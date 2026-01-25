Cumhuriyet Gazetesi Logo
Titanik’i de Grönland batırdı
Nilgün Cerrahoğlu
Son Köşe Yazıları

Titanik’i de Grönland batırdı

25.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Tarihin garip tecellisi. Titanik’i de Grönland’dan kopan bir buzdağı batırdı.

NATO’yu da büyük olasılıkla Grönland batırmış olacak. Kimilerine göre batırdı bile.

Çok tuhaf...

Ömür boyu biz hep, “Danimarka, İskandinavya gibi ülkelerin tuzu kuru. Sıkıntıdan ölecekler. Bu coğrafyada bizim bir günde yaşadıklarımızı bir yılda yaşayamazlar” derken işe bakın ki II: Dünya Savaşı sonrası statükosunun sonunu getiren en ölümcül darbe, penguenlerle Eskimoların yaşadığı Arktik’ten indi.

Yaşananlara inanmak için insanın kendini çimdiklemesi gerekiyor. Bir kurgunun içinde düşlenebilecekleri yaşıyoruz.

Dünya şok-şok- şokta. Trump’ın- dört yıllık aradan sonra- 2. kez Beyaz Saray’a çıktığı 2025 Ocak’ında bu kabusu kim öngörebilirdi?

ABD Başkanı’nın karanlık prenslerinden Steve Bannon ile Trump’ı çevreleyen teknooligarklar gerçi, “kurulu düzeni devireceklerini” açıkça beyan ediyorlardı. Ama ABD’nin Batılı ortakları planı ciddiye almadılar ve “popülizm” kontenjanından geçiştirdiler.

2025’in şubat ayında daha, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün hemen bir ay ardından, JD Vance, dünyanın önde gelen tüm askeri uzmanları ve savunma bakanlarını biraraya getiren “küresel jeopolitiğin buluştuğu platform” Münih Güvenlik Konferansı’nda; ABD Başkanı’nın Davos konuşmasının bir ön versiyonunu yaptı.

“Kentte yeni bir şerif var” dedi; “Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Değerlerimiz artık uyuşmuyor” diye Avrupalılara kapıyı gösterdi.

Avrupalı liderler ilk kez “Hâlâ Batı ittifakı var mı?” sorularını sordular, birkaç gün sarsıldılar. Ama hayret verici biçimde sonra bir şey olmamış gibi, yola devam etmeye ve “appeasement”a yani “ayıya dayı demeye” karar verdiler.

‘DELİ KRAL’ SORUNSALI

Umutları, “Deli Kral” lakabıyla nam salan Trump’ı 2. dönem boyu oyalayıp, arkadan halefiyle ilişkileri kalınan yerden sürdürmekti.

Ancak bugün olduğu gibi o gün de, Davos’ta Kanada Başbakan’ı Mark Carney’in adını koyduğu “rupture/ kopuş” noktasına gelindiği belliydi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick Davos’ta, ABD Başkan Yardımcısı Vance’in bir yıl öncesinde kullandığı “yeni şerif” metaforunu tam birebir tekrarlayarak, “Biz buraya statükoyu yıkmaya geldik” ve gene “kentte yeni bir şerif var!” dedi.  

Avrupalılar bu “şerif” göndermesiyle peki niye başa çıkamıyor? Neden işgal tehdidi altında olan- Kanada Başbakanı Mark Carney gibi masaya güçlü bir yumruk vuramıyor?

Uzun süredir kafamda dönen bu sorunun cevabını Trump’ın nefret obejesi Columbia Üniversitesi profösörlerinden Jeffrey Sachs veriyor.

Nasıl oluyor AB liderleri, kendilerine hakaret edip aşağılayan, tiye alan Trump’ın posttruth saçmalıklarını bir saat dinliyolar? Dinlemek bir yana sözde espirilerini kıkırdaşıp alkışlıyorlar? Kapıyı vurup, neden dışarı çıkamıyorlar? Bırakın De Gaulle’ü, aralarından neden zamanında Irak savaşına meydan okuyan Chirac çıkmıyor?

Siyaset bilimcisi Jeffrey Sachs bu soruyu, “Çünkü” diyerek yanıtlıyor; “Avrupa’nın son 30 yıllık siyasi sınıfı Atlantic Council, German Marshall Fund gibi örgütler ve ABD derin devleti ile CIA tarafından yetiştirilmiştir. ABD ile uyumlu hareket etmezlerse siyasi kariyerlerinin biteceğini bilirler. Ayrıca ABD emperyalizmi kadar Rus emperyalizminden de çekiniyorlar. Sıkışmış durumdalar!”

O yüzden Trump serbestçe atıp tutuyor, kasıp kavuruyor ve dünya hızla büyük güç dengelerinin, küçük ulusların egemenlik kaderlerini bellediği bir 1945 öncesi dehşetine savruluyor.

BUDALANIN ANLATTIĞI MASAL

Takvimi hatta 4 yüzyıllık bir geri salınımla, “egemenlik” anlayışının kaynağı kabul edilen 1648 Vestfalya Antlaşmasına dek geri alanlar var...

Ağır tehdit, hakaret, ültimatomların havada uçuştuğu bu tümüyle kuralsız yeni düzene, tüm bu nedenlerle “Don Corelone” den mülhem “Donald Corleone”, “gangsterlik/ eşkiyalık” tanımlarını yapıştıranlar da oluyor. Fransızlar, ABD Başkanı’nın yere göğe sığmayan egosu nedeniyle yeni konjonktürü “jeo politik” yerine “ego politik” olarak tanımlıyor.

“Hakaret diplomasisi”, “fake/yalan diplomasisi”, “akışkan diplomasi”... hepsi Trump dış politikasına verilen isimler.

Başkan Trump’ın savurduğu tehditler zira rüzgâr hızıyla değişebiliyor.

Trump, birkaç saat öncesinde söylediklerini gözünü kırpmadan ve hiç rahatsızlık duymadan geri alabiliyor. Son anda Grönland için varıldığını iddia ettiği üzere, olmayan “hayali anlaşmalara” istinaden viraj alabiliyor.

Trump’ın saati saatine uymayan “diplomasisine” (!), “akışkan modernite” kavramını yaratan Zygmunt Bauman’a selamla “akışkan diplomasi” adı deniyor.

Ama ben Trump hakkındaki en ayrıntılı biyografilerden birini yazan muhalif yazar Michael Wolff’un tanımını yeğliyorum. Trump’ın transatlantik ilişkilerde bir yol ayrımı sayılan Davos konuşması için Wolff, Shakespeare’in Macbeth’ine atıfla:

“Bir budalanın anlattığı masal” diyor; “Ses ve öfke dolu”.

Ama ne yazık ki dünya bu kez “ses ve öfke dolu bu masal”ın doğrudan içinde yaşıyor.  

İlgili Konular: #ABD #Trump #Avrupa #Danimarka #Grönland

Yazarın Son Yazıları

Titanik’i de Grönland batırdı

Tarihin garip tecellisi.

Devamını Oku
25.01.2026
Trump Nobel’e de çöktü

Sadece zorbalık değil, aynı zamanda arsızlık.

Devamını Oku
18.01.2026
FAFO

“FAFO”yu tercüme etmeyeceğim...

Devamını Oku
11.01.2026
Mamdani: ABD’nin en büyük siyasi şoku

Dünya 2026’ya Venezüella ve İran türbülansıyla girdi.

Devamını Oku
04.01.2026
2026’yı beklerken...

Capranica Meydanı’ndaki dev Noel ağacı, kilisenin çatısına kadar yükseliyor.

Devamını Oku
28.12.2025
2025 ‘müesses nizamın’ sonu

Yılbaşı mesajları şimdiden akmaya başladı.

Devamını Oku
21.12.2025
Nermin Abadan Unat

Nermin Abadan Unat’ı en son TV’de 2022 Aralık’ında İmamoğlu için yapılan destek mitinglerinin ilkinde gördüm.

Devamını Oku
14.12.2025
Masterchef’te yılın kelimesi: Nasip

Görmüşsünüzdür: “Siyaset dışı en güvenilir isimler anketi”nde Sedat Peker ilk sıraya oturdu.

Devamını Oku
07.12.2025
Epstein: Körlerin fil tarifi

“Gerçeklerin, çoğumuzun gözünden kaçan bir yapısı var”...

Devamını Oku
23.11.2025
BBC’ye darbe... Faşizme kayış

İngiliz yazar Ian McEwan uyarıyor...

Devamını Oku
16.11.2025
Mamdani tarih yazdı

Turhan Selçuk’un çok sevdiğim bir karikatürü vardır: Küçük balıklar bir araya gelip devasa bir köpek balığını kovalar.

Devamını Oku
09.11.2025
Mamdani kasırgası

Annesi Mira Nair...

Devamını Oku
02.11.2025
Kaddafi’nin İntikamı

Mezardan yükselen intikamlar bunlar...

Devamını Oku
26.10.2025
Ortadoğu’da altın çağ...

Shehadeh Dajani’nin yüzü hâlâ gözlerimin önünde...

Devamını Oku
19.10.2025
Nobel’in prestiji çakıldı

Michael Wolff... Trump döneminin kara kutusu.

Devamını Oku
12.10.2025
Geç olmadan

"87 yaşındayım" diyor Jane Fonda...

Devamını Oku
05.10.2025
Meşruiyet nedir?

“Cesur bir adım atalım ve ona (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a!) bire bir ilişki temelli gereksinim duyduğunu verelim. O nedir? Meşrutiyet!”

Devamını Oku
28.09.2025
Trump’ın korku imparatorluğu

Sizler bu satırları okurken Trump Amerika’sı geçen hafta içinde öldürülen radikal sağ aktivist Charlie Kirk’ü ulusal törenlerle uğurluyor olacak.

Devamını Oku
21.09.2025
Hedef muhalefeti yok etmek

Amaç, muhalefeti etkisizleştirmek ve işlevsizleştirmek...

Devamını Oku
14.09.2025
Titanik’te olmak

Proizvol ve prodazhnost... Rusça iki sözcük.

Devamını Oku
07.09.2025
Hür dünyanın sonu

Prodi’yi hatırlarsınız...

Devamını Oku
31.08.2025
Midas’ın Kulakları

Çocukluğumda “Midas’ın Kulakları” diye çok ünlü bir oyun vardı.

Devamını Oku
24.08.2025
Başyücelik hutbesi

İslam inkılabının ana kanun maddesi şudur: Bütün kanunlar Allah’ın emirlerine uygun ve bağlı olarak insani selim duygu ve düşünceye dayanır.

Devamını Oku
17.08.2025
Epstein Vakası

"Epstein vakası ABD siyaset kültüründe merkezi bir komplo kertesine erişti, bu gidişle Kennedy suikastı mitosu ile yarışır” diyor Michael Wolff.

Devamını Oku
10.08.2025
Kara düzen

II. Trump badiresine karşı Başkanlık yarışına girmek cüretini gösteren Demokrat Parti adayı Kamala Harris ilk kez konuştu ve...

Devamını Oku
03.08.2025
Sevgili Altan bey

Sevgili Altan bey

Devamını Oku
27.07.2025
Siyasette gerçeklik yok oldu

“ Otokratlar rakiplerini artık öldürmüyor” diyor Anne Applebaum ve devam ediyor...

Devamını Oku
20.07.2025
Grok zamanlarında yaşamak

Bir arkadaşımdan geldi. Instagram iletisi... ’70 li yıllar. Bikinili dört kadın güneşin altında mutlu mesut uzanmış.

Devamını Oku
13.07.2025
Zohran efsanesi

Faşizm gemi azıya aldıkça, çarenin yerel siyasetten geçtiği anlaşılıyor.

Devamını Oku
06.07.2025
Venedik’te düğün

Thomas Mann “Venedik’te Ölüm”ü tam Birinci Dünya Savaşı arifesinde, bir “çöküş” hikayesi olarak kaleme almıştı. “Belle époque/Muhteşem devir”tabir edilen 19. yüzyıldaki 2. sanayi devriminin sonu ile 20. yüzyıl başının sonsuz istikrar, refah ve özgüven çağı sonlanmış, baş döndürücü teknolojik değişimlerle toplumun değerler skalası değişmişti.

Devamını Oku
29.06.2025
İsrail’in ‘pis işleri’

Deyim, Almanya’nın yeni Şansöylesi Friedrich Merz’e ait. Bir haftadır Mertz’in şok...şok...şok bu sözleri konuşuluyor.

Devamını Oku
22.06.2025
Trump’ın ‘oyuncak askerleri’

14 Haziran’da Washington’da bir kutlama için, yerleri dolduracak yedeklere ihtiyaç var.

Devamını Oku
15.06.2025
Dekadans

Donald Trump, Beyaz Saray’a çıktığı ilk yıllarda, “New York’un ortasında, 5. caddede çıkıp birini vursam bir tek seçmen kaybetmem!” demişti.

Devamını Oku
08.06.2025
Kurşun hızı

Adına “muzzle velocity” diyorlar. Deyimi siyasi jargona sokan isim Trump’ın “karanlık prensi” Steve Bannon.

Devamını Oku
01.06.2025
Habeas Corpus nedir?

“Habeas Corpus nedir? Tanımlar mısınız?”

Devamını Oku
25.05.2025
Arabistanlı Donald’ın evreni

İç gerilimlerin cümlemizi sersem ettiği, burnumuzun ucunu göremez hale getirdiği Türkiye’nin dışında bir dünya var.

Devamını Oku
18.05.2025
Trump Vatikan’a da göz dikti

Trump Vatikan’a da göz dikti

Devamını Oku
11.05.2025
Psikolojik harekât

Psikolojik harekât

Devamını Oku
04.05.2025
Vatikan’da dönüm noktası

Vatikan’da dönüm noktası

Devamını Oku
27.04.2025
Romancının ölümü

Romancının ölümü

Devamını Oku
20.04.2025