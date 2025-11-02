Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mamdani kasırgası
Nilgün Cerrahoğlu
Son Köşe Yazıları

Mamdani kasırgası

02.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Annesi Mira Nair...

ile modernliği harmanlayan unutulmaz Venedik Festivali filmlerinden “Altın Aslan” ödüllü “Muson Düğünü”nün anlı şanlı yönetmeni...

Babası Mahmut Mamdani…

Columbia Üniversitesi’nde profesör. Ugandalı bir antropolog ve siyasetbilimci. “Sömürgecilik” konusunda ihtisaslaşmış. Bu kavramı bilhassa İsrailli yerleşimciler bağlamında kullanmasıyla tanınıyor.

Bana “Git, Donald Trump’ın en nefret ettiği, en hasta olduğu özellikleri bir araya getiren birini bul!” deseniz, Zohran Mamdani’yi denkleyip getirirdim.

Annesi Hintli. Babası Ugandalı.

Bizzat kendi deyimiyle “hardal” tenli.

Müslüman ve Filistin yanlısı.

Suriyeli bir karısı var.

Yetmezmiş gibi üstüne üstlük sosyalist.

Avrupa da olsa “sosyal demokrat” denirdi

. Ama sosyal demokrasinin ne olduğunu bilmeyen ABD de Zohran Mamdani’ye “sosyalist”, hatta “komünist” diyorlar.

Trump örneğin bahis açıldıkça kendisinden “küçük komünist”, “çatlak komünist” diye söz ediyor. Ve Mamdani’nin 8 yıl öncesinde kazanılmış ABD vatandaşlığını geri almaktan tutun da belediye başkanlığına gelmesi durumunda New York şehrine federal hükümet desteklerini kesmeye, askerlerle kenti işgal etmeye dek varan tehditler savuruyor.

DİNOZOR DEMOKRATLAR PANİKTE 

Ne ki olacakla öleceğe çare yok misali, Zohran salı günkü belediye başkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı.

Bahis şirketleri Mamdani zaferine yüzde 92 olasılık tanıyor. Oy oranı olarak yüzde 46 civarına ulaşması bekleniyor.

Cumhuriyetçi rakip Curtis Sliwa’nın ise yüzde 15 üstüne çıkması olası değil.

Yüzde 30’larda seyreden, skandallarla malul 67 yaşındaki Andrew Cuomo ise çok yorgun ve yıpranmış bir isim.

Mamdani bu durumda adeta Trump’ın ulusal düzeydeki bir “zıt benliği/alter ego”su olarak temayüz ediyor.

Sadece ten rengi, siyaset anlayışı ve dünya duruşu ile ilgili değil...

Gençliği ile de ABD siyasetinde taze, ferah bir rüzgâr estiriyor ve 80’lik Trump’ın yaşına ayna tutuyor.

Buna rüzgâr değil, kasırga demek lazım.

Fondötenle kapatılan yaşlılık morlukları, demans başlangıcı dedikoduları ve yürüyüşündeki denge bozuklukları ile gündeme gelen Trump’a karşılık; her deliğe girip çıkan, yürüyerek kampanyasında kilometrelerce yol kat eden Mamdani beri yandan hep canlılığı ve enerjisi ile konuşuluyor.

Gençliğinde “kakule” lakabıyla rapçilik de yapan 34 yaşındaki Demokrat Parti adayı, sadece Trump ve Cumhuriyetçileri değil; hantallaşan ve düzen parçasına dönüşen kendi partisini de ters köşeye yatırmış durumda.

İsrail lobisi başta olmak üzere Cumhuriyetçilerle aynı kaynaklardan beslenen Demokratlar bu yüzden ciddi panikte.

Mamdani’nin zaferi, partideki tüm taşların oynaması ve ileride her şeyin sorgulanması demek oluyor. Bu elbette dinozor Demokrat baronların işine gelmiyor.

‘NEW YORK SATILIK DEĞİLDİR’

Mamdani’ye Demokrat Parti çevrelerinden destek çıkan yalnızca iki isim var: Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio Cortez.

Sanders; “Mamdani’nin zaferi sadece ABD’ye değil, tüm dünyaya umut verecek” diyor ve ekliyor: “Bu seçimin biricik anlamı budur!”

Sanders’ın dediği gibi, Mamdani “umut”un sözcüsü...

Gençlerin yıllardan beri yitirdikleri “gelecek umutları” ve “değişim umudu” ile ayrımcılık, ırkçılık altında ezilen “farklı kimliklerin onarılması umudu”...

Mamdani’nin 50 bin kişilik gönüllüler ordusu bu “umuda açılan geleceği yakalamak” motivasyonuyla seferber durumda ve kapı kapı geziyorlar. Kampanya tarzı olarak Mamdani -vaktiyle Obama’nın yapmış olduğu gibi- hem internetin olanaklarından, özellikle TikTok’tan ve sosyal medyadan yararlanıyor... Hem de sokakta, yüz yüze klasik kampanya yapıyor. “New York satılık değildir” sloganıyla düzenlediği son mitingine 13 bin kişiyi toplayan New York’un müstakbel ilk Müslüman belediye başkanı, sıradışı iletişimciliğini orta sınıf ve gençlerin ihtiyaçlarına somut cevaplar veren programlarla birleştiriyor. Bunların en başta gelenleri: dar gelirlilerin kiralarının dondurulması, bedava toplu taşımacılık, ücretsiz kreş ve de İBB’nin “kent lokantaları” misali, “kent bakalları” oluşturulması. Tanınmayan bir siyasi profilden birden bire yükselen ve parlayan bir isim olan Obama ile karşılaştırılan Mamdani’nin temel farkı burada: Filistin yanlılığı dahil somut ve sosyal demokrat içerikli bir programa sahip olması. Obama’nın sağlık sigortası dışında bir yol haritası ve program vaadi yoktu. Onu da kısmen gerçekleştirebildi. New York belediye başkanlığına beri yandan bu açık ufuklu, kozmopolit adayın oturması durumunda neler olacağını kestirmek kolay değil. Altın varaklı bir balo salonu inşası peşinde Beyaz  Saray’ı yıkmakla meşgul Donald Trump’ın, neler yapacağını ve ne raconlar keseceğini, birlikte dizinin ikinci sezonunda izleyeceğiz.      

İlgili Konular: #New York

Yazarın Son Yazıları

Kasım notları

Evet, eylüller hüzünlü kasımlar kasvetli.

Devamını Oku
02.11.2025
Mamdani kasırgası

Annesi Mira Nair...

Devamını Oku
02.11.2025
Kaddafi’nin İntikamı

Mezardan yükselen intikamlar bunlar...

Devamını Oku
26.10.2025
Ortadoğu’da altın çağ...

Shehadeh Dajani’nin yüzü hâlâ gözlerimin önünde...

Devamını Oku
19.10.2025
Nobel’in prestiji çakıldı

Michael Wolff... Trump döneminin kara kutusu.

Devamını Oku
12.10.2025
Geç olmadan

"87 yaşındayım" diyor Jane Fonda...

Devamını Oku
05.10.2025
Meşruiyet nedir?

“Cesur bir adım atalım ve ona (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a!) bire bir ilişki temelli gereksinim duyduğunu verelim. O nedir? Meşrutiyet!”

Devamını Oku
28.09.2025
Trump’ın korku imparatorluğu

Sizler bu satırları okurken Trump Amerika’sı geçen hafta içinde öldürülen radikal sağ aktivist Charlie Kirk’ü ulusal törenlerle uğurluyor olacak.

Devamını Oku
21.09.2025
Hedef muhalefeti yok etmek

Amaç, muhalefeti etkisizleştirmek ve işlevsizleştirmek...

Devamını Oku
14.09.2025
Titanik’te olmak

Proizvol ve prodazhnost... Rusça iki sözcük.

Devamını Oku
07.09.2025
Hür dünyanın sonu

Prodi’yi hatırlarsınız...

Devamını Oku
31.08.2025
Midas’ın Kulakları

Çocukluğumda “Midas’ın Kulakları” diye çok ünlü bir oyun vardı.

Devamını Oku
24.08.2025
Başyücelik hutbesi

İslam inkılabının ana kanun maddesi şudur: Bütün kanunlar Allah’ın emirlerine uygun ve bağlı olarak insani selim duygu ve düşünceye dayanır.

Devamını Oku
17.08.2025
Epstein Vakası

"Epstein vakası ABD siyaset kültüründe merkezi bir komplo kertesine erişti, bu gidişle Kennedy suikastı mitosu ile yarışır” diyor Michael Wolff.

Devamını Oku
10.08.2025
Kara düzen

II. Trump badiresine karşı Başkanlık yarışına girmek cüretini gösteren Demokrat Parti adayı Kamala Harris ilk kez konuştu ve...

Devamını Oku
03.08.2025
Sevgili Altan bey

Sevgili Altan bey

Devamını Oku
27.07.2025
Siyasette gerçeklik yok oldu

“ Otokratlar rakiplerini artık öldürmüyor” diyor Anne Applebaum ve devam ediyor...

Devamını Oku
20.07.2025
Grok zamanlarında yaşamak

Bir arkadaşımdan geldi. Instagram iletisi... ’70 li yıllar. Bikinili dört kadın güneşin altında mutlu mesut uzanmış.

Devamını Oku
13.07.2025
Zohran efsanesi

Faşizm gemi azıya aldıkça, çarenin yerel siyasetten geçtiği anlaşılıyor.

Devamını Oku
06.07.2025
Venedik’te düğün

Thomas Mann “Venedik’te Ölüm”ü tam Birinci Dünya Savaşı arifesinde, bir “çöküş” hikayesi olarak kaleme almıştı. “Belle époque/Muhteşem devir”tabir edilen 19. yüzyıldaki 2. sanayi devriminin sonu ile 20. yüzyıl başının sonsuz istikrar, refah ve özgüven çağı sonlanmış, baş döndürücü teknolojik değişimlerle toplumun değerler skalası değişmişti.

Devamını Oku
29.06.2025
İsrail’in ‘pis işleri’

Deyim, Almanya’nın yeni Şansöylesi Friedrich Merz’e ait. Bir haftadır Mertz’in şok...şok...şok bu sözleri konuşuluyor.

Devamını Oku
22.06.2025
Trump’ın ‘oyuncak askerleri’

14 Haziran’da Washington’da bir kutlama için, yerleri dolduracak yedeklere ihtiyaç var.

Devamını Oku
15.06.2025
Dekadans

Donald Trump, Beyaz Saray’a çıktığı ilk yıllarda, “New York’un ortasında, 5. caddede çıkıp birini vursam bir tek seçmen kaybetmem!” demişti.

Devamını Oku
08.06.2025
Kurşun hızı

Adına “muzzle velocity” diyorlar. Deyimi siyasi jargona sokan isim Trump’ın “karanlık prensi” Steve Bannon.

Devamını Oku
01.06.2025
Habeas Corpus nedir?

“Habeas Corpus nedir? Tanımlar mısınız?”

Devamını Oku
25.05.2025
Arabistanlı Donald’ın evreni

İç gerilimlerin cümlemizi sersem ettiği, burnumuzun ucunu göremez hale getirdiği Türkiye’nin dışında bir dünya var.

Devamını Oku
18.05.2025
Trump Vatikan’a da göz dikti

Trump Vatikan’a da göz dikti

Devamını Oku
11.05.2025
Psikolojik harekât

Psikolojik harekât

Devamını Oku
04.05.2025
Vatikan’da dönüm noktası

Vatikan’da dönüm noktası

Devamını Oku
27.04.2025
Romancının ölümü

Romancının ölümü

Devamını Oku
20.04.2025
Starmer’ın sessizliği

Starmer’ın sessizliği

Devamını Oku
13.04.2025
İmamoğlu ‘rakip’ olmasaydı...

İmamoğlu ‘rakip’ olmasaydı...

Devamını Oku
06.04.2025
Pikachu’nun anlattıkları...

Pikachu’nun anlattıkları...

Devamını Oku
30.03.2025
Kafka senaryosu

Kafka senaryosu

Devamını Oku
23.03.2025
Avrupa'da neler oluyor?

Avrupa'da neler oluyor?

Devamını Oku
16.03.2025
Avrupa’da yeni kavşak

Avrupa’da yeni kavşak

Devamını Oku
09.03.2025
Yeni bir dünyaya doğru

Yeni bir dünyaya doğru

Devamını Oku
02.03.2025
Çirkin Amerikalı

Çirkin Amerikalı

Devamını Oku
23.02.2025
Batı ittifakının sonu mu?

Batı ittifakının sonu mu?

Devamını Oku
16.02.2025
Rivyera projesi

Rivyera projesi

Devamını Oku
09.02.2025