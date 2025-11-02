Annesi Mira Nair...

ile modernliği harmanlayan unutulmaz Venedik Festivali filmlerinden “Altın Aslan” ödüllü “Muson Düğünü”nün anlı şanlı yönetmeni...

Babası Mahmut Mamdani…

Columbia Üniversitesi’nde profesör. Ugandalı bir antropolog ve siyasetbilimci. “Sömürgecilik” konusunda ihtisaslaşmış. Bu kavramı bilhassa İsrailli yerleşimciler bağlamında kullanmasıyla tanınıyor.

Bana “Git, Donald Trump’ın en nefret ettiği, en hasta olduğu özellikleri bir araya getiren birini bul!” deseniz, Zohran Mamdani’yi denkleyip getirirdim.

Annesi Hintli. Babası Ugandalı.

Bizzat kendi deyimiyle “hardal” tenli.

Müslüman ve Filistin yanlısı.

Suriyeli bir karısı var.

Yetmezmiş gibi üstüne üstlük sosyalist.

Avrupa da olsa “sosyal demokrat” denirdi

. Ama sosyal demokrasinin ne olduğunu bilmeyen ABD de Zohran Mamdani’ye “sosyalist”, hatta “komünist” diyorlar.

Trump örneğin bahis açıldıkça kendisinden “küçük komünist”, “çatlak komünist” diye söz ediyor. Ve Mamdani’nin 8 yıl öncesinde kazanılmış ABD vatandaşlığını geri almaktan tutun da belediye başkanlığına gelmesi durumunda New York şehrine federal hükümet desteklerini kesmeye, askerlerle kenti işgal etmeye dek varan tehditler savuruyor.

DİNOZOR DEMOKRATLAR PANİKTE

Ne ki olacakla öleceğe çare yok misali, Zohran salı günkü belediye başkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı.

Bahis şirketleri Mamdani zaferine yüzde 92 olasılık tanıyor. Oy oranı olarak yüzde 46 civarına ulaşması bekleniyor.

Cumhuriyetçi rakip Curtis Sliwa’nın ise yüzde 15 üstüne çıkması olası değil.

Yüzde 30’larda seyreden, skandallarla malul 67 yaşındaki Andrew Cuomo ise çok yorgun ve yıpranmış bir isim.

Mamdani bu durumda adeta Trump’ın ulusal düzeydeki bir “zıt benliği/alter ego”su olarak temayüz ediyor.

Sadece ten rengi, siyaset anlayışı ve dünya duruşu ile ilgili değil...

Gençliği ile de ABD siyasetinde taze, ferah bir rüzgâr estiriyor ve 80’lik Trump’ın yaşına ayna tutuyor.

Buna rüzgâr değil, kasırga demek lazım.

Fondötenle kapatılan yaşlılık morlukları, demans başlangıcı dedikoduları ve yürüyüşündeki denge bozuklukları ile gündeme gelen Trump’a karşılık; her deliğe girip çıkan, yürüyerek kampanyasında kilometrelerce yol kat eden Mamdani beri yandan hep canlılığı ve enerjisi ile konuşuluyor.

Gençliğinde “kakule” lakabıyla rapçilik de yapan 34 yaşındaki Demokrat Parti adayı, sadece Trump ve Cumhuriyetçileri değil; hantallaşan ve düzen parçasına dönüşen kendi partisini de ters köşeye yatırmış durumda.

İsrail lobisi başta olmak üzere Cumhuriyetçilerle aynı kaynaklardan beslenen Demokratlar bu yüzden ciddi panikte.

Mamdani’nin zaferi, partideki tüm taşların oynaması ve ileride her şeyin sorgulanması demek oluyor. Bu elbette dinozor Demokrat baronların işine gelmiyor.

‘NEW YORK SATILIK DEĞİLDİR’

Mamdani’ye Demokrat Parti çevrelerinden destek çıkan yalnızca iki isim var: Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio Cortez.

Sanders; “Mamdani’nin zaferi sadece ABD’ye değil, tüm dünyaya umut verecek” diyor ve ekliyor: “Bu seçimin biricik anlamı budur!”

Sanders’ın dediği gibi, Mamdani “umut”un sözcüsü...

Gençlerin yıllardan beri yitirdikleri “gelecek umutları” ve “değişim umudu” ile ayrımcılık, ırkçılık altında ezilen “farklı kimliklerin onarılması umudu”...

Mamdani’nin 50 bin kişilik gönüllüler ordusu bu “umuda açılan geleceği yakalamak” motivasyonuyla seferber durumda ve kapı kapı geziyorlar. Kampanya tarzı olarak Mamdani -vaktiyle Obama’nın yapmış olduğu gibi- hem internetin olanaklarından, özellikle TikTok’tan ve sosyal medyadan yararlanıyor... Hem de sokakta, yüz yüze klasik kampanya yapıyor. “New York satılık değildir” sloganıyla düzenlediği son mitingine 13 bin kişiyi toplayan New York’un müstakbel ilk Müslüman belediye başkanı, sıradışı iletişimciliğini orta sınıf ve gençlerin ihtiyaçlarına somut cevaplar veren programlarla birleştiriyor. Bunların en başta gelenleri: dar gelirlilerin kiralarının dondurulması, bedava toplu taşımacılık, ücretsiz kreş ve de İBB’nin “kent lokantaları” misali, “kent bakalları” oluşturulması. Tanınmayan bir siyasi profilden birden bire yükselen ve parlayan bir isim olan Obama ile karşılaştırılan Mamdani’nin temel farkı burada: Filistin yanlılığı dahil somut ve sosyal demokrat içerikli bir programa sahip olması. Obama’nın sağlık sigortası dışında bir yol haritası ve program vaadi yoktu. Onu da kısmen gerçekleştirebildi. New York belediye başkanlığına beri yandan bu açık ufuklu, kozmopolit adayın oturması durumunda neler olacağını kestirmek kolay değil. Altın varaklı bir balo salonu inşası peşinde Beyaz Saray’ı yıkmakla meşgul Donald Trump’ın, neler yapacağını ve ne raconlar keseceğini, birlikte dizinin ikinci sezonunda izleyeceğiz.