025
Emekli aylığı yönünden 2025’mi yoksa 2026 yılında aylık talebinde bulunmak mı avantajlı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.07.2025
Sadece çalışan memurlara verilen ilave ödeme tüm emeklilere verilmelidir!

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
11.07.2025
BAĞ-KUR tarım sigortalıları mağdur olmasın!

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendindeki sigortalılar Bağ-kur tarım sigortalılarıdır. (Mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar dahil) Bağ-kur tarım sigortalılarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarına (ziraat odaları, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlükleri) ) kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde SGK’ya bildirimleri yapılmaktadır. Tarım sigortalıları kendileri de sigortalılık bildirimi yapabilmektedir.

Devamını Oku
08.07.2025
Doğum borçlanması yapabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
04.07.2025
2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

Devamını Oku
03.07.2025
Devlet memuruyum emeklilik koşullarım nedir?

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
27.06.2025
Bağ-Kur’u ödeyemedim. Nasıl emekli olurum?

Nergis Şimşek - Sosyal Güvenlik Rehberi

Devamını Oku
20.06.2025
2025/Temmuz’da emekli aylıkları ne kadar artacak?

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesine göre...

Devamını Oku
15.06.2025
Rusya’da Türk işverenin yanında çalışacağım. Sigortalılık durumum nasıl olacak?

Nergis Şişmek: Sosyal Güvenlik Rehberi

Devamını Oku
13.06.2025
İsteğe bağlı sigorta prim borcum var. Nasıl emekli olurum?

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
06.06.2025
Yönetmelik değişikliği ile verilen hak nedir?

“Gelir” kavramı iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi, “aylık” kavramı ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade etmektedir.

Devamını Oku
29.05.2025
Sosyal Güvenlik Sistemimizde Tarım Sigortası (III) - 2926 Sayılı Kanun-5510/4/B (4) Alt Bent)

2008/Ekim ayı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile...

Devamını Oku
29.05.2025
Sosyal güvenlik sistemimizde tarım sigortası - (II) (5510/EK 5.Madde)

Ülkemizdeki tarım sigortalılarının sosyal güvenlik sistemindeki yerini ve hangi kanunlar kapsamında hak ve yükümlülükleri bulunduğunu anlatmaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
26.05.2025
FHSZ’ye tabi çalışıyorum emekliliğime etkisi ne olur?

Soru: 18/5/2001 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. 2012 yılından itibaren demir çelik fabrikalarında fiili hizmet süresi zammına tabi olarak çalışmaktayım. 1/3/1975 doğumluyum. Yıpranma paylarım emekliliğime nasıl yansır, ne zaman emekli olabilirim. Fahri Y.

Devamını Oku
23.05.2025
Sosyal güvenlik sistemimizde tarım sigortası* (2925 sayılı kanun)

Ülkemiz aslında bir tarım ülkesi olduğu halde, bugün gelinen noktada ekonomik ve sosyal açıdan büyük sorunların yaşandığı bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devamını Oku
20.05.2025
Ölen anne ve babamdan dolayı yetim aylığı alabilir miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı almakta olanların, aylıklarının konutlarında ödenmesi hususu PTT ile SGK arasında imzalanan “Prim Tahsilatı ve Gelir/Aylık ödemeleri Protokolü” ile gerçekleşmektedir.

Devamını Oku
16.05.2025
Sosyal Güvenlik Haftası'nda bu defa sosyal güvenlik çalışanlarının taleplerini konuşalım!

Sosyal Güvenlik Haftası'nda bu defa sosyal güvenlik çalışanlarının taleplerini konuşalım!

Devamını Oku
15.05.2025
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması ve Emeklilik İşlemlerinde Değerlendirilmesi

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI VE EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Devamını Oku
10.05.2025
Emekli aylıklarından vergi kesilmekte midir?

Emekli aylıklarından vergi kesilmekte midir?

Devamını Oku
09.05.2025
Gazetecilerin emekliliğinde yıpranma payının etkisi

Gazetecilerin emekliliğinde yıpranma payının etkisi

Devamını Oku
02.05.2025
Dünya Veteriner Hekimler Günü

Dünya Veteriner Hekimler Günü

Devamını Oku
26.04.2025
İsteğe bağlı sigortalı olmak için koşullar nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmak için koşullar nelerdir?

Devamını Oku
25.04.2025
Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar...

Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar nasıl daha erken emekli olur?

Devamını Oku
22.04.2025
Memur olarak emeklilik açısından hangi kanuna tabiyim?

Memur olarak emeklilik açısından hangi kanuna tabiyim?

Devamını Oku
18.04.2025
Engelli raporum var, nasıl emekli olurum?

Engelli raporum var, nasıl emekli olurum?

Devamını Oku
11.04.2025
İşçi emeklilerinin aylık miktarları neden azaldı?

İşçi emeklilerinin aylık aylık miktarları neden azaldı?

Devamını Oku
07.04.2025
Yurtdışında çalışmak aylık bağlanmasına engel midir?

Yurtdışında çalışmak aylık bağlanmasına engel midir?

Devamını Oku
04.04.2025
Boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı belirlenen ve ölüm aylığı alan kız çocukları

Boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı belirlenen ve ölüm aylığı alan kız çocukları

Devamını Oku
28.03.2025