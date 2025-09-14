Amaç, muhalefeti etkisizleştirmek ve işlevsizleştirmek...

Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, Charlie Kirk suikastını, muhalefeti yasadışına itmek hedefiyle sonuna dek araçsallaştırıyor.

Bunu, suikastın henüz daha kim ve hangi dinamiklerle işlendiğini bilmediğimiz saatlerde verilen ve “ana muhalefeti şeytanlaştıran” demeçlerden anlıyoruz.

Charlie Kirk suikastı henüz daha gerçekleşmeden... Demokrat Parti denetimindeki büyük kent ve yönetimlere “suçla mücadele” kisvesi altında asker sevk eden Trump, ABD’yi şoke eden cinayetin arkasından verdiği ilk demeçlerde akan kandan baştan sona solu sorumlu tuttu, “ABD solunu hızla silkelemeyi/crackdown” vaat etti. Ülkede birbirini izleyen siyasi şiddet olayları için -özetle- “Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz” mealinde bir değerlendirme yaptı:

“Sağ, ne yapsın, eli mahkûm suça karşı çıkıyor. Sol radikaller (ki topyekûn muhalefetteki Demokratlar da bu tanım içinde içeriliyor) kötü ve korkunç, siyaseten de çok çakallar.”

Suikastın ardından neyin ne olduğunun henüz anlaşılmadığı saatlerden itibaren, ABD ana muhalefetini oluşturan liberal ve demokratlara karşı yüksek perdeden bir “şeytanlaştırma” ve “ötekileştirme” kampanyası açıldı.

Yalnız Trump değil, Trump’ın Beyaz Saray’daki sağ kolu Stephen Miller de solu, “habis bir ideolojiye sahip” olmakla suçladı.

‘SOL ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT’

Aşırı sağcıların en etkili “influencer”larından, Beyaz Saray’a yakın kamuoyu önderi Laura Loomer daha ileri giderek sola, “ulusal güvenlik tehdidi” damgasını yapıştırdı. Ve damardan “solun yasaklanmasını” talep etti.

Tek tek hepsini sıralamayacağım...

Yandaş kanal Fox TV başta olmak üzere yandaşların iştigal ettikleri başlıca konu bu: Genel olarak solu kriminalize ve marjinalize etmek, mümkünse kapatmak, yasaklamak. Her halükârda meşruiyetini mayınlamak.

Ulusal muhafızları büyük sol kentlerin üzerine salmakla tetiklenen bu hamlenin genişletilmesi ve geliştirilmesi için şimdi de Charlie Kirk cinayeti kullanılıyor.

Gelin görün ki bizathi “Cumhuriyetçi babasının eliyle” FBI’e teslim edilen 22 yaşındaki genç katil Tyler Robinson, sol gezegeniyle hiç alakası olmayan bir ortamdan ve dünyadan geliyor.

Utah Valley Üniversitesi’nde Trump yandaşlarının yıldız aktivisti Charlie Kirk’i ancak bir keskin nişancı isabeti ile şah damarından vuran Robinson, göçmen, kara derili, Müslüman değil ve Demokrat Partili de değil.

En gerici Hıristiyan mezheplerinden olan ve de Utah eyaletini mesken tutan Mormonlara mensup beyaz bir Amerikalı...

Ölüm cezasına çarptırılacağını bilerek oğlunu -bir rahip aracılığıyla- otoritelere ihbar ve teslim eden babası, emekli bir Cumhuriyetçi şerif.

Tyler çok küçükken silahlarla tanışmış ve de atış talimleriyle büyümüş.

Bunlar bir solcu profiline uyuyor mu?

GROK’UN YORUMU

Tyler’ın, zamanla solun akıl karıştırıcı söylemleriyle yolunu şaşırdığı, gözünü kararttığı söyleniyor.

Efendim neymiş?

Kirk’ü vuran mermilerin üzerinde “Git bu faşisti yakala!” komutu varmış.

Bir diğerinde, İtalyan antifaşistlerinin simge şarkısı “Bella Ciao!” imzası görülüyormuş...

Sırf bu sözlerden hareketle koca ABD muhalefetinin “yasaklı hale gelmesi” tehididi karşısında yapay zekâ “Grok”a şimdi “Ne düşünüyorsun?” diye soruyorlar.

Grok; Tyler Robinson’un, değişik hiziplerden oluşan MAGA’cılar arasındaki radikal sağcılardan Nick Fuentes’in kurduğu “Groypers”ın üyesi olduğunu; “Bella Ciao”un salt solcuları tiye almak için yazılabileceğini ve “Git faşisti yakala” ifadesinin de “Groypers” mensupları tarafından sağa ihanet içinde olan bir şarlatan şeklinde görülen Charlie Kirk’e hitaben bizzat kazınmış olabileceğini belirtiyor.

Özetle MAGA’cılar içinde de kıyasıya bir rekabet var.

Şah damarından tam vurularak öldürülen Kirk’ün, “Turning Point USA, TPUSA/ABD için dönemeç” isimli bir örgütü bulunuyor.

Bu örgüt, lise ve üniversitelerde Trump sağına taraftar topluyor.

Kirk, TPUSA’dan yılda yaklaşık 287 bin dolarlık maaş alıyor. Konuşmalarından aldığı paraların üstüne bunu bir çeşit trollük ödemesi olarak düşünebilirsiniz.

MAGA hareketinin en güçlü sözcülerinden Laura Loomer, suikasttan birkaç gün önce, sağcılar arasında şimdi aziz mertebesine yükseltilen “Kirk’ün TPUSA’sının gerçekte Trump’ın cömertliği sayesinde ayakta durduğunu” yazıyor...

Tüm bunlardan Kirk’ün aktivist adı altında Trump’a doğrudan çalıştığını çıkarabiliriz...

Ölümünün akabinde ABD başkanının Kirk için nitekim “Oğlum gibiydi” tanımını kullanması, “cenazesine gideceğini” söylemesi de çok yakın bir bağa işaret ediyor.

Tam olarak neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ortada çok puslu, bulanık bir hava var. Kimin eli kimin cebinde belli değil.

Belli olan tek şey, suikastın muhalefeti boydan boya karalamak ve hedefe oturtmak için kullanılması.

Etkili muhalif internet gazetelerinden “Zeteo”nun kurucusu Mehdi Hasan’ın daha ileri giden yorumuyla bitirelim bu yazıyı:

“Trump yönetimi, aşırı sağ tüm iktidarların yaptığını yaparak trajediyi silaha dönüştürüyor ve tarihi sil baştan yeniden yazmaya çalışıyor.”