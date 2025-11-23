“Gerçeklerin, çoğumuzun gözünden kaçan bir yapısı var” demişti İtalyan iş dünyasının etkili isimlerinden Alessandro Profumo yakın dönemde verdiği bir söyleşide ve eklemişti:

“Unicredit gibi bir bankayı, Leonardo grubu gibi bir sanayiyi yönettim. Monte dei Paschi di Siena gibi bir bankanın tepesinde bulundum. Şunu fark ettim: Bazı dönemeçlerde, siyaset ve iktidarın açıklığından, sorumluluğundan uzak, kuytu köşelerde gölgelerin yönlendirdiği izlenimi yaratan, kolayına kavranmayan şeyler oluyor. Noktaları birleştirdiğinizde bir dizayn olduğunu anlıyorsunuz. Nasıl isimlendirirseniz isimlendirin: İlluminati, dünya derin devleti ya da masonluk. Sorun dizaynı yöneten elin ya da ellerin bilinmemesi.”

Çizme’nin en ciddi ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore’de Profumo gibi, Avrupa iş çevrelerinin en ağır top isimlerinden birinden gelen bu açıklamayı okuduğumda şaşırmıştım:

“Nasıl yani?” olmuştum: “Derin komploculuk iddiaları, ipleri ellerinde tuttuklarını varsaydığımız en tepedekilere mi uzandı? Demokrasilerin aydınlık yıllarında halbuki her şeyi böyle ileri geri komploya bağlayanlara tahtası eksik gözüyle bakardık.”

Ama artık karanlık zamanlarda yaşıyoruz.

Epstein skandalı yıllardır bir yeraltı nehri gibi zaman zaman gün yüzüne çıkıyor, sonra kayboluyor. Küresel manada belki gelmiş geçmiş en büyük skandal ama sınırlarını çizmek mümkün değil.

New York’lu mütevazı bir Yahudi ailesinden gelen, hayata matematik öğretmeni olarak başlayan Epstein, tam bir “yürü ya kulum” sendromu ile Wall Street’e ışınlanıyor ve acayip bir servete erişiyor.

New York’ta malikâneler, Karayipler’de adalar, jetler, yatlar derken kolları, ahtapot gibi uzanmadık yer bırakmıyor: İngiliz Kraliyet ailesinden tutun, Harvard, MIT gibi ABD’nin prestijli eğitim kurumları; kanaat önderleri, devlet başkanları, yeni teknoloji milyarderi “oligarklar” hepsi ağına düşüyor.

Epstein, seferber olduğu “dizayn” için özetle bir “gezici genelev” kuruyor. Güçlüler için icabında şantaj malzemesi olarak kullandığı genelev planın açığı ne var ki reşit olmayan seks kölesi kızlardan oluşması. Bu Batı’da çok büyük suç.

TUTANKAMUN’UN LANETİ

Bu işlere meraklı olan Berlusconi de 2010’lar başında hatırlarsanız, “Bunga Bunga” olarak anılan, 18’inden küçük kızları içeren bir skandala karışmış ve sonradan “siyasi yasak”a çevrilen 7 yıllık bir hapis cezası yemişti. Popüler liderin düşüşü böyle başlamıştı.

Epstein skandalı da benzer bir düzlemde patlak veriyor.

Epstein buzdağının ortaya ilk çıktığı 2000’ler başında, “açık rejim”le bir yıl yatıp çıkıyor.

Sonra ne olursa oluyor... 2019’da, Trump’ın ilk başkanlık döneminde, çok ağır koşullarda içeri alınıyor ve hapiste bir ayı dolmadan “intihar ettiriliyor”!

“Pedofili ağı”nın faş edilmesiyle art arda gelen ölümler ve düşen kelleler birbirini izliyor.

İlk akla gelen ölüm, nisanda intihar eden seks kölelerinden, Virginia Giuffre.

Bir diğer intihar, Epstein’a dünyanın dört bir yanından kızları getiren ve Melania Trump’ı da bu meyanda ABD’ye vaktiyle manken olarak ihraç eden “mankenlik ajansı” sahibi Jean Luc Brunel.

Tutankamun’un neredeyse laneti gibi.

Bir de uçan kellelerin listesi var. O da uzun.

En bilineni “prens” unvanını kaybeden Andrew ile Epstein yazışmalarında adının çıkmasıyla apar topar görevden alınan Birleşik Krallık’ın ABD büyükelçisi Peter Mandelson.

BU DİZAYN KİMİN?

Epstein skandalının korkunç tek boyutu küçük kızları hedef alan seks köleliği trafiği değil.

Bir o denli dehşet verici olan girişteki Profumo alıntısında söz edilen “gölgede ve gölgelerle yönlendirilen dizayn”.

Bu dizayn kimin? Profumo, “Fark etmez. Dilerseniz adına illuminati deyin” diyor ama Epstein örneğinde İsrail endeksli bir dizayn ortaya çıkıyor.

Skandalın en ilginç, üzerinde bir o kadar en az konuşulan boyutu bu.

Konuyu dijital medyada en yakın mercek altına alan “Drop Site News”tan Murtaza Hüseyin’e bırakalım sözü:

“Skandalın en çarpıcı boyutu Epstein’ın hükümetler ve istihbarat örgütleriyle kurduğu ilişkiler ağı” diyor Hüseyin:

“Bu ilişkileri Epstein nasıl kurmuştur? Ne amaçla kullanmıştır? Kimin adına çalışmıştır? Söz edilen ilişkilerin sonuçları ne olmuştur? Epstein skandalı, körlerin fil tarifine benziyor. Hikâyenin sade parçalarına sahibiz. Epstein teknik olarak sıradan bir yurttaş. Nasıl oluyorsa dünyanın dört yanından hükümet görevlileri Epstein’a ulaşmaya çalışıyor. Bu kerte etki sahibi olmasını anlaşılır kılacak bir pozisyonu yok oysaki. Hükümet görevlisi değil, işadamı değil. Matematik hocasıyken yolu Wall Street’e düşmüş bir adam. Devlet başkanları, milayderler, oligarklarla düşüp kalkıyor. İsrail istihbaratı ve de eski İsrail başbakanı, eski savunma bakanı Ehud Barak’la sıkı ilişkileri var. Ama Barak dahi Epstein’dan destek istiyor. Sanki Epstein Mossad’a değil, Mossad Epstein’a çalışıyor!”