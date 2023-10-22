Zamanın durduğu köy: Trilye

22 Ekim 2023 Pazar

Trilye, Bursa'ya bağlı tarihi ve doğal güzellikleriyle şirin mi şirin bir köy. İstanbul'dan sadece birkaç saat uzaklıkta bulunan bu gizli cennet, kendine özgü atmosferi ve tarihi dokusu ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Bu huzur dolu köye ulaşmak için İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Trilye'ye doğru ilerleken kendinizi Akdeniz'de bir rotada zannediyorsunuz. Muhteşem deniz manzarasının eşlik ettiği yolculuğumuz 2 saatin sonunda bitiyor ve Trilye'ye ulaşıyoruz. Soluğu Trilye seyir terasında alıyoruz ve yolda bakmaya doyamadığımız manzaranın karşısında güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltının ardından Trilye'nin merkezine iniyoruz ve bu şirin köyü keşfemeye başlıyoruz. Trilye'ye gezerken, bizi eski taş evler ve dar sokaklar karşılıyor. Trilye sokalarında yürüyerek köyün tarihi ve yapısı ile ilgili fikir edinebilirsiniz. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde tarihi bir yapı ile karşılıyorsunuz. Eski bir Rum köyü olan Trilye'nin en eski yapılarından biri Kemerli Kilise. Kemerli Kilise duvarlarına resim yapılan ilk kilise olarak biliniyor. 13'üncü yüzyıl sonlarında yapılan bu eser hâlâ ayakta.

FATİH CAMİSİ

Trilye'nin en ihtişamlı yapılarından biri Fatih Camisi. 8. yüzyılda kilise olarak inşa edilen bu heybetli yapı 16. yüzyılda camiye çevrilerek Fatih Camisi ismini almış. Cami ile aynı yapıda bulunan 'Avlulu Hamam'ın ise 16. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin ediliyor.

TRİLYE TAŞ MEKTEP

Tirilye’de doğan ve Yunanistan’da eğitim gördükten sonra Metropolit olarak Türkiye’ye dönen Chirisostomos tarafından 1904-1909 yılları arasında yaptırılan Taş Mektep, Trilye'nin en büyük yapılarından biri. Taş Mektep'te 2017 yılında Mudanya Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatılmış, bu çalışma 2022'de tamamlanmış ve Mektep bugünkü görünümünü almış.

DÜNDAR EVİ

Şimdilerde konut olarak kullanılan Hagios Ioannes Rum Kilisesi, Rumların bölgeyi terk etmesinin ardından özel mülkiyete geçmiş. Bizans mimarisine özgü motiflere rastlayabileceğiniz bu tarihi yapı maalesef bakımsız kalmış.

TRİLYE KÜLTÜR MERKEZİ

Trilye'de günümüze kadar gelen bir diğer kilise ise Aziz Vasil Kilisesi. Aziz Vasil Kilisesi, Rumların mübadele ile gidişinden sonra, Taş Mektep’te kalan Darü’l-eytam öğrencilerinin yemekhanesi olarak kullanılmış. 2008-2009 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon sonrasında “Faruk Çelik Kültür Merkezi” adı verilmiş. 2014 yılında adı Tirilye Kültür Merkezi olarak değiştirilmiş.

TRİLYE'DE NE YENİR?

Trilye'nin merkezinde yemek yiyebileceğiniz pek çok küçük işletme bulunuyor. Eğer balık meze konsepti ile bir yemek yemek isterseniz sahildeki restoranları tercih edebilirsiniz. Trilye'ye gittiğinizde mutlaka merkezdeki fırının tahinli pidesiniyse deneyin.

Trilye; sakinliği, tarihi dokusu ve muhteşem deniz manzarası ile haftasonu için şahane bir lokasyon.