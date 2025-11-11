Cumhuriyet Gazetesi Logo
57 yıllık bir ömür... - Mustafa Hüsnü Bozkurt
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

57 yıllık bir ömür... - Mustafa Hüsnü Bozkurt

11.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Okunan 4 bin, yazılan 10 kitap; el yazısı ile tutulmuş onlarca not defteri, sayısız söylev, makale, röportaj, ciltler dolusu emir, talimat, genelge, belge; Fransızca, Almanca, Rumca, Bulgarca, Arapça, Farsça dahil konuşulan 6 dil...

Sanattan kültüre, edebiyattan müziğe, tarihten coğrafyaya, matematikten geometriye, fizikten kimyaya, dilbilimden teolojiye, arkeolojiden antropolojiye, astronomiden biyolojiye, sosyolojiden psikolojiye, empatiden öngörüye, stratejiden siyaset bilimine, askerlikten yöneticiliğe... Her alanda çalışmaya ve araştırmaya, öğrenmeye ve öğretmeye adanmış bir yaşam.

Ümmetten millet, memalikten vatan, enkazdan devlet, kuldan birey, esaretten hürriyet, işgalden bağımsızlık, yokluktan varlık yaratan bir deha.

600 yıl terk edildiği cehalet çukurundan çekip çıkardığı milletine arasız devrimlerle çağ atlatan bir devrimci...

Cepheden cepheye ölüme meydan okunan 11 savaşla, ana sütü gibi helal 24 madalya, 7 nişanla, Samsun’dan Havza’ya, Amasya’dan Erzurum’a, Sivas’tan Ankara’ya nakış gibi işlenerek devreye sokulan milli iradeyle; İnönü’den Sakarya’ya, Dumlupınar’dan İzmir’e milletçe verilen topyekûn mücadelenin getirdiği zaferle, Lozan’dan Montrö’ye, Balkan Antantı’ndan Sadabat Paktı’na kotarılan uluslararası antlaşmalarla, yıllar boyunca gece yarılarına kadar süren yorulmak bilmeden yapılan dil ve tarih çalışmaları, memleket meselelerine çözüm arayışlarıyla, ölüm döşeğinden kalkıp Hatay’a koşan adanmışlıkla Selanikli bir yetimden yaratılan tarihin kıskandığı bir kurtarıcı.

ÖRGÜTÇÜ BİR YURTSEVER

Azilden başkomutanlığa, ferd-i mücahitlikten mareşalliğe, idamdan cumhurbaşkanlığına ulaşan azim ve cesaret timsali bir örgütçü...

Emsalsiz vatan ve millet aşkı, ödünsüz görev bilinci, sarsılmaz gerçekçilik, örnek insan, hayvan ve doğa sevgisi ile donanmış bir yurtsever...

Cephede asker, Millet Mektebi’nde öğretmen, çiftlikte çiftçi, tarlada rençber, minberde vaiz, meydanda hatip, toplumda öncü, Meclis’te reis olabilen bir üst insan...

Sivil elbisesi olmadığından Vali Münir Bey’den emanet alınan redingot, Mazhar Müfit Bey’in uydurduğu pantolon, gömlek, kravat ve fes ile Erzurum Kongresi’nde de şık; altı delik potini, yıpranmış palaskası, eskimiş kaputu, eprimiş kalpağı ile Sakarya’da bağdaş kurmuş cepheyi izlerken de şık; golf pantolon, tüvit ceket, hasır şapka çiftlik gezerken de şık; beyaz pantolon, lacivert ceket, spor gömlek, beyaz ayakkabıları ile tekne güvertesinde de şık; frakı, pelerini, melon şapkası, beyaz eldivenleri, asası, rugan iskarpinleri ile Büyük Millet Meclisi’ne girerken de şık bir rol model...

HALK ADAMI, KÜLTÜR ANTROPOLOĞU

Hem zeybek oynayan hem vals yapan hem at binen hem yüzen hem şiir yazan hem enstrüman adı koyan hem şarkı söyleyen hem türkü çığıran hem dinleyen hem dinleten, daima ciddi, her zaman sevecen, hiç aldanmayan, hiç aldatmayan, sığırtmaca yoldaş, eşrafa dost, kayıkçıya arkadaş, çelebiye yaren, Mehmetçiğe can, işgalci emperyaliste amansız düşman, işbirlikçi haine acımasız Azrail olan bir halk adamı...

Savaştıkları dahil 49 ülkede anıtı, büstü ya da binalarda, caddelerde adı bulunan, Birleşmiş Milletler üyesi 156 ülkenin oybirliği ile doğumunun 100. yılını adına adadığı, “kültür antropoloğu” unvanı verilen tek dünya lideri...

Altı gün boyunca 36.5 saatte okuduğu Nutuk ile milletine ve tarihe sekiz yıllık icraatının hesabını belgeleriyle veren, ideolojisini yaşarken tanımlayan, servetini milletine bağışlayan, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” özdeyişi ile ırk, soy ya da kan değil, kültür, coğrafya ve tarih temelli dünyanın en gerçekçi, eşitlikçi ve bütünleştirici millet tanımını yapan; kurtardığı vatanı, kurduğu Cumhuriyeti, gerçekleştirdiği devrimi sonsuza dek bütün ümidini bağladığı her dönemin Türk gençliğine emanet eden eşsiz kurucu önder...

Büyük Atatürk! Seni yitirişimizin 87’nci yıl dönümünde de milletçe sevgiyle, özlemle, şükranla, minnetle anıyor; aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne senden geçeceğiz ne senin eserinden. Ant olsun!

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk

Yazarın Son Yazıları

57 yıllık bir ömür... - Mustafa Hüsnü Bozkurt

Okunan 4 bin, yazılan 10 kitap; el yazısı ile tutulmuş onlarca not defteri, sayısız söylev, makale, röportaj, ciltler dolusu emir, talimat, genelge, belge; Fransızca, Almanca, Rumca, Bulgarca, Arapça, Farsça dahil konuşulan 6 dil...

Devamını Oku
11.11.2025
Atatürk’ü anmak ve anlamak - Dr. Çiğdem Bayraktar Ör

Dün 10 Kasım’dı, benim gibi milyonların en büyük yası.

Devamını Oku
11.11.2025
Zamanın kuyusunda yankılanan ses - Abdullah Dörtlemez

Tarih, yalnızca geçmişin kaydı değildir; insanın kendini anlamaya çalıştığı derin bir aynadır. Her çağ, geçmişe farklı bir gözle bakar; bu bakış, çoğu zaman bir yankı gibidir.

Devamını Oku
08.11.2025
Adaletsizliği görmek* - Başar Yaltı

Adalete giden yol, adaletsizliğin görülmesiyle başlar.

Devamını Oku
07.11.2025
Emekliler ölsün mü? - Çetin Düzce

“Emekliler çok yaşadığı için kuruma yük oluyor ” yanlış okumadınız, bunu söyleyen Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Başkanı Raci Kaya.

Devamını Oku
06.11.2025
Çocuk işçiliğinin post-Fordist görünümleri - Özgür Hüseyin Akış

Çocuk işçiliği tartışmalarında belleğimizde canlanan imge, sanayi çağının fabrikalarında ya da tarım alanlarında çalışan çocuklardır.

Devamını Oku
06.11.2025
İstanbul’un su stratejisi - Bekir S. Kocazeybek

İstanbul kenti, 2025 yılı itibarıyla 16 milyon nüfusu ile 5 bin 313 kilometrekare (yüzde 60’ından fazlası Avrupa tarafında) yüzölçümü büyüklüğüne sahip bir şehirdir.

Devamını Oku
05.11.2025
Hukuka uymayan savcı ve yargıçlar... - Erol Ertuğrul

Hukuk fakültesi öğrencilik yıllarımda ceza yargılama hukuk sınavında Prof. Dr. Eralp Özgen, “Tutuklamanın zorunlu olduğu durumları yazınız” diye bir soru sormuştu.

Devamını Oku
05.11.2025
Emekçi babası Karaoğlan... - Şükrü Karaman

Emekçi babası, Türk siyasetinin “Karaoğlan”ı Bülent Ecevit 19 yıl önce, 5 Kasım 2006’da yaşamını yitirdi.

Devamını Oku
05.11.2025
Anayasayı ihlal suçu - Prof. Dr. Doğan Soyaslan

Toplumu özgür insanın ileri götüreceğini kabul eden siyasi rejim ve anayasalar, özgürlükleri korumak için devleti birbirini denetleyen üç temel güce bölmüşlerdir.

Devamını Oku
04.11.2025
Ulusun onurunun güvencesi - Azmi Kişnişci

Yaşı küçük ama kökleri derin Cumhuriyetimiz, Türk ulusunu insanlık ailesinin onurlu bir üyesi yapmayı amaçlar.

Devamını Oku
04.11.2025
Çok kutuplu küresel düzensizlik - Nejat Eslen

Donald Trump farklı bir ABD başkanı.

Devamını Oku
03.11.2025
Cumhuriyete kavramsal yaklaşım - Prof. Dr. Hakan Reyhan

Cumhuriyetin kavramsal içeriğinde birbirini tamamlayan unsurlar vardır.

Devamını Oku
03.11.2025
Bitkisel üretimde gerileme - Ülkü Sarıtaş

24 Ekim 2025 tarihli haberlerde yer alan bilgilere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından derlenen veriler doğrultusunda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini yayımladı.

Devamını Oku
01.11.2025
Demokrasi kültürü deyince... - Gülşen Karakadıoğlu

Günümüz insanları pek bilmezler; ülkemizde 1980’lerde düzen karşıtı gösteriler düzenleniyor; gençler, yetişkinler özgürlük ve demokratik bir yaşam için demokratik biçimde örgütleniyor, gösteriler düzenliyordu.

Devamını Oku
01.11.2025
Adaletin sınandığı yer - Hüseyin Özkahraman

Türkiye bir kez daha tarihin o kritik eşiğinde duruyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Yeni casusluk kumpası - Doğan Erkan

Yeni bir düşman ceza hukuku ve Ergenekon operasyonu taklidi “casusluk” kumpası Merdan Yanardağ ve Tele1 üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu kapsayacak şekilde kuruluyor.

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yıkılamaz - Mahmut Aslan

Cumhuriyet, Türkiye için yalnızca bir yönetim biçiminin adı değil, milletin iradesinin ta kendisi, eşit yurttaşlığın somutlaşmış hali ve özgür bir yaşamın sarsılmaz umududur.

Devamını Oku
29.10.2025
Cumhuriyetin temeli o kadar güçlü ki hiçbir baskı sarsamaz!

“Tarihimizde olduğu gibi demokrasi dışı yollara tenezzül ederek iktidarda kalmak isteyen hiçbir güç başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamaz. Ülkemizi bu karanlıktan çıkaracak yegâne güç, milletimizin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizin kuruluşundaki mutabakat ruhudur.”

Devamını Oku
29.10.2025
Ben Cumhuriyet çocuğuyum - Ayşe Yüksel

Cumhuriyetimizin 35’inci yılında, Cumhuriyet ebesi sayesinde dünyaya gözlerimi açmışım.

Devamını Oku
29.10.2025
Cumhuriyet ve demokrasi... - Nazan Moroğlu

Mustafa Kemal’in önderliğinde emperyalist güçlere karşı verilen tam bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından, 102 yıl önce 29 Ekim’de kurulan Cumhuriyetimizin temeli ulusal egemenliğe dayandırılmış ve yapılan devrimlerle ümmetten ulusa, kuldan yurttaşa kararlı bir dönüşüm sağlanmıştır.

Devamını Oku
29.10.2025
Anadolu ihtilâli fikri - Yüksel Işık

Tarihi günün bir gün öncesidir; Çankaya’dadırlar. Sofra kurulur; herkes toplanır etrafına… Henüz başlanmıştır ki Mustafa Kemal söze girer; “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz”.

Devamını Oku
28.10.2025
Cumhuriyet kimin öyküsüdür? - Abdullah Yüksel

Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ancak neden kurulduğu belki daha önemli bir soru.

Devamını Oku
28.10.2025
Devrim geriye işle(tile)mez! - Doç. Dr. İhsan Tayhani

Büyük Atatürk, başyapıtı Cumhuriyete yüklediği anlamı, derinlikli bir biçimde yukarıdaki özlü sözünde dile getirir.

Devamını Oku
28.10.2025
'Cumhuriyet sadece bir gazete değildir...'

“Cumhuriyet imecesi” kampanyasını kısıtlı imkânlarıma rağmen ilgiyle takip ediyorum.

Devamını Oku
27.10.2025
KKTC, bağımsız bir devlettir - Hikmet Sami Türk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 19 Ekim 2025 günü seçmenlerin yüzde 64.82 oranında katılımıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ile yeni bir döneme girdi.

Devamını Oku
25.10.2025
Zeytin saldırı altında - Çağatay Güler

Ülkemiz uzmanlarının değişmez bir kaderidir aynı doğruyu defalarca yazmak zorunda kalmak.

Devamını Oku
25.10.2025
Dış ticaret perspektifinden ‘Türkiye, Rusya, Çin’ - Ahmet Yılmaz

Bugünlerde dış politikada Çin ve Rusya ile ilişkiler yeniden gündemde.

Devamını Oku
24.10.2025
Demokrasimize bulaşan enfeksiyonlar - Ülgen Zeki Ok

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümü yaklaşırken demokrasimizin geldiği nokta, rahmetli Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcımız Sabih Kanadoğlu’nun 10 yıl önce bir tıbbi enfeksiyon hastalıkları kongresinde yaptığı “demokrasiye musallat olan enfeksiyonlar” konulu konuşmayı aklıma getirdi.

Devamını Oku
24.10.2025
Türkiye’de veteriner hekimliğin 183. yılı - Mücteba Binici

Ben bir Köy Enstitülü öğretmenin oğluyum.

Devamını Oku
23.10.2025
Bakanlıkların düşüşü - Ozan Zengin

Bakanlıklar, devlet teşkilatlanmasının merkezinde yer alan yapılardır.

Devamını Oku
23.10.2025
Askeri hastaneler açılmalıdır - Cihangir Dumanlı

AKP, iktidara gelir gelmez “askeri vesayeti ortadan kaldırmak” sloganı ile ulusal güvenliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gücünü ve saygınlığını azaltıcı adımlar atmıştır.

Devamını Oku
22.10.2025
Sosyalist hareketin yönü üzerine - Doğan Sevimbike

Kemal Okuyan’ın soL’da yayımlanan “Sosyalist Hareket ve CHP’yi Desteklemek” başlıklı yazısı, sosyalist hareketin yönü üzerine önemli bir tartışma başlatıyor.

Devamını Oku
22.10.2025
Eğitimde son aşama akademik yozlaşma

Üniversite, inşa edilmiş akıl ve bilimdir.

Devamını Oku
21.10.2025
Kuraklık ve su yönetimi - Alparslan Güre

Özellikle küresel iklim değişiklikleri ile de ilgili olan kuraklık, var olan kaynakların günbegün azalarak kritik seviyelere inmesi ve buna bağlı yaşanan su kısıntılarıyla her geçen gün daha fazla hissediliyor.

Devamını Oku
21.10.2025
Gazze’ye yaşamsal destek: Su - Dursun Yıldız

İki yıldır süren İsrail soykırımı sonrasında hayatta kalan Gazzeliler için yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor.

Devamını Oku
20.10.2025
TBMM’de Cumhuriyet karşıtı hareket! - Doğu Silahçıoğlu

Bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti, 1923’te kurulduğundan bu yana iki ayrı tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Devamını Oku
20.10.2025
AKP’nin cefası - Engin Ünsal

Divan edebiyatının önemli şairlerinden 1480 doğumlu Fuzuli bir şiirinde sevgilisine şöyle seslenmektedir “Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı” Şair sevgilisinin eziyetleri nedeni ile canından usanma aşamasına gelmiştir ama sevgilisi cefaya, eziyet etmeye usanmadan devam etmektedir.

Devamını Oku
18.10.2025
Sivil muhalefet ve itaatsizlik - Murat Molu

“Köle misin? O halde dost olamazsın.

Devamını Oku
18.10.2025
Hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin korunması - Ahmet Münci Özmen

Hukukçuların, hukuk devletinin kapsamlı bir tanımını yapma çabaları süredursun, bağımsız uzmanlardan oluşan Venedik Komisyonu 2016 yılında, hukuk devletinin olmazsa olmaz standartlarını ortaya koymuş ve bu standartlar, Türkiye’nin de ilk üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 11.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Devamını Oku
16.10.2025