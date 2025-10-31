Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meclis’e sunulan torba kanunda hizmet borçlanması prim oranları artırılmıştır
Nergis Şimşek
31.10.2025 04:00
Güncellenme:
Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 17/10/2025 tarihli ve 101 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler madde bazında değerlendirilmiştir.

HİZMET BORÇLANMASINDA PRİM ORANLARI YÜKSELTİLMEKTEDİR

5510 sayılı kanunun 41 ve 46. maddeleri ile geçici 31, 36, 43 ve 44. hizmet borçlanmalarına ilişkin mevzuatı düzenlemektedir. Kanun teklifinin 18. maddesiyle 5510 sayılı kanunun belirtilen maddelerinde borçlanma oranı değiştirilmiş, yine kanun teklifinin 23. maddesiyle kanunun geçici 4. maddesine eklenen fıkra ile borçlanma oranı 5434 sayılı kanuna göre yapılan borçlanmalar için de artırılmış ve ilgili maddelerin yürürlük tarihi 1/1/2026 olarak belirlenmiştir.

3201 sayılı kanun kapsamında yurtdışında geçen sürelerin borçlanılmasında 1/8/2019 tarihi itibarıyla borçlanma oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilmiş idi. Kanun teklifiyle bu defa, doğum borçlanması hariç olmak üzere, askerlik, avukatlık stajı, doktora ve uzmanlık öğrenimi, tutukluluk ve gözaltı, fahri asistanlık, grev ve lokavtta geçen, uzman ve usta öğreticilerin 1/3/2011 öncesi 30 günden eksik, 1416 sayılı kanun kapsamında yurtdışında resmi öğrenci, kısmi süreleri çalışmalar, 4/c sigortalılarının aylıksız izin ve seçimler nedeniyle istifa ettikleri sürelerine ilişkin borçlanmalarda prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilmiştir. 5510 ve 5434 sayılı kanunlar kapsamında borçlanma yapmak isteyen devlet memurlarının da borçlanma oranları yüzde 45’e yükseltilmektedir.

Yine, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı yüzde 20’den yüzde 39’a yükseltilmektedir.

Bu durumda, borçlanma kapsamında hizmet süreleri bulunan ve bu süreleri borçlanarak emekli olmak isteyen sigortalıların, borçlanma maliyetlerinin yüksek oranda artması nedeniyle, erken emekli olacakların sayısında düşüş olması beklenmekte. Emekli olma beklentisi kalmayan çalışanların, kayıtdışı çalışma ihtimali yükselmekte en azından böyle bir risk oluşmaktadır.

Her ne kadar borçlanma prim oranlarına ilişkin değişiklikler 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecek ise de borçlanma bedellerinin ne kadar artacağı hususunda fikir vermesi açısından 2025 rakamlarıyla, 540 günlük askerlik hizmetinin borçlanılması halinde,

- Mevcut uygulamada asgari kazanç üzerinden hesaplanan borçlanma bedeli: 866.85 x yüzde 32 = 277.32 x 540 = 149.790,60 TL

Kanun teklifine göre asgari kazanç üzerinden hesaplanan borçlanma bedeli: 866.85 x yüzde 45 =390.08 x 540 = 210.643,2 TL olacaktır.

Kanun değişikliği sonucu 2025 yılı rakamlarıyla sigortalıya yüklenen fark maliyet 60.852,6 TL olmaktadır. Bu durumda, eksik prim ödeme gün sayılarını borçlanma yapmak suretiyle tamamlayarak emekli olmak isteyenlerin, borçlanma taleplerini mutlaka 2025 yılı içinde yapmaları gerekmektedir. Yoksa maliyet yüzde 40 oranında artmakta ve vatandaşa yük olarak getirilmektedir.

2026 yılında asgari ücretin olası artış oranları üzerinden hesaplanan miktarlarına göre hesaplanan borçlanma tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir,

Image

2025’te yüzde 32 borçlanma oranı ve asgari günlük kazanç üzerinden 540 günlük askerlik borçlanma bedeli 149.790,60 TL’dir. Buna göre 2026’da asgari ücret;

- Yüzde 20 artarsa, asgari günlük kazanç üzerinden borçlanılan 540 günlük askerlik hizmetindeki maliyet artış oranı 2025 yılına göre yüzde 68,

- Yüzde 25 artarsa, asgari günlük kazanç üzerinden borçlanılan 540 günlük askerlik hizmetindeki maliyet artış oranı 2025 yılına göre yüzde 75,

- Yüzde 30 artarsa, asgari günlük kazanç üzerinden borçlanılan 540 günlük askerlik hizmetindeki maliyet artış oranı 2025 yılına göre yüzde 82,

Oranında olacaktır.

Haftaya: Bağ-Kur hizmet sürelerinin ihyasındaki prim oranı artırılmış, genç girişimci desteği kaldırılmıştır.

